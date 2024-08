5 motive să fii în primul rând la Red Bull Dance Your Style

Ești pregătit să fii martor la o explozie de energie, creativitate și mișcări care sfidează gravitația? Finala Națională Red Bull Dance Your Style 2024 te așteaptă pe 31 august în Piața George Enescu din București, de la ora 19:00. Iar dacă ești un fan al dansului sau pur și simplu iubești atmosfera vibrantă a show-urilor live, acest eveniment este pentru tine!

Adam Chițu a câștigat Red Bull Dance Your Style România 2023

Dacă îți place dansul, atunci Red Bull Dance Your Style este locul unde îi vei putea vedea în acțiune pe unii dintre cei mai talentați dansatori de street dance din țară, care transformă fiecare mișcare în artă pură. De la hip hop, waacking și vogue până la dance hall, afro, electro și popping, toate stilurile de dans vor fi reprezentate pe scena Red Bull Dance Your Style și-i vor provoca pe dansatori la dueluri nemiloase. Ce vei vedea în Finala Națională o să te încânte și-o să-ți rămână în minte mult timp după ce luminile s-au stins. Și, cine știe, poate vei fi inspirat să începi propriul drum în lumea street dance-ului.

DXNG Red Bull Dance Your Style România 2022

Dacă n-ai fost la Red Bull Dance Your Style să vezi, dar mai ales să simți, energia incredibilă care-a copleșit pur și simplu la finala de all styles street-dance din România, rămâi cu noi.