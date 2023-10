Adam e marele câștigător al finalei Red Bull Dance Your Style 2023

Dacă n-ai fost la Red Bull Dance Your Style să vezi, dar mai ales să simți, cu inima în gât, energia incredibilă și tensiunea care-au copleșit pur și simplu Circul Metropolitan la cea-mai-cea finală de all styles street-dance din România, rămâi cu noi. Ediția cu numărul 3 a competiției Red Bull Dance Your Style a fost realmente epiiiică!

Dacă n-ai fost la Red Bull Dance Your Style să vezi, dar mai ales să simți, cu inima în gât, energia incredibilă și tensiunea care-au copleșit pur și simplu Circul Metropolitan la cea-mai-cea finală de all styles street-dance din România, rămâi cu noi. Ediția cu numărul 3 a competiției Red Bull Dance Your Style a fost realmente epiiiică!

Dacă n-ai fost la Red Bull Dance Your Style să vezi, dar mai ales să simți, cu inima în gât, energia incredibilă și tensiunea care-au copleșit pur și simplu Circul Metropolitan la cea-mai-cea finală de all styles street-dance din România, rămâi cu noi. Ediția cu numărul 3 a competiției Red Bull Dance Your Style a fost realmente epiiiică!

Pentru prima dată pe scena Red Bull Dance Your Style, Nadia și Aura, în colțuri diferite: Nadia - roșu, Aura - albastru. Nadia, în seara asta, tu spargi gheața! E aproape cea mai tânără din competiție, dar asta n-o oprește să arate ce poate. E ca un vânt de libertate, dezinvoltă pe „The Seed 2.0” de la The Roots - o alegere muzicală avant-rap perfectă pentru deschidere, care face să vibreze toată sala. Shurubel strigă „Schimbăăă!” și Aura preia ștafeta cu o energie incredibilă. Își transformă emoțiile într-o explozie de bucurie. Hai cu piesa a doua! ZDA ne surprinde cu "Relight My Fire" de Dan Hartman și, brusc, suntem în anii '79. Nadia nu se lasă intimidată, toată scena e a ei, dansează din toată inima, dar Aura combate cu același foc care n-are nevoie să fie reaprins, a fost întotdeauna acolo, iar publicul strigă. E momentul votului, ridicăm mâinile! Câștigătoarea este... Naaaadia!

Pentru prima dată pe scena Red Bull Dance Your Style, Nadia și Aura, în colțuri diferite: Nadia - roșu, Aura - albastru. Nadia, în seara asta, tu spargi gheața! E aproape cea mai tânără din competiție, dar asta n-o oprește să arate ce poate. E ca un vânt de libertate, dezinvoltă pe „The Seed 2.0” de la The Roots - o alegere muzicală avant-rap perfectă pentru deschidere, care face să vibreze toată sala. Shurubel strigă „Schimbăăă!” și Aura preia ștafeta cu o energie incredibilă. Își transformă emoțiile într-o explozie de bucurie. Hai cu piesa a doua! ZDA ne surprinde cu "Relight My Fire" de Dan Hartman și, brusc, suntem în anii '79. Nadia nu se lasă intimidată, toată scena e a ei, dansează din toată inima, dar Aura combate cu același foc care n-are nevoie să fie reaprins, a fost întotdeauna acolo, iar publicul strigă. E momentul votului, ridicăm mâinile! Câștigătoarea este... Naaaadia!

Pentru prima dată pe scena Red Bull Dance Your Style, Nadia și Aura, în colțuri diferite: Nadia - roșu, Aura - albastru. Nadia, în seara asta, tu spargi gheața! E aproape cea mai tânără din competiție, dar asta n-o oprește să arate ce poate. E ca un vânt de libertate, dezinvoltă pe „The Seed 2.0” de la The Roots - o alegere muzicală avant-rap perfectă pentru deschidere, care face să vibreze toată sala. Shurubel strigă „Schimbăăă!” și Aura preia ștafeta cu o energie incredibilă. Își transformă emoțiile într-o explozie de bucurie. Hai cu piesa a doua! ZDA ne surprinde cu "Relight My Fire" de Dan Hartman și, brusc, suntem în anii '79. Nadia nu se lasă intimidată, toată scena e a ei, dansează din toată inima, dar Aura combate cu același foc care n-are nevoie să fie reaprins, a fost întotdeauna acolo, iar publicul strigă. E momentul votului, ridicăm mâinile! Câștigătoarea este... Naaaadia!

Mai vrem hip hop? Mai vrem! ZDA dă play la Baby Keem - „Family Ties”, iar Adam intră în battle cu super atitudine pe bulina roșie. Are swag, are flow, băiatul ăsta chiar le are pe toate! Începe cu mișcări controlate de popping, continuă cu footwork specific hip hop-ului, se dă peste cap, se aruncă pe jos, se ridică, și tribunele savurează fiecare mișcare.

Mai vrem hip hop? Mai vrem! ZDA dă play la Baby Keem - „Family Ties”, iar Adam intră în battle cu super atitudine pe bulina roșie. Are swag, are flow, băiatul ăsta chiar le are pe toate! Începe cu mișcări controlate de popping, continuă cu footwork specific hip hop-ului, se dă peste cap, se aruncă pe jos, se ridică, și tribunele savurează fiecare mișcare.

Mai vrem hip hop? Mai vrem! ZDA dă play la Baby Keem - „Family Ties”, iar Adam intră în battle cu super atitudine pe bulina roșie. Are swag, are flow, băiatul ăsta chiar le are pe toate! Începe cu mișcări controlate de popping, continuă cu footwork specific hip hop-ului, se dă peste cap, se aruncă pe jos, se ridică, și tribunele savurează fiecare mișcare.