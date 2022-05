Kalle Rovanperä continua imparável e vence Rally de Portugal 2022

Kalle Rovanperä está a tornar-se um fenómeno a cada dia que passa. O próprio finlandês disse neste sábado que não iriam haver heróis no último dia do Rally de Portugal. Com uma vantagem de 29 pontos na liderança do Mundial do WRC, à entrada para esta quarta etapa, a conversa de Kalle foi de que não acreditava numa vitória em Portugal.

O que aconteceu? Pois bem, mais um resultado perfeito do jovem de 21 anos. A conquista em Portugal, ou seja, a terceira vitória seguida, aumentou a sua liderança para 46 pontos.

Sim, 46 pontos! Vamos apenas com quatro etapas concluídas.

Os vencedores em Portugal © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

O sítio especial de Kalle

Rovanperä tem gelo nas veias. Aliás, pode mesmo vir a ser o finlandês com maior legado neste desporto. Finlândia que tem uma história rica no que toca a talento de rally - antes do WRC ser dominado pelos franceses, os finlandeses tinham conquistado 13 títulos em 25 anos -, mas poucos demonstraram a qualidade tão jovem e a habilidade que Kalle tem.

Na verdade, uma jovem promessa é algo que Kalle já não é - agora é sim o favorito a vencer o título deste ano. A questão que cada vez mais se impõe é: quando é que vai assegurar o título?

Kalle celebra 22 anos a 1 de Outubro, data após a qual ficam a faltar três etapas. Será que já vai ser campeão antes do aniversário? Muito possivelmente. É difícil prever que alguém se intrometa no trajeto do finlandês até ao seu primeiro título no WRC.

“Eu disse-vos. Se ver uma oportunidade dou tudo. Vi-a na Croácia, senti-me bem na etapa e fui para a vitória. Aconteceu o mesmo aqui, voltei a ver uma oportunidade para fazer um bom resultado e consegui-o", disse Kalle.

“Sinto-me bem. Está tudo a funcionar, mas o campeonato é longo e não vai ser sempre assim. Como disse, quando vês a oportunidade para ganhar, tens de aproveitar."

É precisamente isso que faz a diferença neste momento: Kalle está a ver essas oportunidades, onde os restantes têm receio de olhar. Arrancar em primeiro na gravilha quente pode tornar-se no problema que faz o líder do campeonato escorregar numa sexta-feira do WRC. Vencer depois disso é raro (a menos que sejas um Sébastien no teu melhor). Mas Rovanperä fê-lo parecer fácil.

Na tarde de sábado, o finlandês tinha o seu Toyota #69 com um avanço de 16.5 segundos para o GR Yaris Rally1 de Elfyn Evans .

O destino estava traçado. Rovanperä esteve a todo o gás no último dia e dominou o vencedor da edição de 2021 do Rally de Portugal.

Questionado sobre o ritmo no último dia, o vencedor disse: "Estava no limite, mas não acima dele. Não houve nada de loucura."

A Evans calharam os pontos de consolação do segundo lugar. Dani Sordo 'estragou' a festa para um pódio completo da Toyota. O espanhol conseguiu ficar acima de Takamoto Katsuta com uma corrida brilhante na última etapa.

Sébastien Loeb em Portugal © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Séb contra Séb

Depois de recuarem no tempo e lutarem pelo primeiro e segundo lugar no Rally de Monte-Carlo deste ano, as expetativas eram grandes para Sébastien Loeb e Sébastien Ogier , que voltaram em Portugal para a segunda ronda dos respetivos calendários de part-time.

No final, a realidade não foi como a expetativa.

Loeb liderou de forma brilhante depois da manhã de sexta-feira, mas depois teve um acidente na primeira curva da tarde. Uma roda do seu Ford Puma Rally1 rebentou, o que significava que não podia continuar. Um par de furos seguidos de um erro pouco característico no sábado, colocaram Ogier também de fora de uma eventual primeira vitória na temporada.

“É uma pena", disse Loeb. "Não penso que existam muitas paredes neste rally, mas de alguma forma consegui ir contra o único que encontrei. Estava a correr bem, estava a sentir-me bem e confortável com o carro", prosseguiu. O que segue para Loeb? O francês deixou no ar que a terceira prova a competir neste ano será o Rally do Quénia.