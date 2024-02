WRC 2024: As datas que não podes perder

Apresentamos-te o calendário de 2024 com as etapas do Campeonato do Mundo …

. O resultado da época é mais incerto do que nunca devido à escolha feita no final do Campeonato do Mundo de Rallys de 2023 por

Das estradas geladas dos Alpes franceses à gravilha do Quénia, do asfalto da Croácia à neve da Suécia, do pavimento liso do Japão às pistas repletas de pedras de Itália, mas também da Grécia e de Portugal

A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 foi o tradicional Rally de Monte-Carlo, de 25 a 28 de janeiro nas traiçoeiras estradas dos Alpes franceses. Em seguida? O gelado e repleto de neve Rally da Suécia (de 15 a 18 de fevereiro), enquanto que, após uma pausa de quase um mês, o Safari Rally do Quénia (28 a 31 de março) levará os protagonistas do WRC de volta a África. A quarta ronda da temporada será o Rally da Croácia, agendado para 18-21 de abril, enquanto o Rally de Portugal terá lugar de 9 a 12 de maio e o Rally de Itália acontecerá de 30 de maio a 2 de junho.

A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 foi o tradicional Rally de Monte-Carlo, de 25 a 28 de janeiro nas traiçoeiras estradas dos Alpes franceses. Em seguida? O gelado e repleto de neve Rally da Suécia (de 15 a 18 de fevereiro), enquanto que, após uma pausa de quase um mês, o Safari Rally do Quénia (28 a 31 de março) levará os protagonistas do WRC de volta a África. A quarta ronda da temporada será o Rally da Croácia, agendado para 18-21 de abril, enquanto o Rally de Portugal terá lugar de 9 a 12 de maio e o Rally de Itália acontecerá de 30 de maio a 2 de junho.

A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 foi o tradicional Rally de Monte-Carlo, de 25 a 28 de janeiro nas traiçoeiras estradas dos Alpes franceses. Em seguida? O gelado e repleto de neve Rally da Suécia (de 15 a 18 de fevereiro), enquanto que, após uma pausa de quase um mês, o Safari Rally do Quénia (28 a 31 de março) levará os protagonistas do WRC de volta a África. A quarta ronda da temporada será o Rally da Croácia, agendado para 18-21 de abril, enquanto o Rally de Portugal terá lugar de 9 a 12 de maio e o Rally de Itália acontecerá de 30 de maio a 2 de junho.

A segunda metade do WRC 2024 começará com o Rally da Polónia (27 a 30 de junho), seguido quase um mês depois pelo Rally da Letónia (agendado para 18 a 21 de julho) e pelo Rally da Finlândia, que levará as equipas e pilotos do mundial de rallys através dos seus "1000 lagos", de 1 a 4 de agosto. O Rally da Grécia terá lugar de 5 a 8 de setembro, com o Rally do Chile a proporcionar o espetáculo de 26 a 29 de setembro e o Rally da Europa Central a decorrer de 31 de outubro a 3 de novembro.

A segunda metade do WRC 2024 começará com o Rally da Polónia (27 a 30 de junho), seguido quase um mês depois pelo Rally da Letónia (agendado para 18 a 21 de julho) e pelo Rally da Finlândia, que levará as equipas e pilotos do mundial de rallys através dos seus "1000 lagos", de 1 a 4 de agosto. O Rally da Grécia terá lugar de 5 a 8 de setembro, com o Rally do Chile a proporcionar o espetáculo de 26 a 29 de setembro e o Rally da Europa Central a decorrer de 31 de outubro a 3 de novembro.

A segunda metade do WRC 2024 começará com o Rally da Polónia (27 a 30 de junho), seguido quase um mês depois pelo Rally da Letónia (agendado para 18 a 21 de julho) e pelo Rally da Finlândia, que levará as equipas e pilotos do mundial de rallys através dos seus "1000 lagos", de 1 a 4 de agosto. O Rally da Grécia terá lugar de 5 a 8 de setembro, com o Rally do Chile a proporcionar o espetáculo de 26 a 29 de setembro e o Rally da Europa Central a decorrer de 31 de outubro a 3 de novembro.