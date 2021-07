Adrian Martin învață mereu ca să rămână fresh în dans

În paralel, până în clasa a 9-a, am fost membru în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, unde, pe lângă tot ce am aprofundat din punct de vedere muzical (voce), am învățat ce înseamnă cu adevărat disciplina și profesionalismul. Highlights-urile perioadei au fost deplasările în Turcia și Franța la festivalurile de profil. În clasa a 9-a, am renunțat la o posibilă carieră muzicală și m-am apucat de cursuri de teatru și, la scurt timp, de dans – singurul pe care l-am ales din proprie inițiativă.

În paralel, până în clasa a 9-a, am fost membru în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, unde, pe lângă tot ce am aprofundat din punct de vedere muzical (voce), am învățat ce înseamnă cu adevărat disciplina și profesionalismul. Highlights-urile perioadei au fost deplasările în Turcia și Franța la festivalurile de profil. În clasa a 9-a, am renunțat la o posibilă carieră muzicală și m-am apucat de cursuri de teatru și, la scurt timp, de dans – singurul pe care l-am ales din proprie inițiativă.

În paralel, până în clasa a 9-a, am fost membru în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, unde, pe lângă tot ce am aprofundat din punct de vedere muzical (voce), am învățat ce înseamnă cu adevărat disciplina și profesionalismul. Highlights-urile perioadei au fost deplasările în Turcia și Franța la festivalurile de profil. În clasa a 9-a, am renunțat la o posibilă carieră muzicală și m-am apucat de cursuri de teatru și, la scurt timp, de dans – singurul pe care l-am ales din proprie inițiativă.

Pot să îți spun cu siguranță că, la început, când m-am apucat de dans, mi-a fost foarte greu, deci nu știu cât de mult am simțit că mi se potrivește. Îmi plăcea muzica for sure și faptul că mă mișcam în strânsă legătură cu ea, doar că, având un background de studiu muzical, dar niciun fel de pregătire fizică, motric îmi era cam greu să prind pași sau coregrafii. Ca să fiu super sincer, habar nu aveam ce trebuia să facă mâna stângă sau dreaptă. Și să îmi mișc și picioarele în același timp pe un ritm specific!? Era foarte, foarte complicat.

Pot să îți spun cu siguranță că, la început, când m-am apucat de dans, mi-a fost foarte greu, deci nu știu cât de mult am simțit că mi se potrivește. Îmi plăcea muzica for sure și faptul că mă mișcam în strânsă legătură cu ea, doar că, având un background de studiu muzical, dar niciun fel de pregătire fizică, motric îmi era cam greu să prind pași sau coregrafii. Ca să fiu super sincer, habar nu aveam ce trebuia să facă mâna stângă sau dreaptă. Și să îmi mișc și picioarele în același timp pe un ritm specific!? Era foarte, foarte complicat.

Pot să îți spun cu siguranță că, la început, când m-am apucat de dans, mi-a fost foarte greu, deci nu știu cât de mult am simțit că mi se potrivește. Îmi plăcea muzica for sure și faptul că mă mișcam în strânsă legătură cu ea, doar că, având un background de studiu muzical, dar niciun fel de pregătire fizică, motric îmi era cam greu să prind pași sau coregrafii. Ca să fiu super sincer, habar nu aveam ce trebuia să facă mâna stângă sau dreaptă. Și să îmi mișc și picioarele în același timp pe un ritm specific!? Era foarte, foarte complicat.

Printr-un concurs de împrejurări, am ajuns să dansez într-o sală de dans cu oglinzi și parchet unde am început efectiv să iau cursuri, iar 2009 a fost anul în care am participat pentru prima oară la un workshop cu un dansator din afara României. Deși încă mă chinuiam să înțeleg exact cum funcționează treaba cu coordonarea membrelor, nu am avut niciun moment în care să mă frustrez și să renunț. Eram la început de drum, dar am avut răbdare și încredere în procesul de învățare.

Printr-un concurs de împrejurări, am ajuns să dansez într-o sală de dans cu oglinzi și parchet unde am început efectiv să iau cursuri, iar 2009 a fost anul în care am participat pentru prima oară la un workshop cu un dansator din afara României. Deși încă mă chinuiam să înțeleg exact cum funcționează treaba cu coordonarea membrelor, nu am avut niciun moment în care să mă frustrez și să renunț. Eram la început de drum, dar am avut răbdare și încredere în procesul de învățare.

Printr-un concurs de împrejurări, am ajuns să dansez într-o sală de dans cu oglinzi și parchet unde am început efectiv să iau cursuri, iar 2009 a fost anul în care am participat pentru prima oară la un workshop cu un dansator din afara României. Deși încă mă chinuiam să înțeleg exact cum funcționează treaba cu coordonarea membrelor, nu am avut niciun moment în care să mă frustrez și să renunț. Eram la început de drum, dar am avut răbdare și încredere în procesul de învățare.

