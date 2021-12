Andrada Feșnic vrea să te provoace cu arta ei

Cu trei expoziții personale lansate în numai doi ani, Andrada Feșnic pictează ceea ce descrie ca fiind ”scenografii ale imaginației.” Câteva dintre lucrările ei au fost expuse la DIPLOMA Festival în luna august și, oriunde s-ar afla, ele atrag imediat atenția prin dimensiunile mari și culorile puternice.

Andrada spune că fiecare om are propriul filtru prin care privește lumea și, de aceea, și lucrările ei sunt puzzle-uri care așteaptă să fie descifrate de fiecare persoană în parte. ”Îmi place să provoc privitorul să intre într-o poveste unde e liber să interpreteze și să se joace folosindu-și imaginația, rațiunea și memoria,” explică artista vizuală din Cluj. Haide să o cunoști mai bine!

După ce ai absolvit liceul de artă, ai făcut o pauză de șase ani înainte să te duci la universitate. Ce s-a întâmplat în acest timp?

Nu a fost o pauză gândită. La vârsta aceea am acționat instinctiv. Am călătorit, am încercat diferite joburi, majoritatea fără legătură cu arta. Ultimul job avut înainte de a merge la facultate a fost mai mult legat de calcule, de munca de birou. Am simțit că nu pot face asta pe termen lung și că trebuie să decid în ce direcție vreau să merg. Am mers la admitere, am intrat la buget cu notă mai mare decât m-am așteptat și am anunțat la job că îmi dau demisia pentru că am intrat la facultate. A fost cea mai bună decizie!

Lucrarea ”Do not look behind” © Arhivă personală

Ai spus că în facultate nu ai fost printre cei mai buni – simțeai pauza de șase ani ca pe un minus – dar că era singurul cadru în care puteai picta după pofta inimii. Cum ai reușit să depășești ceea ce considerai a fi neajunsuri în experiența ta ca artistă?

Nu am fost printre cei mai buni, dar mergeam la facultate ca la job. Atelierul de la școală era singurul loc unde puteam picta. Atunci simțeam că pauza era un minus, deoarece vedeam diferența mare dintre lucrările mele și cele ale colegilor mei proaspăt ieșiți de pe băncile liceului. Cu timpul, am ajuns la concluzia că interesul față de facultate ar fi fost mai mic dacă era imediat după liceu. Mai mult ca sigur aș fi privit facultatea ca pe o continuare firească, fără să investesc multă energie în asta. Când am înțeles că asta vreau să fac, energia investită a fost pe măsura interesului, adică multă.

Citind despre această perioadă din viața ta, am avut senzația unui om care are un plan bine stabilit sau măcar o viziune clară a ceea ce își dorește să facă în pictură. În ce fel te vedeai pe tine ca artistă la acel moment și ce îți doreai să realizezi cu arta ta?

Singurul plan bine stabilit era că vreau să pictez. Nu știam în ce direcție o să mă duc cu pictura, dar îmi doream mult să îmi fac un job din asta. Viziune clară în pictură nu aveam atunci. Nu știam la ce o să ajung și nici ce sacrificii presupune acest drum. Nu am făcut mari eforturi pentru a intra în starea de a picta. Ea era acolo de mult timp, pe stand-by. Am avut nevoie doar de momentul potrivit pentru a o activa. Pauza respectivă a fost benefică până la urmă, deoarece am avut ocazia să trec prin facultate ”puțin mai coaptă” și să îmi canalizez energia exact unde aveam nevoie.

Lucrarea ”Blue Impression” © Arhivă personală

Ceea ce pictezi nu e doar exprimarea lumii așa cum o percepi tu, ci și relația pe care încerci s-o stabilești cu oamenii care se uită la lucrările tale. De ce e importantă relația asta pentru tine?

Nu există un adevăr absolut. Fiecare îl are pe al lui. Arta, în general, ar trebui să provoace privitorul. Îmi place să cred că asta fac și lucrările mele. Prin subiect, tehnică, cromatică, dimensiune și compoziție încerc să creez o imagine interactivă, fără a respecta un fir narativ natural. Un soi de puzzle interactiv din care unele părți lipsesc în mod deliberat și au nevoie de memoria, imaginația sau rațiunea privitorului pentru a le umple. Structura cromatică amplifică aspectul artificial și mizez pe faptul că ochiul uman nu se poate concentra pe mai multe elemente în același timp, așa că privitorul are nevoie de timp și spațiu pentru a se conecta cu povestea. Dacă se stabilește această relație între privitor și lucrare înseamnă că mi-am atins scopul.

