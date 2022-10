6 motive să nu ratezi finala Red Bull Dance Your Style România

FOMO, în engleză „fear of missing out”, în traducere „frica de a rata ceva”, e un fenomen real și foarte stresant. Se referă la sentimentul / percepția că ceilalți se distrează mai mult, trăiesc o viață mai bună sau experimentează lucruri mai interesante decât tine. Ca să nu ajungi acolo, iată mai jos o listă de argumente pentru care n-ai, pur și simplu, de ce să ratezi finala Red Bull Dance Your Style România pe 27 octombrie la Circul Metropolitan din București. Un show care promite să fie electrizant, unde DJ Vlad Dobrescu dă cu muzica, iar MC Shurubel dă cu vorbele. În ring vei vedea 16 performeri de excepție, care vor face tot ce pot să te dea pe spate cu stiluri de street dance și abordări diferite, de la Hip-Hop la Popping, Locking, House Dance, Waacking, Afro, Electro Dance și Dancehall. Decizia stă în mâinile tale: tu votezi, după fiecare rundă, cine cucerește ringul de dans!

1 min Fă cunoștință cu cei 16 dansatori Red Bull Dance Your Style 2022 Red Bull Dance Your Style 2022

Hai să le luăm pe rând:

01 ATMOSFERA

Pe lângă dansatorii de pe scenă, la Red Bull Dance Your Style, cu siguranță, și sala face show-ul. O dată pentru că e 100% parte din el: publicul are rolul de a desemna prin voturile sale învingătorii fiecărui battle 1 vs. 1, și-a doua oară, e imposibil să nu te molipsești de energia de pe scenă și să nu zvâcnești și tu puțin pe ritm. Valurile roș-albastre de la finalul fiecărei runde egalează coregrafiile ultrașilor de la meciurile naționalei. Iar suspansul e nelipsit! Red Bull Dance Your Style se trăiește cu sufletul la gură: dansatorii n-au la dispoziție decât două runde pentru a convinge publicul cu groove-ul lor. Respiri la secundă, odată cu ei, îți bate inima când simți că MC-ul o să anunțe câștigătorul battle-ului, stai cu ochii închiși până când numără voturile, și reîncepi să tragi aer în piept abia când favoritul tău trece în runda următoare. E intens!

Shurubel © Arhivă personală

E cum spune Shurubel: „Am început să prezint battle-uri de streetdance din liceu și am văzut cât de important e publicul prezent, atât pentru atmosferă, cât și pentru a vota câștigătorul fiecărei lupte. Îmi place ca Red Bull Dance Your Style duce treaba asta la un alt nivel! Atunci când te uiți la freestyle, e o magie care se întâmplă în fața ta, indiferent dacă ai vreo treabă cu dansul sau nu. Omul care dansează nu știe dinainte pe ce piesă urmează să danseze, așa că e obligat cumva să fie prezent în fiecare secundă, să asculte, să proceseze și să își transforme energia în mișcări. Atunci când toate lucrurile astea se aliniază, rezultatul se transmite direct publicului și parcă simțim și noi că trăim mai intens momentul!”

02 MUZICA

Vlad Dobrescu a fost DJ-ul primei ediții Red Bull Dance Your Style în România în 2021 și a dat muzica atât de bine că pur și simplu n-a existat altă alegere pentru ediția cu numărul 2. „De data asta am și setul meu de 2 ore, pe lângă muzica din competiție, așa că o să-mi pun amprenta mai mult pe sound-ul de la Red Bull Dance Your Style. Avem mai multă libertate și în alegerea pieselor pentru concurs și asta zic eu că o să se reflecte într-un playlist și mai bun decât anul trecut. Abia aștept să pun muzică pentru toată lumea!”

Vlad Dobrescu, DJ Red Bull Dance Your Style 2021 © Bogdan Buda / Red Bull Content Pool

03 PRODUCȚIA

De la locație la logistică, producția show-ului are toate atuurile să fie o experiență WOW. Spectacol de lumină și culoare, fumigene, confetti, decibeli la maxim, leduri, ecrane uriașe ca tu să nu ratezi nicio mișcare, arta perfect îmbinată cu tehnologia, într-un set-up mai puțin obișnuit. Acum serios, când ai trecut ultima oară pe la Circul Metropolitan București? Dacă nu știai, clădirea circului, declarată monument istoric, este rezultatul conceptului de culturalizare a cartierelor muncitorești și de creare a unor spații recreative, adoptat de regimul socialist din România. Indiferent de numele sub care a fost cunoscut (Circul de Stat, Circul Globus, astăzi Circul Metropolitan București) sub cupola circului au evoluat de-a lungul timpului artiști remarcabili, care, prin pasiune, muncă și talent, au creat spectacole fabuloase, contribuind la includerea circului românesc în elita circului mondial. Și ca să nu uităm asta, Red Bull Dance Your Style include și un moment-surpriză: un număr acrobatic semnat de 2 artiști ucrainieni, Olga și Sasha.