La momentul acela nu am realizat magnitudinea situației, acum mă gândesc că am fost super norocos să am o astfel de oportunitate. Nu cred că a fost un moment în care am stat eu cu mine și am zis „gata, asta vreau să fac de acum încolo”, însă ce pot spune cu certitudine este că profesorii mei mi-au insuflat ideea de a căuta informația cât mai aproape de sursă, indiferent de domeniul în care activez și, practic, cam asta am făcut de atunci.

La momentul acela nu am realizat magnitudinea situației, acum mă gândesc că am fost super norocos să am o astfel de oportunitate. Nu cred că a fost un moment în care am stat eu cu mine și am zis „gata, asta vreau să fac de acum încolo”, însă ce pot spune cu certitudine este că profesorii mei mi-au insuflat ideea de a căuta informația cât mai aproape de sursă, indiferent de domeniul în care activez și, practic, cam asta am făcut de atunci.

La momentul acela nu am realizat magnitudinea situației, acum mă gândesc că am fost super norocos să am o astfel de oportunitate. Nu cred că a fost un moment în care am stat eu cu mine și am zis „gata, asta vreau să fac de acum încolo”, însă ce pot spune cu certitudine este că profesorii mei mi-au insuflat ideea de a căuta informația cât mai aproape de sursă, indiferent de domeniul în care activez și, practic, cam asta am făcut de atunci.

O să încep prin a răspunde la ultima întrebare, dar voi înlocui „Street Dance” cu Hip Hop. Pentru cultura Hip Hop, New York City reprezintă sursa, locul în care Hip Hop-ul s-a născut. Dacă cineva e interesat de vreunul dintre elementele culturii, fie că vorbim despre MC-ing, DJ-ing, Graffiti sau Breakin’, nu poți înțelege cu adevărat despre ce e vorba pâna nu faci un pelerinaj în casa Hip-Hop-ului și nu te conectezi cu oamenii din comunitate, oameni care au contribuit sau au participat în mod direct, în trecut sau prezent, la dezvoltarea și prezervarea culturii. Motivul pentru care am călătorit în New York a fost să ajung la sursă. De când am început să dansez, toate călătoriile pe care le-am făcut în afara țării au avut ca scop principal participarea la evenimente cu și despre dans, fie că vorbim de cursuri, battle-uri sau party-uri. Din tot ce am trăit în NYC, cel mai mult mi-a plăcut că am trăit în NYC!

O să încep prin a răspunde la ultima întrebare, dar voi înlocui „Street Dance” cu Hip Hop. Pentru cultura Hip Hop, New York City reprezintă sursa, locul în care Hip Hop-ul s-a născut. Dacă cineva e interesat de vreunul dintre elementele culturii, fie că vorbim despre MC-ing, DJ-ing, Graffiti sau Breakin’, nu poți înțelege cu adevărat despre ce e vorba pâna nu faci un pelerinaj în casa Hip-Hop-ului și nu te conectezi cu oamenii din comunitate, oameni care au contribuit sau au participat în mod direct, în trecut sau prezent, la dezvoltarea și prezervarea culturii. Motivul pentru care am călătorit în New York a fost să ajung la sursă. De când am început să dansez, toate călătoriile pe care le-am făcut în afara țării au avut ca scop principal participarea la evenimente cu și despre dans, fie că vorbim de cursuri, battle-uri sau party-uri. Din tot ce am trăit în NYC, cel mai mult mi-a plăcut că am trăit în NYC!

O să încep prin a răspunde la ultima întrebare, dar voi înlocui „Street Dance” cu Hip Hop. Pentru cultura Hip Hop, New York City reprezintă sursa, locul în care Hip Hop-ul s-a născut. Dacă cineva e interesat de vreunul dintre elementele culturii, fie că vorbim despre MC-ing, DJ-ing, Graffiti sau Breakin’, nu poți înțelege cu adevărat despre ce e vorba pâna nu faci un pelerinaj în casa Hip-Hop-ului și nu te conectezi cu oamenii din comunitate, oameni care au contribuit sau au participat în mod direct, în trecut sau prezent, la dezvoltarea și prezervarea culturii. Motivul pentru care am călătorit în New York a fost să ajung la sursă. De când am început să dansez, toate călătoriile pe care le-am făcut în afara țării au avut ca scop principal participarea la evenimente cu și despre dans, fie că vorbim de cursuri, battle-uri sau party-uri. Din tot ce am trăit în NYC, cel mai mult mi-a plăcut că am trăit în NYC!

