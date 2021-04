As equipas de corrida ganham destaque na Wings for Life World Run

Queres correr com o teu herói? Atletas e celebridades estão a liderar equipas que podes entrar, a correr onde quer que estejas. Duas estrelas do desporto austríaco, o jogador de hóquei no gelo Thomas Raffl e o ex-destaque da Bundesliga Wolfgang 'Kowalski' Mair, começaram a

. Os membros da equipa que se inscreverem até 21 de abril terão a oportunidade de receber uma camisola com o tema Wings for Life desenhada por Mair e usada por Raffl e outros jogadores do EC Red Bull Salzburg.