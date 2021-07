Alexa Grigorescu crede că esența dansului este socializarea

Am vorbit cu Alexa și-am aflat care sunt cele mai cunoscute stiluri de dans africane, cine sunt oamenii care au crezut în potențialul ei și au ajutat-o să evolueze și ce stiluri noi de dans își propune să învețe în acest an.

Alături de Oana Neagu, Cypher, Drei, Sid și alți colegi, am ieșit din țară și am participat la diverse cursuri și concursuri care ne-au ajutat să evoluăm de-a lungul timpului și să ne focusăm pe ceea ce ne-a creat ca dansatori și oameni.

Una dintre pasiunile mele din liceu, baschetul, se îmbina foarte bine cu muzica rap pe care o ascultam, și așa pot spune că Hip Hop-ul is my first love.

Cu timpul, am început să ascult și muzică reggae, dancehall și latino (cubanez, mexican și columbian - cochetând și cu salsa). Astfel, s-a dezvoltat pasiunea pentru Dancehall, ca muzică și stil de dans, pasiune pe care am studiat-o timp de cinci ani (dintre care doi ani au fost de studiu individual și party-uri – Blazin' Vybez, ajutând la promovarea acestui eveniment alături de Andreea Popa – o dansatoare foarte bună și o inspirație pentru mine).

Am participat la competiții naționale și internaționale alături de Irene și Sixx . Împreună am început să studiem aceste stiluri în amănunt, cu ajutorul lui Andrei Pandi, care ne-a îndrumat, deoarece el avea acces la cultura jamaicană mai ușor, locuind în Marea Britanie.

După patru ani de Dancehall, am cunoscut la facultate doi băieți din comunitatea angoleză din București și am început să învăț Afrohouse și Kuduro (stiluri specifice Angolei) datorită lor și datorită lui Mircea, care a recunoscut potențialul meu.

Cu timpul, am descoperit cât de complexă este cultura africană și am început să studiez și să învăț și alte stiluri, precum Afrobeat (Nigeria) - cu ajutorul lui Charzzy, un prieten dansator, venit la studii în Constanța și Ndombolo/ Coupe decale (Ivory Coast, Cameroun și Congo), datorită trupei mele African Ten'dance (Mami Nyanga, Norby și Marvin).

Prima trupă a fost Streetstyle, unde Simona Mereu era coordonatoarea. Cu ei am participat la competiții de 2 vs 2 și crew show (Nimphea și Hip-Hop International).

Din fiecare experiență am avut foarte multe lucruri de învățat și toate diferite. Nu a fost ușor, însă cel mai mult am învățat ce înseamnă munca în echipă, încrederea și perseverența. Pe această cale țin să le mulțumesc tuturor pentru îndrumare și pentru încrederea oferite.

