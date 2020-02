Wings for Life World Run: Guia de Nutrição

A nutrição e hidratação adequadas são essenciais para atingir o teu nível mais alto de desempenho atlético.

A implementação de uma estratégia de nutrição direcionada vai dar-te uma melhores hipóteses de alcançar todo o teu potencial na Wings for Life World Run ( inscreve-te aqui ).

Estas dicas foram desenvolvidas para ajudar os atletas a criar um plano de nutrição e hidratação para antes, durante e depois da corrida. Corre rápido e o mais longe que conseguires por quem não pode.

Necessidades nutricionais diárias básicas

A melhor maneira de dar ao corpo toda a energia e nutrientes necessários para funcionar da melhor maneira é comer uma dieta equilibrada e variada. Isso deve incluir o seguinte:

Hidratos de Carbono

Hidratos de carbono devem ser 45-60% da ingestão calórica total diária © Klara Avsenik / Unsplash

Os hidratos de carbono são a fonte primária de energia e devem constituir 45 a 60% da tua ingestão calórica total diária. Alimentos como arroz, cereais, pães e massas são boas fontes de hidratos de carbono.

Gorduras

As gorduras são outra fonte importante de combustível e são necessárias para absorver vitaminas. A gordura deve representar 20 a 35% da tua ingestão calórica total diária. Laticínios, óleos, nozes e abacates são boas fontes de gorduras.

Proteínas

Um ovo grande equivale a cerca de 6g de proteína © Unsplash / Erol Ahmed

As proteínas ajudam na composição e recuperação muscular. Os adultos devem comer aproximadamente 0,6-0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal diariamente. Frutos do mar, carnes, ovos, nozes, laticínios, produtos de soja e legumes são boas fontes de proteína.

Vitaminas e minerais

A carne vermelha é rica em proteínas, ferro, vitamina B12 e zinco © Marcus Bean

Vitaminas e minerais são micronutrientes necessários em muitos processos em todo o corpo. São encontrados em diferentes quantidades numa ampla variedade de alimentos e bebidas.

Treino para a Wings for Life World Run

Ultrarunner Tom Evans treina em trilhos irregulares © Adidas TERREX

A dieta recomendada a um atleta com treinos diários é semelhante à dieta recomendada a qualquer indivíduo saudável. Ajusta a tua ingestão calórica com base na intensidade, duração e frequência do teu treino.

Os atletas devem seguir o programa de nutrição durante o treino, antes do dia da corrida. Isto vai ajudar a adaptar o plano às necessidades individuais.

Nutrição no dia da corrida

Wings for Life World Run, Reino Unido, Cambridge, 2017 © Andreas Langreiter/Red Bull Content Pool

Uma estratégia de nutrição direcionada pode ajudar o desempenho na Wings for Life World Run. Considera as seguintes recomendações ao preparar uma estratégia de nutrição no dia da corrida:

Antes da corrida

A quantidade e o tipo de comida que os atletas devem consumir antes do evento são altamente individualizadas e dependem de vários fatores, incluindo a distância que se pretende correr antes que o Catcher Car te apanhe.

Exemplo de refeições/horário para comer antes da corrida

Lanche - 1 hora antes da corrida

Participantes preparam-se para correr na Wings for Life World Run,Turquia © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Bebida vitaminada

Bebida energética

Barra de energia

Banana

Última refeição - 3-4 horas antes da corrida

Torradas com ovos, iogurte e um copo de sumo

Uma sandes de peru, barra de granola e um pedaço de fruta

Macarrão com molho e salada

Tigela de arroz com legumes e proteínas no vapor

No dia anterior - <24 horas antes da corrida

Salmão, arroz e legumes é uma possível opção de refeição antes da corrida © Ella Olsson / Unsplash

Aumenta a ingestão de hidratos de carbono no dia anterior ao evento escolhendo refeições com alto teor de hidratos de carbono complexos; incluindo massas integrais, arroz integral e batatas.

Durante a corrida

Testa uma estratégia de nutrição para descobrires o que funciona para ti © Red Bull Content Pool

Bebidas vitaminadas, energéticas e pequenos lanches podem fornecer energia extra para ajudar a alimentar os teus músculos durante a corrida.

As bebidas vitaminadas contêm quantidades ideais de hidratos de carbono e eletrólitos para ajudar na hidratação. Beber ou comer pequenas quantidades em intervalos regulares (15 a 30 minutos) facilitará a digestão.

Come e bebe pequenas quantidades em intervalos regulares durante a corrida © Ann Ziegler for Wings for Life World Run

Recuperação

Atletas que fogem do Catcher Car durante 90 minutos ou mais, devem consumir uma refeição rica em hidratos de carbono e proteínas para ajudar na recuperação após a corrida. Uma boa opção pode ser um pão integral com manteiga de amendoim, para além de frutas com iogurte.

