É de família! Kalle Rovanperä imita proeza do pai e vence Rally da Suécia

Há 21 anos, Harri Rovanperä não fazia a mínima ideia do que iria acontecer no futuro. Nesse momento, o finlandês conseguiu vencer o Rally da Suécia, o primeiro da carreira - uma história para contar ao filho de quatro meses, que tinha à sua espera em casa, em Jyväskylä. Avançamos 21 anos e é esse mesmo filho -

"Não sei, não sei", começou por dizer a sorrir Rovanperä Sr. "O Kalle é diferente. Ele já tem três vitórias - mais duas do que eu. Sinceramente, ele tem 21 anos, mas parece que já tem 30! É tão maduro e focado no que faz. É de outra geração."

"Não sei, não sei", começou por dizer a sorrir Rovanperä Sr. "O Kalle é diferente. Ele já tem três vitórias - mais duas do que eu. Sinceramente, ele tem 21 anos, mas parece que já tem 30! É tão maduro e focado no que faz. É de outra geração."

"Não sei, não sei", começou por dizer a sorrir Rovanperä Sr. "O Kalle é diferente. Ele já tem três vitórias - mais duas do que eu. Sinceramente, ele tem 21 anos, mas parece que já tem 30! É tão maduro e focado no que faz. É de outra geração."

Sébastien Loeb alcança vitória histórica no Rally … Sébastien Loeb rumou do Dakar a Monte-Carlo com o …