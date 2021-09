2X2 Race: singura cursă de alergare din România la peste 2000m altitudine

”Când am organizat prima ediție eram străini de alergarea montană,” spune Florin Băraș . ”Din pasiune pentru creasta Făgărașului, am vrut să organizăm o cursă de trekking cu finish în maximum 24 de ore. Dar când am văzut că prima echipă - atunci era pe echipe - a trecut linia de sosire în puțin peste 10 ore, am zis <Stai un pic, că aici se aleargă>, deci trebuie să regândim conceptul. Cu timpul, ne-am adaptat pieței de alergare montană și ne-am dat seama că avem un diamant neșlefuit în ceea ce privește traseul, cel mai dificil traseu de alergare montană din România și printre cele mai dificile din Europa, așa cum l-au apreciat și alergătorii străini de talie mondială, care ne-au trecut pragul.”