04 COMUNITATEA ȘI CULTURA

4 min Cele mai bune momente de la Red Bull Dance Your Style 2021 16 street dancers. 15 dueluri electrizante. 1 învingător.

Vlad Dobrescu: „Ediția Red Bull Dance Your Style din 2021 mi s-a părut bombă! Am fost super plăcut surprins de comunitatea de street-dance. Deși era o competiție, toată lumea era acolo să se simtă bine. A fost o atmosferă foarte pozitivă: peace, unity & havin’ fun! Trebuie să veniți pe 27 octombrie la Circul Metropolitan București ca să simțiti acest vibe unic despre care vorbesc.”

La Red Bull Dance Your Style, love is in the air! O să vezi în ring o groază de saluturi șmechere, Hi5-uri înainte de battle-uri, mulțumiri sincere după și muuulte îmbrățișări calde (fie că-și încurajează adversarul, fie că sărbătoresc victoria). Dincolo de competiția strânsă, Red Bull Dance Your Style e o sărbătoare a street-dance-ului, a culturii acestui fenomen și a sentimentului de apartenență la comunitate. Chit că vin din Galați sau de la Londra special pentru acest concurs, chit că au stiluri de dans și abordări total diferite, de la Hip-Hop la Popping, Locking, House Dance, Waacking, Afro, Electro Dance și Dancehall, dansatorii se respectă și se încurajează reciproc ori de câte ori au ocazia.

S-a dansat până la ultima suflare la Red Bull Dance Your Style © Bogdan Buda / Red Bull Content Pool

Alexandru Ciule a.k.a. Cypher, consultantul evenimentului: „Stilurile Popping, Locking și Waacking își au originea în anii ’60. Au fost popularizate pe la sfârșitul lor și la începutul anilor ’70, când au început să apară pe platforme naționale. Una din cele mai importante a fost emisiunea Soul Train (1971-2006). Tot atunci au început să apară pe sticlă și multe grupuri și dansatori precum Electric Boogaloos (Popping), The Lockers (Locking), Tyrone Proctor (Waacking) și alții. Asta se întampla înainte de Hip-Hop, care a apărut în 73. Și că tot veni vorba, 1983 a fost anul în care a apărut pentru prima dată Breaking în filmul Flashdance pe ecranele mari. Pentru majoritatea lumii, filmul a marcat primul contact cu aceasta formă de dans. Mai relevant, câteva luni mai târziu a apărut Wild Style , care e mult mai reprezentativ pentru cultură per total. După au apărut Breakin ’, Beat Street , Breakin’ 2 , Krush Groove și altele. Practic, astea sunt părinții filmelor de genul din anii 2000 și 2010, precum Step Up sau You Got Served.

Shurubel: „Îmi amintesc că primul clip care a avut mega-impact asupra mea a fost You Got Served. Eram în clasa a IXa sau a Xa și îi știam toate piesele lui Omarion, am dat replay de vreo 100 de ori la scena finală în care se făcea battle pe piesa lui Joe Budden - Pump it up .”

Cât despre videoclipuri, celelalte stiluri din ce mai numim acum stiluri „stand-up”, adică cele pe care le vom vedea la Red Bull Dance Your Style, au început să apară pe la finalul anilor ‘80. Buddha Stretch e primul coregraf de Hip-Hop, care împreună cu Mop Top Family au acoperit de la finalul anilor ‘80 și pe parcursul anilor ‘90 cam tot ce vedeai în materie de Hip-Hop și nu numai, la TV. De la Eric B & Rakim – Paid In Full la Will Smith – Miami și Men In Black , Mariah Carey (cam tot ce a scos în anii ‘90) și, probabil cel mai notoriu, Michael Jackson – Remember The Time . Pe lângă, mai sunt o grămadă de exemple: Missy Elliott, Limp Bizkit, Madonna, Jay-Z, Big Daddy Kane, Whitney Houston, Heavy D, LL Cool J, Snoop Dogg.

