A Wings for Life World Run 2026 angaria 9,2 milhões de euros

Treze edições depois, a Wings for Life World Run continua a acelerar como uma força mundial para a investigação de lesões na espinal medula. Com o evento global deste ano a incluir sete Flagship Runs e um recorde de 648 App Run Events em 173 países, além de milhares de participantes individuais que utilizaram a Wings for Life World Run App, corredores, utilizadores de cadeiras de rodas, corredores e caminhantes de todos os cantos do mundo juntaram-se aos apoiantes para angariar mais 9,2 milhões de euros para a causa.

Centenas de milhares de pessoas uniram-se em todo o mundo © Philip Platzer for Wings for Life World Run

01 Um dia recorde para um movimento global

Das areias brancas da praia de Copacabana, no Brasil, às ruas iluminadas a néon de Taipé, passando por inúmeras cidades, costas e estradas de montanha, a Wings for Life World Run 2026 foi mais um capítulo marcante, batendo o recorde de participação de 2025 com 346 527 participantes registados e elevando o total de sempre angariado para 69,7 milhões de euros para investigação que muda vidas.

346.527 participantes registados de 173 países correram por uma cura © Keisuke Kato for Wings for Life World Run

Todas as taxas de inscrição e donativos vão diretamente para o financiamento de investigação e ensaios clínicos vitais sobre lesões da espinal medula. Mas para além dos números, foi a energia que definiu o dia: o burburinho na linha de partida, a determinação em cada percurso e um sentido de objetivo partilhado entre todos os que correm por aqueles que não podem.

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Alejandro Arriero-Cabañero, investigador doutorado no Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, em Espanha, é um cientista financiado pela Wings for Life que se inscreveu para correr no App Run Event em Valência - e teve a experiência invulgar de ser motivado pela sua própria voz enquanto corria no Virtual Catcher Car em espanhol.

A Wings for Life World Run 2026 arranca em Valência, Espanha © Alberto Nevado for Wings for Life World Run

Refletindo sobre o evento, expressou a sua gratidão a todos os que se juntaram à missão global para encontrar uma cura para a lesão da espinal medula.

"A minha motivação foi combinar o meu trabalho no laboratório para os doentes com a criação deste ambiente para continuar a ajudar todas as pessoas em cadeiras de rodas", afirmou.

Quotation Correr ao lado deles hoje - vê-los e pensar, eles não se rendem, tu também não tens de te render - é o que torna isto mais do que uma simples corrida Alejandro Arriero-Cabañero, cientista financiado pela Wings for Life

"O financiamento da Wings for Life permitiu-me fazer a minha tese de doutoramento e permitiu-nos testar o nosso medicamento para lesões da espinal medula. Estamos a trabalhar com nanopartículas de quitosano - com apenas uma injeção, podemos ter apoio regenerativo na espinal medula. Cada pedra pode criar a montanha, por isso cada corredor conta para a investigação das lesões da espinal medula", acrescentou.

02 Lendas do desporto a apoiar a causa

Os famosos condutores do Catcher Car deram uma energia extra às Flagship Runs deste ano, liderando a emocionante perseguição da meta em vários locais. Entre eles estavam a bicampeã olímpica de snowboard Anna Gasser em Viena, o velocista de classe mundial Churandy Martina em Breda, Adam Małysz em Poznań e Domen Prevc em Ljubljana.

Churandy Martina anuncia o fim da corrida de Kjeld Nuis em Breda © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

E pela primeira vez na história da Wings for Life World Run, duas equipas de Fórmula 1 juntaram-se ao movimento. A Oracle Red Bull Racing abriu as portas do seu campus de Milton Keynes para um evento App Run, enquanto a Visa Cash App Racing Bulls recebeu os corredores na sua base em Faenza, Itália.

Yuki Tsunoda participou na App Run Event de Milton Keynes ao lado de locais e membros da equipa, juntando-se a outras estrelas do desporto de todo o mundo que participaram em Flagship Runs, App Run Events e corridas a solo.

Yuki Tsunoda correu no circuito da Oracle Red Bull Racing HQ © Greg Coleman for Wings for Life World Run

Entre eles, Jürgen Klopp, Diretor de Futebol Global da Red Bull, correu através da Wings for Life World Run App, enquanto que atletas como Loïc Bruni, piloto de downhill de BTT, os snowboarders olímpicos Scotty James e Mari Fukada, Loïc Meillard, o número um do mundo de badminton Tzu-Ying Tai, a lenda do windsurf Robby Naish, a triatleta olímpica Daniela Ryf, o piloto Dario Costa e o tenista Dominic Thiem mostraram o seu apoio participando no dia e correndo por aqueles que não podem.

Não olhes para trás! O Catcher Car aproxima-se de Dominic Thiem em Viena © Matthias Heschl for Wings for Life World Run

Em Pittsburgh, nos EUA, o antigo linebacker Ryan Shazier também apoiou a causa, com a qual tem uma ligação pessoal profunda.

"Para mim, é muito importante participar nisto. Na minha vida, tive tantas oportunidades de receber ajuda, de angariar fundos para outros e de apoiar a obtenção dos recursos e da investigação necessários para encontrar uma cura para a lesão da espinal medula. Sinto que faço parte dessa jornada e quero continuar a ajudar", disse ele.

Ryan Shazier diz que precisas sempre de uma equipa a apoiar-te © Emilee Fails for Wings for Life World Run

Depois de sofrer uma lesão na medula espinhal em 2017, Shazier falou sobre o que significa agora poder participar de um evento dedicado a ajudar aqueles que ainda vivem com lesão na medula espinhal em todo o mundo.

