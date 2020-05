Um throwback ao primeiro World Rookie Tour de skate

Depois de 14 anos a promover jovens atletas no snowboard, a World Rookie Tour chegou a 2019 com ganas de se lançar no skate e, após uma série de etapas eliminatórias um pouco por toda a Europa, veio ao Parque das Gerações, em Cascais, Portugal para a sua primeira grande final mundial.

Depois de 14 anos a promover jovens atletas no snowboard, a World Rookie Tour chegou a 2019 com ganas de se lançar no skate e, após uma série de etapas eliminatórias um pouco por toda a Europa, veio ao Parque das Gerações, em Cascais, Portugal para a sua primeira grande final mundial.

Depois de 14 anos a promover jovens atletas no snowboard, a World Rookie Tour chegou a 2019 com ganas de se lançar no skate e, após uma série de etapas eliminatórias um pouco por toda a Europa, veio ao Parque das Gerações, em Cascais, Portugal para a sua primeira grande final mundial.