Alexandru Ciule aka Cypher © Mihai Marius Petrache

05 MIZA

După o pauză în 2021, Finala Mondială Red Bull Dance Your Style revine pe 10 decembrie și-i va reuni în Africa de Sud, la Johannesburg, pe cei mai buni dansatori din lume. România va fi reprezentată de 2 concurenți: Sătănel, câștigătoarea ediției din 2021 , și dansatorul care va cuceri inimile publicului pe 27 octombrie la București. În semifinalele de la Johannesburg intră aproape 60 de campioni din toată lumea, unii artiști emergenți, alții deja consacrați, adevărate senzații virale, iar în ultima etapă, doar 8 dintre cei mai buni, care se bat cu 8 wildcards.

Sătănel câștigă titlul de campioană Red Bull Dance Your Style 2021 © Denis Oros

Cypher: „Care-ar putea fi ingredientul principal al succesului? Ca un dansator de street-dance născut în Berceni să ajungă să-l bată, de exemplu, pe un american născut în țara care-a inventat asta? Să asculte, pur și simplu muzica”.

Dansatorii Red Bull Dance Your Style © Bogdan Zop

06 LINEUP-UL

Shurubel: „Eu cred că energia face dansul, fiindcă am văzut și oameni care dau calm din cap pe dubstep, dar am și prieteni care dansează de rup pe muzica clasică. E vorba de cum se simte fiecare în prezentul lui. Mă aștept să văd pe scena Red Bull Dance Your Style o grămadă de stiluri și oameni care depășesc limitele fizicii, dar cumva cad mereu pe beat-ul potrivit. Nu știu cum o fac, dar am tot respectul pentru ei. Despre dans n-am ce sa le zic, aici abia aștept să învăț de la ei mișcări noi, dar pot să le spun să respire adânc înainte să intre pe scenă și, înainte să facă primul pas, să își repete o dată în gând "Let's have some f***ing FUN!"”.

Cine sunt deci cei 16 care vor sfida fizica?

Alex Nuț © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Alex Nuț - profesor de dans, dansează de peste 12 ani. A contribuit la dezvoltarea street-dance-ului din România prin evenimente precum Street Groove Jam, workshop-uri în toata țara și, firește, party-uri.

KARA © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Andrada Cara a.k.a. KARA - artistă din Timișoara pasionată de muzică și dans, practică Hip Hop (Freestyle) din 2017, dar e pasionată de întreaga cultură street dance. În 2020 și-a lansat prima piesă RnB și continuă să se exprime atât prin muzică, cât și prin dans. S-a implicat în dezvoltarea street dance-ului în comunitatea locală (Legacy Battle) timp de 5 ediții. Concursuri: 7toSmoke (Hip Hop) Street Groove Jam 2019; Locul 2 (Hip Hop) Linoleum Battle 2022; Semi-finalistă Hip Hop 2vs2 B The Beat Battle Viena.

DHK Pandi © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Andrei Pandi a.k.a. DHK Pandi - coregraf, câștigător al titlului de Dancehall King în Italia în 2017, director artistic al școlii de dans Uptop Dance School din Londra.

Impulse © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Alex Bărbieru a.k.a. Impulse - dansează de aproape 11 ani, a început cu Popping, ulterior s-a perfecționat în Hip Hop Freestyle, unde face minuni de aproape 6 ani. A făcut parte din trupele Faded Crew și Maidan. Motivul pentru care dansează a rămas întotdeauna același: dansul îl fascinează și îl face să fie curios de posibilitățile sale. Locul 1 la Black Sea Dance Camp 2017, Show Nuff Vol, Snb Battle (Chișinău) și Live To Dance 5, semifinalist la Street War (Plovdiv, 2018), Locul 2 la Street Groove Jam 8 To Smoke, finalist Shownuff Vol. 7.

Alin Țîrcă © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Alin Țîrcă - reprezintă Street Groove Studio, iar freestyle-ul îl definește. Nu și-ar putea imagina viața fără muzică și dans. Pe lângă battle-urile naționale câștigate (CSSD 2018, Come and Get it 2, Beat the Music Brashow, UBB Dance Battle), cel mai important moment ca dansator a fost ocazia de a performa într-un spectacol tribut adus lui Michael Jackson, în Bangkok, Thailanda.

