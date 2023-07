5 motive să participi la Red Bull Flugtag

În plus, cu ocazia asta, vei construi pentru prima dată, probabil, un aparat de zbor în formă de autobuz sau știulete de porumb și vei sfida, astfel, legile fizicii și-ale ingineriei. Poate o astfel de mașinărie să stea în aer? Nu-ți rămâne decât s-o proiectezi și s-o pui la treabă ca să afli răspunsul. Așa că think outside the box și lasă-ți mintea s-o ia pe arătură pentru cele mai bune idei creative.