Kalle Rovanperä: favorito a campeão mais jovem de sempre do WRC

As três primeiras etapas (Monte-Carlo, Suécia e Croácia) de 2022 do WRC deixaram uma certeza: Kalle Rovanperä destaca-se como o grande candidato a conquistar o Campeonato Mundial de Rally. Com 21 anos e um potencial que há muito tempo não se via neste mundo, o finlandês lidera a classificação geral. Como expectável, as atenções agora viram-se para um recorde que parece preparado para ser batido: o de mais jovem campeão.

Não existem dúvidas quanto ao facto de que Kalle é um futuro campeão. O finlandês nasceu em 2000 e a lista dos mais jovens vencedores do WRC dá-lhe uma margem enorme. São seis as temporadas que tem para tentar o seu primeiro troféu, já que o recorde de mais jovem campeão pertence ao escocês Colin McRae - com 27 anos e 109 dias.

Não se trata somente do facto de Kalle ser extremamente talentoso. É também a pessoa certa no momento certo, visto que o WRC já não tem Sébastien Ogier e Sébastien Loeb a tempo inteiro - simplesmente os dois maiores conquistadores na história da competição. Para melhorar, o finlandês corre pela Toyota, equipa pela qual Ogier ainda faz participações esporádicas. É natural imaginar que possa ser o sucessor da lenda francesa.

"É incrível ver o desempenho do Kalle e como ele é calmo e maduro em todo o processo. Ele cresceu muito em 2021, é como se tivesse evoluído cinco anos apenas num, especialmente na personalidade", considerou Jari-Matti Latvala, ex-piloto e chefe da Toyota no WRC, ao site 'Motorsport.com'.

'Puto' maravilha

Toda a expetativa gerada em torno de Kalle não se deve apenas ao facto de liderar a classificação e de ser o vencedor de duas provas em 2022. No início da década passada, Kalle, no início da adolescência, já se preparava para seguir os passos do pai, Harri, e seguiu carreira no rally aos 14 anos, na Letónia. Antes disso, já aparecia a pilotar em campeonatos amadores.

Kalle Rovanperä © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Não sinto a pressão. Só quero fazer o meu melhor e depois vemos no que dá. Kalle Rovanperä

A escolha de Harri para o filho fazia todo o sentido. É que na Letónia não é necessário ter carta de condução para disputar provas de rally. Assim, era a melhor forma de preparar alguém tão novo. A verdade é que resultou. Kalle venceu a segunda divisão, ganhou a liga nacional e tal era a expetativa que o WRC resolveu dar uma oportunidade a Kalle aos 17 anos, com uma autorização especial para as duas últimas etapas, em 2017.

Foi aí que o mundo descobriu uma curiosidade. Como acontecia na Letónia, Kalle guiava nas etapas especiais, mas não podia fazer os trajetos de deslocação, já que não podia conduzir pelas cidades, devido à idade. Foi por isso que Jonne Halttunen, veterano do rally, ganhou um papel fundamental na formação de Rovanperä.

Prodígio Rally da Austrália de 2017 Piloto mais jovem a pontuar - tinha 17 anos Rally da Estónia de 2021 Piloto mais jovem a vencer - tinha 20 anos

Na segunda prova entre a elite, Kalle chegou em décimo e bateu o recorde de mais jovem piloto a pontuar no Mundial de Rally. Em 2019, a fazer a temporada completa, venceu o WRC2 e, antes de completar 20 anos, já tinha contrato com a Toyota para correr na categoria principal.

Com bons momentos em 2020 e duas vitórias na temporada 2021, assumiu naturalmente papel de protagonismo com a saída de Ogier a tempo inteiro do grid. Kalle bateu também o recorde de mais jovem vencedor de uma etapa no WRC, que era de Latvala.

"Não sinto a pressão. Só quero fazer o meu melhor e depois vemos no que dá. Tinha o sonho de vencer uma etapa e consegui, o que foi ótimo. Agora é fazer o resto", resumiu Kalle, que já tem quatro vitórias no WRC, três a mais do que o pai conquistou.

A luta que se perspetiva agora é com Elfyn Evans, que vinha a incomodar Ogier nos últimos anos. No entanto, o finlandês parece já estar alguns passos à frente do experiente colega de equipa. Será que estamos a olhar para o mais jovem campeão da história do Mundial de Rally?