Darian © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Darian Cârstea a.k.a. Darian - dansează de la vârsta de 8 ani. Totul a început dintr-o joacă – părinții i-au văzut potențialul și l-au înscris la niște cursuri, iar el s-a îndrăgostit! Pe parcursul drumului său în dans a participat la o mulțime de concursuri, câștigând sau nu, dar ieșind din asta cu o motivație crescută și acumulând experiență. În prezent, predă la o școală de dans, îi place să-i învețe pe copii tot ce știe pentru a-i putea ajuta să ajungă unde-și doresc. Premii: Locul 2 la 1vs1 Battle Hip Hop Nymphea 2013 și la 1vs1 Battle Hip Hop I.D.O. 2016, Locul 2, 1vs1 battle hip hop I.D.O. 2017, 2018, 2019 - Locul 1, Crew vs Crew - Street Groove Jam 2019 - Locul 1, Red Bull Dance Your Style 2021 – semifinalist.

DXNGER © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Diana Antar a.k.a. DXNGER - co-fondatoare AF-ROMANIA, eveniment ce promovează disciplina culturii africane și a dansurilor specifice în România. Instructor, coregraf si mentorul primei trupe de dansuri africane moderne din România. Dansează de aproape 7 ani, e instructor si coregraf de 5 ani. A început cu Dancehall, însă de 4 ani se axează pe dansurile africane moderne. O inspiră oamenii cu care se înconjoară, experiențele prin care trece și... muzica. Let’s get to the Nitty Gritty – 2016 – Major Danger 2019 – locul 2, Monster Crib – Crew Show-Off – Major Danger – Locul 1, Let’s get to the Nitty Gritty – 2016 – 2 vs 2 – Danger Duo – Semifinals, Juste Debout 2016 – 2 vs 2 – Danger Duo – Quarter Finals, Românii Au Talent 2021.

Oxi © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Eduard Nanu a.k.a. Oxi - din Galați, a început cu Electro, dar în timp s-a îndrăgostit de tot ce-nseamnă cultura din spatele stilurilor de dans și a-nceput să învețe constant tot ce ține de movement. Predă de mai bine de 5 ani. A făcut parte din mai multe trupe de dans, însă cele mai importante pentru el sunt Just Jerks și un viitor grup numit „PS. Artă”, ambele având scopul de-a împărtăși tuturor frumusețea pe care o oferă arta în orice formă și beneficiile ei. În toți acești 10 ani a participat la nenumărate concursuri atât în România, cât și în afară, atât pe freestyle (battle) cât și pe coregrafie (showcase): „Best Male Dancer” la concursul Dance Star (București, 2017), locul 1 „Let’s Rock With The Seniors” la Street Groove Jam (Reghin, 2019) Locul 1 1 vs. 1 Open Styles și locul 1 Showcase la Dance Station (Galați, 2022).

Eugen Ocneanu © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Eugen Ocneanu - fondator al școlii de dans FeelGroove DanceStudio din Baia Mare. Dansează de la 12 ani, cu 5 ani în urmă s-a axat pe Hip Hop și House și se antrenează încontinuu pentru a evolua în aceste stiluri. Are în palmares numeroase premii naționale și internaționale: Locul 1 Crew vs. Crew „West Side Jam” (Ungaria, 2016), Locul 1 2vs2, „WORLD of DANCE Romania” (2017), Locul 1 Crew vs. Crew „Street Groove Jam” (România, 2018).

Gabs © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Gabriel Daniel a.k.a. Gabs - A început să danseze de mic, primul lui contact cu dansul fiind dansul sportiv, dar de 10 ani a descoperit streetdance-ul. A participat la concursuri în ţară, calificându-se şi obţinând rezultate bune. A participat la workshop-uri cu dansatori din afara ţării: Super Dave, Henry Link, Niako, Alex the Cage şi mulţi alţii.

Irene © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Irina Florea a.k.a. Irene - a iubit muzica de mic copil, pasiune moștenită de la mama ei, iar dansul a devenit cu timpul modul său favorit de a trăi. Indiferent de etapele vieții prin care-a trecut, dansul a rămas pasiunea, terapia și ajutorul ei. S-a axat inițial pe Dancehall și de 3 ani, mulțumită Waanei Neagu, a deschis un nou capitol, cu o nouă dragoste îndreptată către Waacking. A făcut parte din trupele Soul Army, Soul Squad, Dancehall Students, Faded Crew, Maidan, iar în momentul de față e membră IHOW România și a asociației P.S. Arta. Câștigătoarea competițiilor World of Dance Romania - Dancehall - 2017 și Street Groove Jam – Dancehall - 2017, locul 2 la Skillz Dem Up (Cehia, 2018).

