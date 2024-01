Ana Dumbravă este din nou cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume

Am avut mai multe emoții acum decât prima oară. (râde) Chiar nu înțeleg de ce! Stăteam pe scaun la eveniment înainte să-mi fie înmânat premiul și mă gândeam că am mai trecut prin asta, nu ar trebui să fie foarte dificil. Însă când am urcat primele trepte pe scenă, emoțiile m-au luat prin surprindere. Dar cred că m-am descurcat. (râde) Am fost foarte onorată și foarte fericită să-mi văd echipa acolo, să văd legende ale esports în sală, au fost mult mai mulți oameni la Belgrad decât anul trecut la Stockholm. A fost o scenă mult mai mare și mi-a părut foarte bine că am putut să-mi exprim ideile și să am o voce în fața acestor oameni foarte importanți din comunitatea mea. Știu că nu oricine are posibilitatea să fie pe scenă, să fie apreciată, să fie importantă în comunitate. Pentru mine a fost foarte special, a fost o experiență de neuitat!