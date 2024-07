Mi-am dorit foarte mult să merg la cursa asta și s-o câștig. Mi-am pus-o în calendar încă din noiembrie anul trecut, am zis că mă voi pregăti împreună cu Alex (Diaconu, antrenorul său) să obțin cel mai bun rezultat posibil acolo. Mi-am petrecut ultimele trei luni de zile pregătindu-mă intens pentru această cursă, mi-am schimbat total planul de antrenament, specific pentru distanțe mult mai scurte. De obicei, eu fac distanțe lungi. Acum m-am dus pe scurt și rapid, pentru a pregăti această distanță scurtă. N-am avut atât de multe emoții pentru cursă înainte de start, pentru că m-am simțit foarte pregătit pentru ea, am simțit că sunt exact unde trebuie.

Am început sportul de la 10 ani. Mama și-a dorit foarte mult să fac sport și m-a trimis la mai multe. În primă fază, am făcut natație, de la 10 ani până la 17 ani. De la 14 ani am început să fac de performanță. La 14 ani, antrenorul de natație mi-a spus că pentru ce-mi doresc eu să fac – pe vremea aia, îmi doream să ajung la Jocurile Olimpice, însă nu eram atât de bun încât să ajung acolo – aș avea mai multe șanse dacă m-aș apuca de triatlon.