Miha © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Mihaela Popescu a.k.a. Miha - dansează din 2016. Stilul ei preferat este Dancehall, pe care-a început să-l practice constant acum 5 ani. Pe parcurs, a participat la numeroase competiții și a câștigat multiple trofee: Locul 1 la Dancehall Delivery, Dancehall Battle 1vs1 (România, 2018) și la Street Groove Jam (România, 2018) Dancehall Battle 1vs1, precum și la World of Dance Romania 2019, 1 Dancehall Battle 1vs1; Tun it Up Greece 2019, top 8 - Dancehall Battle 1vs1; Xclusiv Vibes Austria 2019, top 8 - Dancehall Battle 1vs1; Mad Spirit Dancehall Camp Ukraine 2019, semifinalist Dancehall Battle 1vs1; R Trival Team Anniversary Romania 2019, Locul 1, Dancehall Battle 1vs1; Locul 1 Dancehall Female Battle 1vs1; Locul 1 7tosmoke.

Raul Bârsan © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Raul Bârsan - câștigătorul primului loc la competiția „Show 'nuff București”, dansator în cadrul „Românii au talent". În vârstă de 27 de ani, Raul Bârsan este dansator profesionist și profesor de dans originar din Târgu Mureș. Pasionat de popping, un dans pe care l-a descoperit datorită YouTube-ului, Raul și-a căutat mereu mentorii, inspirația și oportunitățile care l-au ajutat să crească și să evolueze în acest stil de dans. Are multiple concursuri la activ, în afara țării: Battle Bad (Paris), Waving Battle (Varșovia), Infinite Force (Gdansk), Terra Urbana (Alicante), Summer Dance Forever (Amsterdam), dar și în țară: Show ‘nuff, Street Groove Jam, De la foame la faimă, Red Bull Dance Your Style 2021, Mosaic Battle Cluj-Napoca.

SIXX © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Cristian Frățică a.k.a. DHK Sixx – Fondatorul proiectului Dancehall Students, care vrea să dezvolte comunitatea de Dancehall din România. E în branșă de 14 ani și a început de la vârsta de 9 ani, când l-a descoperit pe Michael Jackson. Pe parcurs, a descoperit cultura și stilul de dans care i-au schimbat viața: Dancehall-ul. Studiază încontinuu, ajungând astăzi să fie unul dintre dansatorii reprezentativi ai stilului și susține workshop-uri la nivel național și internațional. Palmares: Dancehall International Pre-Select Greece - 1st Place 1v1 Semi-Final 2v2, Nitty Gritty Dh Event Italy 2nd Place 2v2 Semi Final 1v, Locul 2 la Connected Vybz Austria, Locul 1 la Dancehall King Ukraina, semifinalist la Qot Badman Fight și Qot 1v1 Pro, Locul 1 la Battle Of The Best.

Groovek © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Victor Marinescu a.k.a. Grooveek - a luat primul contact cu dansul la 13 ani, în Fetești. A fost pură întâmplare, nu o decizie luată de el sau de părinți. Pur și simplu, la început, a fost ceva diferit, care l-a atras și l-a ajutat să mai elimine din plictiseală. Câștigător „Polski Locking” Polonia (2022), „Get down Summer Camp” Ungaria la categoria Locking (2018), Top 9 Open Style Battle – LSC Concept (Londra, 2021).

Waana Neagu © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Oana Neagu a.k.a. Waana Neagu - profesor de dans, co-fondator al primului studio de dans din România axat exclusiv pe educația culturală în aria street-dance, ambasador Imperial House of Waacking și prima dansatoare care a intrat în această oragnizație, Top 8 Waacking & Top 16 AllStylez, The Waack Down (Thessaloniki, 2020), Top 8 All Stylez Gameshow (Amsterdam, 2020), Top 8 Waack The World (Thessaloniki 2019) și 1st Place Combo Breakers (Cluj-Napoca, 2018).

Pe lângă șansa de a concura la Johannesburg alături de cei mai buni dansatori de street-dance din întreaga lume, campionul de la București pleacă acasă și cu un smartphone HONOR 70 5G și o pereche de Honor Earbuds 3 Pro din partea partenerului evenimentului. Aceleași premii vor fi acordate și câștigătorului locului secund.

Mai e o săptămână până la finala Red Bull Dance Your Style din România! Ne vedem pe 27 octombrie la Circul Metropolitran din București? Bilete aici.