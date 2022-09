High diving-ul românesc este pe cai mari anul acesta după victoriile lui Constantin Popovici (campion european) și Cătălin Preda (vicecampion european) la Campionatele Europene de Natație de la Roma și datorită evoluției de top pe care o au în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving (în acest weekend, pe 11 septembrie, urmează finala etapei de la Sisikon, Elveția ).

Însă cei doi nu sunt singurii reprezentanți ai high diving-ului autohton. Pe urme le calcă Alexandru Avasiloae , în vârstă de 17 ani, legitimat tot la CSA Steaua București. El este campion național la seniori, multiplu campion balcanic la juniori și sare de pe trambulina de la 1 și 3 metri și de pe platforma de la 5, 7 și 10 metri . Recent, Alex a fost selectat să participe în tabăra de antrenament Red Bull Under My Wiiings , care a avut loc la Mostar, în același timp cu etapa din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, sub îndrumarea lui Orlando Duque , multiplu campion al Seriei și al competițiilor FINA, actualmente director sportiv la Red Bull Cliff Diving.

Alex a participat alături de alți sportivi de performanță din toată lumea, tot adolescenți, și-a învățat tainele high diving-ului, făcând astfel trecerea către săriturile în apă de la 15 și 20 de metri înălțime, pe care a mai avut ocazia să le încerce și înainte de Mostar.

Unul dintre obiectivele taberei de antrenament Red Bull Under My Wiiings a fost pregătirea sportivilor juniori pentru prima ediție a Campionatelor Mondiale de Natație pentru Juniori, care va avea loc în luna noiembrie la Montreal, Canada. Cu această ocazie, juniorii vor sări pentru prima dată în apă de la 10, 12 și 15 metri. Săriturile de la 12 și 15 metri nu au existat până în acest moment. Pentru că sunt șanse foarte mari ca high diving-ul să devină sport olimpic în 2028 la Los Angeles, se urmărește de acum pregătirea și creșterea juniorilor.

Alex Avasiloae (centrul imaginii) lângă Orlando Duque la Mostar © Sulejman Omerbasic

Am vorbit cu sportivul român și-am aflat cum a început drumul lui în săriturile în apă, în ce fel l-a inspirat experiența de la Mostar și care-s planurile lui de viitor în ceea ce privește high diving-ul, mai ales că odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, va trece la Seniori.

Văd totul ca pe o joacă, ca pe o pasiune, nu fac nimic obligat. De-asta vin primul la antrenamente, plec ultimul, fac cele mai multe sărituri. Alex Avasiloae

Când ai început să practici săriturile în apă?

Am început să merg la bazin cu tata de foarte mic. Tata, Florin Avasiloae, este multiplu campion național și campion balcanic. A antrenat 11 ani în Italia. Acum este antrenor la CSA Steaua București, unde-i pregătește și pe Constantin Popovici și Constantin Preda.

Am învățat să înot la 5 ani, am învățat destul de repede, apoi am început să învăț elementele de bază sărind de pe trambulină, de la un metru. Am continuat cu elemente mai grele, înălțimi mai mari, iar progresul a venit în mod constant, odată cu trecerea anilor. Progresul ăsta m-a și motivat: am devenit campion național la seniori, am luat locul patru la Europenele pentru juniori, premii la concursuri internaționale și balcaniade.

Săriturile bune au nevoie de o pregătire temeinică © Jadran Cilic

Ce te-a atras la acest sport?

Văd totul ca pe o joacă, ca pe o pasiune, nu fac nimic obligat. De-asta vin primul la antrenamente, plec ultimul, fac cele mai multe sărituri. De-asta am continuat, în timp ce mulți colegi de-ai mei au renunțat la acest sport. Sunt, oarecum, printre singurii din generația mea care a mai rămas activ.

Pe urmă, am crescut în mediul ăsta. Îi vedeam mereu pe Cătălin Preda și pe Constantin Popovici cum sar, la fel și pe sora lui, care a practicat o vreme săriturile în apă, mergeam cu ei la antrenamente, în cantonamente. M-a atras ce fac și m-a impresionat! Am vrut să fac și eu.

Alex sare la Mostar © Sulejman Omerbasic

Cum te-ai simțit să fii selectat în Red Bull Under My Wiiings?

A fost oarecum surprinzător că am fost acceptat și am fost foarte entuziasmat. Când am ajuns la Mostar, ne-am întâlnit cu Orlando Duque în lobby-ul hotelului, care ne-a felicitat, în primul rând pentru că facem ceea ce facem, am fost luați sub aripa lui și am mers la antrenament. A fost un cantonament foarte productiv și foarte interesant, deoarece am schimbat mediul, am cunoscut persoane noi, am stat cu cei mai buni high diveri din lume. A fost o experiență unică! Am fost 12 sportivi din toată lumea, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani.

În ce a constat cantonamentul, ce ai învățat acolo?

Cantonamentul propriu-zis a durat trei zile, însă am participat și la cele două zile de concurs din etapa de la Mostar, ca să ne familiarizăm cu atmosfera și să petrecem timp cu cei mai buni high diveri din lume. Fiecare zi a început cu un workshop. În prima zi, am avut workshop cu Orlando Duque și cu Rhiannan Iffland, ei ne-au povestit despre background-ul lor și ne-au dat sfaturi. A doua zi am avut workshop de media și-am învățat cum să ne protejăm imaginea, ce trebuie să știm despre social media, au fost lucruri foarte interesante. În ultima zi, am avut workshop cu un kinetoterapeut, care ne-a învățat cum să prevenim anumite accidentări și care ne-a arătat exerciții specifice de încălzire pentru high diving.