Quotation Já estive numa situação em que não era capaz de andar e agora estou a andar. Por isso, poder correr, rolar ou caminhar por aqueles que não podem fazê-lo e angariar fundos para eles significa tudo Ryan Shazier, antigo defesa de linha dos Pittsburgh Steelers

"Não há nada na vida que possas fazer sozinho. Podes lutar tanto quanto quiseres, mas precisas sempre de uma equipa... Tudo na vida requer uma comunidade. É por isso que a Wings for Life World Run é tão poderosa. Vês pessoas de todos os quadrantes da vida a participar. Estamos aqui em Pittsburgh, mas há pessoas na Austrália, em Londres, na Alemanha e em todo o mundo a correr ao mesmo tempo. Esta causa tem significado e, juntos, estamos a fazer a diferença".

03 Vencedores, recordistas e momentos marcantes

Mais uma vez, a Wing for Life World Run reforçou o seu lugar como um dos eventos de participação em massa mais inclusivos do mundo, reunindo pessoas de todas as gerações, capacidades e origens. Desde participantes pela primeira vez, utilizadores de cadeiras de rodas e corredores casuais (e até centenários, como Paula Attwenger, de 100 anos, em Gmunden, Áustria), a estrelas do desporto de elite e ultrarunners de classe mundial, todos os que participaram deram o seu contributo para a causa.

E, à medida que os quilómetros foram passando, a edição deste ano produziu mais um desempenho espetacular na luta pelos títulos mundiais masculino e feminino.

Na competição masculina, o japonês Jo Fukuda parecia imbatível desde o início, produzindo mais um desempenho dominante para conquistar o seu quarto título mundial, estabelecendo um novo recorde de 78,9 km em Fukuoka antes de ser apanhado pelo Catcher Car. O polaco Dariusz Nożyński ficou em segundo lugar com 67,9 km, enquanto o austríaco Andreas Vojta completou o pódio em terceiro.

"Estou muito feliz e orgulhoso do meu desempenho. O apoio do público ajudou-me mesmo a dar o meu melhor - não se trata apenas de ganhar, mas de me esforçar e desfrutar da experiência", disse Fukuda. "Vamos correr juntos. Muito obrigado!

Jo Fukuda, quatro vezes vencedor mundial, bateu o seu próprio recorde © Suguru Saito for Wings for Life World Run

Na corrida feminina, Mikky Keetels teve um desempenho inovador para conquistar o título mundial e estabelecer um novo recorde mundial de 62,2 km em Breda, Holanda. A atleta de 27 anos tornou-se a segunda mulher na história a ultrapassar a barreira dos 60 km, abrindo caminho num duelo dramático com a alemã Esther Pfeiffer, que liderou grande parte da corrida em Munique. Imke Salander completou o pódio em terceiro lugar, com um recorde pessoal de 52,5 km.

Por volta dos 50 km, pensei: "Não pares, continua a correr", disse Keetels.

Quotation Não parei de pensar "corre por aqueles que não podem" - foi isso que me fez continuar Mikky Keetels, Campeã Mundial Feminina de 2026

Mikky Keetels estabeleceu a fasquia com um novo recorde © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

04 Ultrapassar os limites, impulsionar a investigação

O evento deste ano também marcou outro grande passo em frente para a comunidade global da Wings for Life World Run. Desde a sua primeira edição em 2014, a corrida global tornou-se uma força motriz da investigação de lesões na espinal medula, angariando 69,7 milhões de euros para projectos de investigação e ensaios clínicos em todo o mundo, financiando 344 projectos até à data.

Com a corrida de 2026 agora concluída, esse total, e a ciência que ele alimenta, continua a crescer, alimentado por cada participante que participou em todo o mundo.

Correr, caminhar, rolar ou saltar; a forma como participas depende de ti © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Anita Gerhardter, Presidente do Conselho Executivo da Wings for Life, explica como um dia pode moldar o futuro da investigação da espinal medula:

"Estou orgulhosa dos números espantosos que alcançámos juntos: 346 527 participantes neste evento ajudaram-nos a angariar 9,2 milhões de euros para a investigação da espinal medula. Não se trata apenas de estatísticas e números; representam pessoas que se preocupam, que aparecem e que apoiam a nossa missão."

Quotation Cada cêntimo será investido em projectos de investigação promissores e trará esperança a muitas pessoas. Por isso, obrigado a todos os que participaram, foi um dia fantástico Anita Gerhardter, Presidente do Conselho Executivo, Wings for Life

05 Resumo dos resultados

Homens:

Jo Fukuda (JPN)

Dariusz Nożyński (POL)

Andreas Vojta (AUT)

Mulheres:

Mikky Keetels (NLD)

Esther Pfeiffer (DEU)

Imke Salander (DEU)

Wings for Life World Run 2026 em números Participantes registados 346,527 Países participantes 173

06 Como te inscreveres na Wings for Life World Run 2027

Se queres calçar os atacadores e participar na próxima Wings for Life World Run, marca no teu calendário o dia 9 de maio de 2027. As inscrições abrem a 4 de novembro de 2026 às 11:00 UTC. Mais informações estão disponíveis em www.wingsforlifeworldrun.com

Vê alguma da diversão repleta de ação de 2026 em todo o mundo no vídeo abaixo:

1 min Relive a record-breaking global running event A Wings for Life World Run 2026 juntou corredores, utilizadores de cadeiras de rodas, corredores e caminhantes de todo o mundo e angariou 9,2 milhões de euros.