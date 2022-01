Monte-Carlo marca o primeiro passo do WRC rumo à nova era de Rally1

Lançamento da época 2022 do WRC Vê o evento oficial do lançamento do Campeonato …

As regras que vigoraram nos últimos 5 anos deram-nos os carros de rally mais rápidos de sempre, mas não foram sinónimo de sustentabilidade. Rally1 - o nome da nova era - irá fazê-lo. Agora os carros são híbridos, o que significa que andam com combustível 100 por cento sustentável e quase tão rápidos como antes.

A transmissão também mudou: desapareceu o diferencial central ativo que simplificava a ligação do carro para o tipo de condições em constante mudança e níveis de aderência típicos do automobilismo. E há o regresso da alavanca de velocidades. Sem abas de troca de marcha hidráulicas. São caixas de velocidade sequenciais de cinco marchas.

Bom para os pilotos é um chassis tubular, que substitui o uso de uma 'shell' baseada em produção que tinha sido característica do WRC desde 1987. A FIA vive para melhorar as condições de segurança e superou-se neste ano com carros de rally mais seguros de sempre.

A nova estrutura de espaço, que tem uma célula de segurança e gaiola de proteção mais abrangente do que nunca, significa uma redução de 70 por cento na intrusão de impacto na frente do carro, 51 por cento de redução nos lados e 38 por cento na traseira.

Nunca as equipas tinham estado tão apreensivas com o início da época e os organizadores do rally mais famoso do mundo pouco fizeram para acalmar esses medos.

