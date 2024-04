Sărbătorește 30 de ani de hip-hop în România cu expoziția A.F.R.O.N.T.

Pariul expoziției A.F.R.O.N.T. este de a reda cultura hip-hop în complexitatea ei estetică, una care îmbină vizualul, sunetele, mișcarea și cuvântul sub un spirit unificator al improvizației libere (freestyle). A.F.R.O.N.T. aduce împreună, în premieră pentru România, toate cele patru elemente definitorii ale culturii hip-hop: cuvântul (rapping sau MC-ing), muzica (DJ-ing sau Turntablism), dansul (breaking sau B-Boy-ing) și arta urbană (graffiti), atât în interiorul expoziției, cât și în afara ei, printr-o serie de evenimente care vor anima timp de o lună Rezidența9.

Back In Action

Am vorbit cu Soto, unul dintre curatorii A.F.R.O.N.T., și-am aflat mai multe despre expoziție și despre implicarea sa în documentarea scenei de breaking din România ultimilor 30 de ani.

, un om foarte implicat în scena asta în ultimii 20 de ani. Amândoi am organizat evenimente și avem o arhivă care cuprinde tot ceea ce am făcut în acești ani. Aș putea spune că tot ce se poate vedea în cadrul expoziției este dorința de a prezenta publicului esența acestei culturi cu ajutorul arhivelor personale ale curatorilor, amintirile lor și aportul lor în hip-hop-ul românesc.

Am început să lucrăm la proiect prin februarie 2024. Atunci s-a format echipa de curatori și tot atunci ne-am asumat un oarecare subiectivism în ceea ce privește informația pe care o vom arăta publicului. Plecând de la asta, am început să strângem informații din arhivele personale și de la prietenii implicați în hip-hop-ul românesc. Pentru mine a fost o provocare să strâng atâtea informații despre breaking-ul din România și de asta am apelat la ajutorul lui