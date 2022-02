Rally da Suécia: o novo começo marca o fim de uma era

Está a todo o gás a nova era do WRC (World Rally Championship). No mês passado, o Rally de Monte Carlo - o primeiro de 2022 - testemunhou a chegada da tecnologia híbrida com os novos carros Rally1.

Neste fim de semana, a Suécia também será palco de um evento histórico. Os Sébs estão de fora ( Sébastien Ogier e Sébastien Loeb são part-timers nesta época) e está na hora da nova geração brilhar. Em Umeå, não estará nenhum dos campeões do mundo franceses, situação que acontece pela primeira vez desde a última etapa de 2006.

Sébastien Ogier no Rally da Suécia em 2020 © @World/Red Bull Content Pool

"Vai ser estranho", admitiu Craig Breen, piloto da M-Sport Ford World Rally Team e o último colega de Loeb. "Recuar até ao momento em que os dois Sébs chegaram... é muito tempo. Ambos tornaram-se nos grandes destaques do Mundial, durante todo o tempo em que estive aqui. Sim, será um pouco estranho."

Mas, nada temam! Ambos estarão de regresso - e não é a primeira vez em que Loeb se afasta. No entanto, será uma semana diferente para a Toyota. A construtora acostumou-se a confiar na máquina de somar pontos que é Ogier.

"Ele é uma peça fundamental para nós", disse Jari-Matti Latvala, chefe de equipa. "Ambos - Loeb e Ogier - são excecionais neste nosso desporto. Sabes que quando os tens na tua equipa, terás pontos de certeza e eles podem trazer vitórias e campeonatos do mundo. Certamente que vamos sentir falta de alguém como Ogier."

“Há tanta confiança no Séb [Ogier]. Testemunhei isso precisamente quando era colega de equipa dele na Volkswagen Motorsport - apercebias-te que dentro da equipa as pessoas o seguiam e confiavam nele", prosseguiu Latvala.

“No entanto, sabemos que não poderemos contar com ele em todos os rallies neste ano. Para a Suécia e outras provas, temos total confiança no Esapekka [Lappi]. É uma pena quando grandes pilotos como os Sébs não estão, mas isso também abre portas a outros."

O regreso de Lappi

Esapekka Lappi tem uma história como poucos. Apesar de já ter vencido o Rally da Finlândia, o piloto não conseguiu um acordo para representar uma equipa na temporada passada. Tudo isso já está no passado e Lappi está pronto para acelerar já a partir destes dias.

“Como podem imaginar, estou muito feliz por estar de regresso", afirmou o piloto finlandês de 31 anos.

A última vez que Lappi conduziu pela Toyota foi em 2018, antes de rumar à Citroën, depois à M-Sport... e, por fim, ter ficado de fora das contas do WRC.

“Este ano é ligeiramente diferente. Neste ano conduzo para a equipa, a partilhar o carro com o Ogier. Não é um programa completo, então estou aqui para somar pontos. Não me importo. Estou contente por estar de volta a conduzir."

Esapekka Lappi no Rally da Suécia em 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Lappi está de volta e numa posição muito boa. Como não esteve em Monte Carlo, vai para as etapas em último lugar nos carros de Rally1. Isso pode ser positivo. "Se estiver a nevar muito, pode ser uma boa posição, com os carros à frente a limpar a estrada. Mas todos os que vão à frente já conduziram os carros em Monte Carlo. Assim, conhecem mais o carro do que eu."

Suécia: igual, mas diferente

O Rally da Suécia ficou de fora do calendário da temporada passada devido a restrições. Mas, a verdade é que também não estava a ser o mais épico dos eventos em anos recentes. Antes deste fim de semana em Umeå, a última memória da prova era uma Etapa Especial com chuva, que parecia mais um outono quente galês do que um rally clássico de inverno. Isso foi em Torsby, 700kms para sul. Agora será uma corrida gelada e fria.

“São essas as condições que queremos", confidenciou Kalle Rovanperä, da Toyota. Em terceiro lugar da classificação geral, atrás de Loeb e Ogier, o finlandês vai sair em primeiro para as novas etapas.

Craig Breen, da M-Sport, irá seguir-se a Rovanperä. O irlandês procura a primeira vitória no WRC num país onde já se destacou antes. Há quatro anos, ficou no segundo posto, a menos de 20 segundos do topo.

Thierry Neuville no Rally Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Em 2018, Thierry Neuville , da Hyundai, saiu da Suécia com a vitória. As hipóteses do belga repetir este feito não parecem muito animadoras, visto que a construtora ainda está em fase de reconstrução, após um arranque de temporada complicado em Monte Carlo.

Julien Moncet, atual chefe de equipa da Hyundai, nem fala de triunfos neste fim de semana: chegar à meta e um pódio já seria um bom resultado.