Rhiannan Iffland și Orlando Duque le-au povestit sportivilor despre ei © Sulejman Omerbasic

Ați și sărit în apă?

Da, am făcut sărituri de la 7 și 15 metri, de pe platforme construite special chiar lângă podul Stari Most, de unde au sărit high diverii în competiție. A fost un parcurs foarte interesant, deoarece mă așteptam ca apa râului să fie mai caldă, însă avea doar 14 grade. Orlando ne-a spus să nu experimentăm prea mult și să nu facem prea multe sărituri (n.red. în high diving, impactul cu apa atunci când se sare de la înălțimi mari este puternic), ci să ne axăm pe cele cinci sărituri care ar trebui făcute la Mondiale și să le facem cât mai bine. Fiecare sportiv a făcut ce sărituri a vrut, iar el și antrenorii care erau acolo ne-au corectat și ne-au dat sfaturi.

Constantin și Cătălin au setat un standard înalt în acest sport, așa că și eu trebuie să mă ridic la înălțimea lor, nu pot să mă prezint la competiții cu sărituri sau evoluții slabe. Alex Avasiloae

Ce feedback ai primit tu?

Am fost foarte mândru și foarte bucuros, pentru că am făcut o săritură de la 10 metri, pregătire pentru cea de la 15 metri, și Orlando mi-a spus, ”Foarte bine!”. Mă așteptam la mai multe explicații: că am greșit la plecare sau la intrarea în apă, că mi-au scăpat picioarele, nu știu, ceva, orice. Însă mi-a spus, ”Foarte bine, n-am ce să mai spun!”. Chiar a fost wow! (râde) A fost grozav și că am urcat la 20 de metri, am sărit de pe pod, Orlando ne-a permis asta. Nu era în program, dar a zis, ”Vreți să mergeți să săriți de pe pod?” „Da, neapărat,” am răspuns. De neuitat!

Săriturile lui Alex au fost apreciate de Orlando Duque © Sulejman Omerbasic

A fost prima dată pentru tine când ai sărit de la 20 de metri?

Nu! Înainte de Mostar, cu vreo trei săptămâni, am fost la Area 47, în Austria, unde se antrenează Constantin și Cătălin. Am zis că înainte să ajung la Mostar, trebuie să mă pregătesc și eu un pic, să nu urc atunci prima dată la 15 metri și să fie șocul prea mare. Mă așteptam să fie mai greu, dar a fost ok. Atunci am făcut și prima mea săritură de la 20 de metri. Am intrat perfect în apă, dar impactul a fost cam mare pentru mine, nu mă așteptam să se simtă așa. La Mostar, experința a fost total diferită: intrarea în apă de la 20 de metri a fost mult mai ușoară, nu s-a resimțit atât de tare, și atunci am zis, ”Ok, deci nu e atât de greu”.

Cât de mult contează pentru tine că avem deja doi români în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, cu rezultate extraordinare și la nivel european?

Constantin și Cătălin mă știu de când eram foarte mic. Plecam cu ei în cantonamente de la vârsta de 3 - 4 ani. Am fost foarte bucuros când am aflat că au început săriturile de la mare înălțime. Faptul că am fost alături de ei a fost un start foarte bun pentru mine, deoarece nu am pornit chiar de la zero. La Mostar, ceilalți high diveri m-au tratat ca pe colegul celor mai buni sportivi din Europa la această disciplină. Am primit mai multă atenție și asta m-a bucurat. Constantin și Cătălin au setat un standard înalt în acest sport, așa că și eu trebuie să mă ridic la înălțimea lor, nu pot să mă prezint la competiții cu sărituri sau evoluții slabe.

Alex își dorește să participe în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving © Sulejman Omerbasic

Vorbești cu ei despre ceea ce înseamnă high diving-ul și experiența lor?

Da! La Naționalele din aprilie, am stat cu Cătălin în cameră. Apoi, au fost săptămâni de cantonamente în care am stat cu Constantin în cameră. Deci sunt foarte deschis față de ei și ei față de mine; orice întrebări aș avea, le pot adresa fără nicio problemă.

Ce îți propui în continuare în săriturile în apă?

Un obiectiv setat de mine e să câștig o medalie la viitorul Campionat Mondial de Juniori, poate chiar și un titlu mondial, de ce nu? Pe urmă, generațiile se schimbă, de ce să nu fiu eu următorul număr unu din noua generație Red Bull Cliff Diving? Chiar m-am gândit serios la acest lucru după cantonamentul din Mostar; m-am gândit și la niște sărituri pe care aș putea să le fac de la 27 metri. Momentan însă trebuie să termin acest an greu; sunt în clasa a XII-a, la matematică-informatică. După ce termin cu liceul și intru la facultate, o să mă axez foarte mult pe high diving; vreau să plec în străinătate și să mă antrenez pentru săriturile de la 20m și 27m, să pregătesc sărituri noi și, de ce nu, să primesc poate niște wild card-uri și să concurez în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.