Mulți dintre noi ne stabilim rezoluții de Anul Nou. Numai că majoritatea le abandonăm după primele luni. Alergătoarea montană Ingrid Mutter a fost printre cei care la începutul anului 2021 și-a propus să facă mișcare în fiecare zi. Pe 1 ianuarie, ea a ieșit la alergat ca să pornească cu dreptul experimentul și, de atunci, nu s-a mai oprit. A reușit să ducă la capăt cele 365 de zile de sport!

Mișcarea constantă i-a adus multe beneficii fizice și psihice. Printre ele se numără o condiție fizică îmbunătățită, care a ajutat-o să treacă din nou prima linia de sosire la Red Bull Outrun The Lift 2021 , întrecerea cu telescaunul din Parâng din luna octombrie. A reușit să facă asta în 24 de minute și 50 de secunde, fiind și mai aproape să ”bată” telescaunul.

Ingrid Mutter la Red Bull Outrun the Lift © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

Am vorbit cu Ingrid Mutter și-am aflat cum a reușit un medic rezident ortopedie-traumatologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov cu o viață plină să-și facă loc în program pentru sport în fiecare zi.

Cum ți-a venit ideea de a face sport în fiecare zi în 2021?

În prima zi a anului 2021, am fost la o alergare de 31km și mi-a venit ideea în spiritul rezoluțiilor de Anul Nou: oare ce aș putea să fac interesant anul ăsta? Dar ideea, de fapt, venise dintr-o supărare a mea; la final de an, toată lumea își postează cifrele de pe Strava - câte zile active au avut, câți kilometri au alergat, care a fost diferența de nivel acumulată și așa mai departe. Iar eu, în 2020, avusesem 280 de zile active din 366. Am realizat că de la 280 la 366 au fost aproape trei luni de zile fără sport. Eu aveam impresia că sunt mai activă. Și mi-am dat seama că în majoritatea dăților aș fi putut face sport, dar n-am făcut-o. Așa că am zis că o să ”vindec lenea” asta făcând sport zilnic, dacă nu intervine ceva cu adevărat important, care să mă împiedice să fac asta.

Se vede finalul anului 2020? © Arhivă personală Am încercat să urmez o singură regulă: să nu las să treacă 24 de ore fără să fi făcut vreo formă de mișcare. Ingrid Mutter

Care a fost planul pe care l-ai făcut?

Am fost spontană, nu am avut un plan, ideea a venit dintr-o nebunie, hai să văd dacă pot să fac sport în fiecare zi, de ciudă că am prea multe zile lipsă în 2020. Și se pare că mi-a ieșit! Dar am fost complet spontană pentru că eu nu reușesc să mă organizez atât de bine precum pare și atunci am încercat să urmez o singură regulă: să nu las să treacă 24 de ore fără să fi făcut vreo formă de mișcare.

Ce fel de mișcare ai făcut în toată perioada?

În cea mai mare parte am alergat, dar printre sporturile complementare am mers cu bicicleta – cursieră și MTB, am mers cu schiurile – și pe pârtie, și pe schiuri de tură, am făcut drumeții, am făcut sport în casă, mi-am pus bicicleta pe hometrainer și am pedalat. 97% dintre antrenamente au fost afară și asta a fost și ideea, să ies din zona de confort.

În ciuda unor zile mai friguroase, Ingrid s-a ținut de treabă © Arhivă personală

Era să scap și zile pentru că, mai ales în prima lună a anului 2021, au fost niște zile cu temperaturi de -10 până -15 grade Celsius și am avut două zile în care a trecut ziua de lumină și seara era foarte frig și nu mi-a mai venit să ies, așa că am pus bicicleta pe hometrainer și am pedalat în casă.

Nu am spus niciodată, 'Vai, ce nasol că am ieșit, nu trebuia să ies, trebuia să stau în casă și să nu fac nimic!'

În 2021, Ingrid a simțit roadele disciplinei © Arhivă personală

Cum ai reușit să rămâi motivată?

Mi-am făcut și un caiet de antrenamente în care mi-am notat în fiecare zi ce am făcut, așa că la finalul fiecărei zile trebuia să fie ceva scris acolo, să fie considerată mișcare. Dar a fost și un jurnal, mai departe de cifre și mișcare, pentru că în zilele în care întâmpinam dificultăți, notam acolo cum m-am simțit.