Hidratação

Podes monitorizar a hidratação ao ver a cor da tua urina © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

Manteres-te hidratado consumindo uma quantidade adequada de água e eletrólitos ajuda a manter a temperatura corporal adequada, o volume sanguíneo e a função muscular. A maneira mais prática de controlar os níveis de hidratação é avaliar a cor da urina.

Sem cor; transparente

Demasiado hidratado: reduz a ingestão de líquidos

Amarelo pálido, transparente

Bem hidratado e saudável

Amarelo escuro

Normal: bebe água em breve

Âmbar ou mel

Desidratado: bebe água agora

Xarope ou cor de cerveja preta

Desidratação grave: bebe água agora e procura orientação médica se a cor persistir.

Hidratação no dia da corrida

Manteres-te hidratado durante a Wings for Life World Run é essencial para um desempenho ideal. Considera as seguintes recomendações ao preparar a estratégia de hidratação no dia da corrida:

Antes da corrida:

Para garantir um estado de hidratação equilibrado e saudável na linha de partida, os atletas devem começar a hidratar-se pelo menos quatro horas antes da corrida. Bebe de 350 a 600 ml de água ou bebida energética, dependendo do teu nível inicial de hidratação.

Durante a corrida

As condições climatéricas vão afetar muito os teus níveis de hidratação © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

A quantidade e a taxa que deves beber durante a corrida depende de quanto costumas transpirar. As taxas de transpiração variam muito entre os indivíduos e dependem de condições ambientais, como a temperatura durante a corrida. Beber 180-350 ml de água ou bebidas vitaminadas a cada 15 a 30 minutos pode ajudar a manter a hidratação ideal.

Recuperação

Bebidas com eletrólitos ou um lanche salgado com água podem ajudar os atletas a hidratarem-se rápido e efetivamente, se necessário. Atletas com náuseas, vómitos ou diarreia devem procurar apoio médico imediato.

Hidratação excessiva

Embora seja importante manteres-te hidratado, tem cuidado para não hidratar em demasia. Consumir muita água pode resultar em níveis perigosamente baixos de sódio; uma condição conhecida como hiponatremia. Isto pode ocorrer se um atleta beber muita água antes, durante ou após um evento de resistência.

Cafeína e bebidas energéticas

A maioria das bebidas energéticas contém 80 mg de cafeína por 250 ml © Jan Henrik Pärnik for Wings for Life World Run

A cafeína é um estimulante leve que pode melhorar o desempenho atlético. As fontes incluem bebidas energéticas, café, chá e refrigerantes.

A maioria das bebidas energéticas contém aproximadamente 80 mg de cafeína por 250 ml, enquanto que um único café expresso ou chávena de café contém cerca de 65 a 95mg de cafeína, respetivamente.

Lembra-te que as bebidas energéticas não foram projetadas para substituir os métodos tradicionais de hidratação. Embora a sensibilidade à cafeína possa variar por pessoa, 400mg por dia de todas as fontes são consideradas seguras para adultos saudáveis na população em geral, exceto mulheres grávidas.

Doses únicas de cafeína até 200mg de todas as fontes são seguras para a população adulta em geral saudável, mesmo quando consumidas menos de duas horas antes do exercício físico intenso sob condições ambientais normais.

Em geral, evita o consumo excessivo de cafeína, porque isso pode resultar em efeitos adversos.

Atletas com lesão na medula

Se és um atleta com lesão na medula (LME), podes precisar de fazer ajustes nas recomendações acima, que devem estar alinhadas com as orientações do teu médico.

Condições ambientais

Estratégias de compensação para variáveis ambientais

1. Calor e humidade

Dariusz Nozynski luta contra o calor durante a corrida dos EUA em 2019 © Marv Watson for Wings for Life World Run

O exercício em condições quentes e húmidas aumenta as probabilidades de doenças relacionadas com o calor, incluindo cãibras musculares, exaustão pelo calor e insolação. Atletas com baixa aptidão física, doenças agudas ou desidratação são particularmente vulneráveis.

Se estiveres a correr em condições quentes ou húmidas, tem um cuidado extra para monitorizar o teu nível de hidratação e aumentar a ingestão de líquidos antes, durante e depois da corrida para compensar os aumentos de transpiração.

2. Frio

Em 2019, os participantes na Suíça tiveram de competir com a neve © Phil Gale for Wings for Life World Run

A desidratação pode também ocorrer durante o exercício em temperaturas frias, mesmo que não sintas tanto a transpiração. Os atletas devem seguir as diretrizes regulares de hidratação e nutrição.

3. Alta altitude

A supressão do apetite pode ocorrer em grandes altitudes, mesmo que as necessidades de energia possam ser aumentadas, principalmente acima dos 2.500 metros (8.200 pés). Os atletas devem manter a dieta habitual quando se deslocam para áreas de grande altitude e aumentar a ingestão complexa de hidratos de carbono que antecederam a corrida.

Consulta sempre o teu médico antes de iniciares qualquer exercício ou programa nutricional para determinar se é adequado às tuas necessidades. Estas informações gerais não têm como objetivo substituir o conselho de um profissional de saúde ou diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.