De la locul în care stăteam, Crown Heights Utica, cu deli-ul și sneaker stores-urile din colț și muzica jamaicană care bubuia din mașini de dimineața până noaptea, la oamenii pe care i-am întâlnit cât am stat acolo și energiile pe care le-am schimbat, toate contribuie la experiența pe care am avut-o. Îți spun sincer că locurile cele mai vizitate au fost metroul și orice spații unde se dansa: studiouri, parcuri, străzi sau cluburi (în sfârșit mergeam la petreceri unde lumea dansa și nu eram privit ca un ciudat care vine la club cu alt motiv decât acela de a se „hidrata”). Toată lumea cu care vorbesc despre călătoria asta întreabă dacă am vizitat Statuia Libertății sau X clădire și întotdeauna primește răspuns fraza anterioară. (râde)

De la locul în care stăteam, Crown Heights Utica, cu deli-ul și sneaker stores-urile din colț și muzica jamaicană care bubuia din mașini de dimineața până noaptea, la oamenii pe care i-am întâlnit cât am stat acolo și energiile pe care le-am schimbat, toate contribuie la experiența pe care am avut-o. Îți spun sincer că locurile cele mai vizitate au fost metroul și orice spații unde se dansa: studiouri, parcuri, străzi sau cluburi (în sfârșit mergeam la petreceri unde lumea dansa și nu eram privit ca un ciudat care vine la club cu alt motiv decât acela de a se „hidrata”). Toată lumea cu care vorbesc despre călătoria asta întreabă dacă am vizitat Statuia Libertății sau X clădire și întotdeauna primește răspuns fraza anterioară. (râde)

De la locul în care stăteam, Crown Heights Utica, cu deli-ul și sneaker stores-urile din colț și muzica jamaicană care bubuia din mașini de dimineața până noaptea, la oamenii pe care i-am întâlnit cât am stat acolo și energiile pe care le-am schimbat, toate contribuie la experiența pe care am avut-o. Îți spun sincer că locurile cele mai vizitate au fost metroul și orice spații unde se dansa: studiouri, parcuri, străzi sau cluburi (în sfârșit mergeam la petreceri unde lumea dansa și nu eram privit ca un ciudat care vine la club cu alt motiv decât acela de a se „hidrata”). Toată lumea cu care vorbesc despre călătoria asta întreabă dacă am vizitat Statuia Libertății sau X clădire și întotdeauna primește răspuns fraza anterioară. (râde)

Un highlight, și ceva ce va rămâne întotdeuna cu mine, a fost energia pe care am primit-o de la oamenii aflați la Teen Nite. Un eveniment unde membrii comunității Litefeet se întâlnesc săptămână de săptămână. Este un social space în care vin persoane cu vârste foarte diferite, practic ai mai multe generații în acelasi loc. Ceea ce e important de menționat este că majoritatea activităților care se întâmplă în spațiul acesta, se întâmplă organic, fără ca cineva să le plănuiască. Desigur, există un coordonator: Dr. Rich, care pune spațiul la dispoziție, care se asigură că nu există conflicte și că focusul rămâne dezvoltarea indivizilor din cadrul comunității. Am fost primit printre ei, deși sunt un outsider și, deși eram începător la momentul acela, am fost încurajat de cei prezenți să îmi împing limitele și să devin mai bun.

Un highlight, și ceva ce va rămâne întotdeuna cu mine, a fost energia pe care am primit-o de la oamenii aflați la Teen Nite. Un eveniment unde membrii comunității Litefeet se întâlnesc săptămână de săptămână. Este un social space în care vin persoane cu vârste foarte diferite, practic ai mai multe generații în acelasi loc. Ceea ce e important de menționat este că majoritatea activităților care se întâmplă în spațiul acesta, se întâmplă organic, fără ca cineva să le plănuiască. Desigur, există un coordonator: Dr. Rich, care pune spațiul la dispoziție, care se asigură că nu există conflicte și că focusul rămâne dezvoltarea indivizilor din cadrul comunității. Am fost primit printre ei, deși sunt un outsider și, deși eram începător la momentul acela, am fost încurajat de cei prezenți să îmi împing limitele și să devin mai bun.

Un highlight, și ceva ce va rămâne întotdeuna cu mine, a fost energia pe care am primit-o de la oamenii aflați la Teen Nite. Un eveniment unde membrii comunității Litefeet se întâlnesc săptămână de săptămână. Este un social space în care vin persoane cu vârste foarte diferite, practic ai mai multe generații în acelasi loc. Ceea ce e important de menționat este că majoritatea activităților care se întâmplă în spațiul acesta, se întâmplă organic, fără ca cineva să le plănuiască. Desigur, există un coordonator: Dr. Rich, care pune spațiul la dispoziție, care se asigură că nu există conflicte și că focusul rămâne dezvoltarea indivizilor din cadrul comunității. Am fost primit printre ei, deși sunt un outsider și, deși eram începător la momentul acela, am fost încurajat de cei prezenți să îmi împing limitele și să devin mai bun.