Am ajuns la concluzia că-n 100% din zilele în care nu am avut chef să fac mișcare, sau nu m-am simțit motivată, sau m-am simțit foarte obosită, sau aveam impresia că sunt atât de obosită încât, dacă mai continui cu ideea asta nebunească o să mă accidentez sau nu o să mă simt bine, m-am simțit foarte bine spre finalul antrenamentului și nu l-am regretat pe niciunul, nu am spus niciodată, ”Vai, ce nasol că am ieșit, nu trebuia să ies, trebuia să stau în casă și să nu fac nimic!”

Indiferent de vreme și de chef, Ingrid s-a mișcat © Arhivă personală

Însă e important când ai zile în care te simți obosit sau nu te simți foarte bine să nu forțezi antrenamentul, să nu încerci să îți depășești limitele, ci mai degrabă să conștientizezi, ”Ok, azi nu e ziua mea cea mai bună!” Ideea a fost să fac experimentul ăsta, dar să nu ies accidentată din anul 2021 sau foarte obosită, ci să mă mențin pe linia de plutire.

Datorită faptului că am menținut un echilibru, am văzut și îmbunătățiri în condiția mea fizică și-n alergare. Am progresat foarte mult doar din faptul că am făcut constant mișcare, deși nu am forțat și nu am mers după un plan exact în afara unor competiții pentru care m-am antrenat specific.

Majoritatea zilelor de sport ale lui Ingrid în 2021 au fost în aer liber © Arhivă personală

Ce ți-a adus experiența asta?

M-a ajutat să fiu mai responsabilă și mai organizată. Când știu că am un scop de atins, să fac pasul respectiv. Au fost zile în care, dacă eram de gardă în 2019 sau în 2020, în niciun caz nu aș fie ieșit la șase dimineața din casă, iarna, pe întuneric și frig, să dau o tură de alergare în cartier, că nu vedeam neapărat motivația să mă trezesc cu o oră mai devreme să fac asta. Dar în 2021, cumva, am reușit!

Cel puțin în ultima gardă din decembrie, ninsese și era puțin frig, vedeam cum bate vântul, și sufla zăpada de pe acoperiș, eu stăteam în pijamale în pat, foarte confortabil, chiar mi-a fost foare greu să fac pasul să ies din casă. Dar ce m-a motivat a fost faptul că era ultima săptămână și am zis, ”Gata, trebuie să rezist acum, după 12 luni în care am făcut asta, să renunț cu o săptămână înainte ar fi culmea!” Evident, alergarea a mers foarte bine, nici nu mi s-a părut așa frig, nici n-am ajuns acasă obosită sau înghețată, nici nu mi-a fost mai somn după ce am alergat. (râde)

Ingrid simte că sportul zi de zi a responsabilizat-o © Arhivă personală

Care e antrenament pe care l-ai făcut în ultima zi din an?

Am făcut o alergare scurtă, de 6km. Eu am răcit în ultima săptămână din an și a fost mai greu să îmi găsesc motivația. Așa că am revenit la bicicleta pe hometrainer în casă, am făcut o grămadă de exerciții benefice pentru alergare, pe care ar trebui să le fac mai des, dar nu prea le fac, completate cu stretching și foam roller, exact cum ar trebui să se desfășoare un antrenament profesionist. Am învățat foarte multe și din experiența asta, mi-am reamintit ce ar trebui să fac mai mult pe viitor. M-am bucurat că nu am mai fost atât de răcită în ultima zi a anului și am putut să închei rotund 2021, cum l-am început, cu o alergare, alături de Szabolcs Gyorgy , persoana care m-a motivat să încep acest experiment.

În prima zi din ianuarie 2022, am făcut, de asemenea, mișcare, deși pentru anul ăsta nu mi-am mai propus același lucru. Însă am ieșit la o drumeție cu jogging, de vreo oră și jumătate, pe Tâmpa. (râde)

Un peisaj frumos la final de alergare © Arhivă personală

Anul acesta ce îți mai propui?

Am zis că dacă am reușit în 2021 să fac sport constant, în 2022 mi-am propus să mă antrenez mai organizat pentru alergare, să includ niște exerciții de forță, niște antrenamente mai gândite. În 2021, am avut rezultate bune din faptul că am făcut sport constant, nu am avut pauze foarte mari, dar în 2022 o să-mi organizez antrenamentele mai bine.

De asemenea, sper să se țină Campionatele Mondiale și Campionatele Europene de Alergare Montană și aș vrea să fac 3 – 4 competiții internaționale anul viitor, că anul trecut am fost doar la Cupa Națiunilor și mi-am amintit ce fain e să mergi în afară și să concurezi cu alergători foarte buni!