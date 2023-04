Adi își amintește: ”Am ieșit într-o noapte, am coborât din mașină, i-am spus colegului meu Sorin, <Du-te mult înainte, nu-mi spune că sunt 8 km sau 10 km sau 16 km, doar promite-mi că mă aștepți.> M-am simțit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult, am zis: <Oficial, I am doing this!>”

Adi își amintește: ”Am ieșit într-o noapte, am coborât din mașină, i-am spus colegului meu Sorin, <Du-te mult înainte, nu-mi spune că sunt 8 km sau 10 km sau 16 km, doar promite-mi că mă aștepți.> M-am simțit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult, am zis: <Oficial, I am doing this!>”

Adi își amintește: ”Am ieșit într-o noapte, am coborât din mașină, i-am spus colegului meu Sorin, <Du-te mult înainte, nu-mi spune că sunt 8 km sau 10 km sau 16 km, doar promite-mi că mă aștepți.> M-am simțit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult, am zis: <Oficial, I am doing this!>”

Pe 31 decembrie 2021, am făcut același lucru: am alergat cât am putut de repede, am alergat puțin peste 3 km. Pe 1 ianuarie 2022 mi-am zis, „Stai un pic: eu mă antrenez pentru anduranță. Viteza nu mă interesează. Hai să alerg un pic mai încet.” Și rezultatul a fost cum speram – am alergat un pic mai mult și mi-am propus ca, până la sfârșitul lui ianuarie, să pot să alerg 10 km fără oprire. Și mi-a ieșit distanța asta după trei săptămâni. Asta m-a motivat foarte tare, căci am înțeles că, dacă ai antrenament, se poate. În plus, am obținut ce urmăream – rutina și obiceiul de a alerga.

Pe 31 decembrie 2021, am făcut același lucru: am alergat cât am putut de repede, am alergat puțin peste 3 km. Pe 1 ianuarie 2022 mi-am zis, „Stai un pic: eu mă antrenez pentru anduranță. Viteza nu mă interesează. Hai să alerg un pic mai încet.” Și rezultatul a fost cum speram – am alergat un pic mai mult și mi-am propus ca, până la sfârșitul lui ianuarie, să pot să alerg 10 km fără oprire. Și mi-a ieșit distanța asta după trei săptămâni. Asta m-a motivat foarte tare, căci am înțeles că, dacă ai antrenament, se poate. În plus, am obținut ce urmăream – rutina și obiceiul de a alerga.

Pe 31 decembrie 2021, am făcut același lucru: am alergat cât am putut de repede, am alergat puțin peste 3 km. Pe 1 ianuarie 2022 mi-am zis, „Stai un pic: eu mă antrenez pentru anduranță. Viteza nu mă interesează. Hai să alerg un pic mai încet.” Și rezultatul a fost cum speram – am alergat un pic mai mult și mi-am propus ca, până la sfârșitul lui ianuarie, să pot să alerg 10 km fără oprire. Și mi-a ieșit distanța asta după trei săptămâni. Asta m-a motivat foarte tare, căci am înțeles că, dacă ai antrenament, se poate. În plus, am obținut ce urmăream – rutina și obiceiul de a alerga.

La prima alergare în Herăstrău, mi-am propus să alerg 7 km, dar nu am putut. M-am speriat un pic. În seara aceea, Radu Restivan (fondator 321sport), care știa ce-mi propun, mi-a scris să mă întrebe cum a fost, cum m-am simțit, dacă am ajuns la finiș. Apoi mi-a pus o serie de întrebări din care nu înțelegeam mare lucru: cât am pulsul noaptea, ce înălțime și greutate am, etc. Atunci aveam 97 kg la 1,77 m. Radu mi-a zis, „E decizia ta, dar sfatul meu este ca, dacă până la 1 iunie nu ajungi la 85 kg, să te gândești să amâni participarea la 6633 Arctic Ultra cu încă un an.” În momentul ăla mi-am zis: „N-am slăbit niciodată măcar 6 kg într-un an. Cum să slăbesc 12 kg în trei luni?”

La prima alergare în Herăstrău, mi-am propus să alerg 7 km, dar nu am putut. M-am speriat un pic. În seara aceea, Radu Restivan (fondator 321sport), care știa ce-mi propun, mi-a scris să mă întrebe cum a fost, cum m-am simțit, dacă am ajuns la finiș. Apoi mi-a pus o serie de întrebări din care nu înțelegeam mare lucru: cât am pulsul noaptea, ce înălțime și greutate am, etc. Atunci aveam 97 kg la 1,77 m. Radu mi-a zis, „E decizia ta, dar sfatul meu este ca, dacă până la 1 iunie nu ajungi la 85 kg, să te gândești să amâni participarea la 6633 Arctic Ultra cu încă un an.” În momentul ăla mi-am zis: „N-am slăbit niciodată măcar 6 kg într-un an. Cum să slăbesc 12 kg în trei luni?”

La prima alergare în Herăstrău, mi-am propus să alerg 7 km, dar nu am putut. M-am speriat un pic. În seara aceea, Radu Restivan (fondator 321sport), care știa ce-mi propun, mi-a scris să mă întrebe cum a fost, cum m-am simțit, dacă am ajuns la finiș. Apoi mi-a pus o serie de întrebări din care nu înțelegeam mare lucru: cât am pulsul noaptea, ce înălțime și greutate am, etc. Atunci aveam 97 kg la 1,77 m. Radu mi-a zis, „E decizia ta, dar sfatul meu este ca, dacă până la 1 iunie nu ajungi la 85 kg, să te gândești să amâni participarea la 6633 Arctic Ultra cu încă un an.” În momentul ăla mi-am zis: „N-am slăbit niciodată măcar 6 kg într-un an. Cum să slăbesc 12 kg în trei luni?”