Lucrarea ”Death on vacation” © Arhivă personală

Unele dintre lucrările tale par niște colaje. Cum ți-ai descoperit stilul?

Multă lume are senzația asta în fața lucrărilor mele și îmi place să aud asta. Îmi doresc ca lucrările mele să pară colaje de la depărtare pentru că asta presupune că privitorul o să aibă nevoie de puțin mai mult timp și spațiu pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Din același motiv folosesc suprafețe mari care provoacă să te apropii pentru a înțelege tehnica și să te depărtezi pentru a înțelege povestea. Trebuie să fie un dialog între lucrare și privitor. Cred că acesta este scopul oricărei lucrări de artă.

Folosesc această tehnică din anul I de facultate și am tăiat multe pânze până să ajung să folosesc bisturiul pe pânză fără emoții. Stilul l-am descoperit experimentând și cred că acest mod de a lucra este cel mai benefic atunci când ești la început de drum. Principiul de lucru este similar cu cel al colajului digital, însă este făcut folosind tehnici picturale. Încep tot timpul de la o schiță digitală, care suferă numeroase modificări până la produsul final, mai ales când este vorba despe o lucrare de dimensiune mare. Multe schițe digitale nu ajung lucrări și multe lucrări nu seamănă cu schița inițială în materie de culori și compoziție. Totul se transformă pe măsură ce prinde contur. Călătoria pentru fiecare lucrare sau serie este una care lasă urme. Este un proces de învățare continuu și sper să rămână așa.

Andrada a avut trei expoziții personale în ultimii doi ani © Arhivă personală

Pictezi pe suprafețe mari și unele lucrări ar da foarte bine pe zidurile orașului. Te-ai gândit vreodată să să îți exersezi mâna și-n street art?

O lucrare pe zidurile orașului presupune o colaborare cu primăria orașului respectiv și eu m-am cam ferit de colaborări cu instituțiile statului. Am participat la câteva proiecte care au presupus o astfel de colaborare, dar prefer să le limitez. Mai degrabă m-aș orienta spre clădiri private, fie că este vorba despre pictură indoor sau outdoor. Deocamdată mă limitez la pânză.

Urmăresc fenomenul, însă nu sunt mare connoisseur. Am câțiva artiști care îmi plac în materie de tehnică și mesaj, dar cred că mă atrag deoarece lucrările lor sunt și picturale. Aceștia sunt: Case Maclaim , care este extrem de pictural; Dan Witz , care este foarte ludic; Vhils pentru că are o tehnică aparte. El zgârie cu burghiul sau dalta suprafața zidului pentru a realiza lucrarea și adaugă puțină culoare pentru a scoate în evidență detaliile anatomice (de obicei face portrete de mari dimensiuni); ROA are mult umor, este aproape monocrom și are compoziții extrem de faine, amplificate de dimensiunea mare a lucrării.

Andrada Feșnic © Arhivă personală

Mulți artiști spun adesea că sunt într-o continuă experimentare și căutare de sine. Dar tu spui că știi cine ești ca artistă și știi ce vrei să faci. Cum ți-ai dat seama de lucrurile astea?

Am ajuns într-un punct în care stăpânesc foarte bine tehnica și știu ce vreau să fac, cel puțin așa mă simt. Căutarea de sine și experimentarea nu încetează niciodată, dar acum consider că am baza sau fundația, cum vrei să îi spui, bine facută și de acum încolo trebuie doar să clădesc pe ea. Fiecare serie vine cu noi provocări și fiecare minut în atelier contribuie la formarea mea ca artist, însă faptul că am ajuns să mă cunosc ca artist mă ajută să am continuitate.

Lucrarea ”It is not the poppies effect” © Arhivă personală

Cum arată spațiul tău de lucru din Cluj?

Atelierul este a doua casă, puțin mai dezordonată, dar este locul în care îmi petrec foarte mult timp și trebuie să fie amenajat astfel încât să îmi găsesc repede lucrurile și să nu am bătăi de cap dacă ”pictez” și în afara pânzei. Lucrurile care nu pot să lipsească din spațiul meu de lucru sunt: fotoliul (the artist chair, cum îi mai spun) și masa de lucru mare, cu tot ce am nevoie pe ea (pensule, paletă, cuțite de paletă, raclete, spray-uri). Curățenie și ordine este doar între serii/proiecte. Singura răsfățată din atelierul meu este paleta, pe care o curăț după fiecare sesiune de lucru. Nu suport să am culoare pe paletă când încep ziua.

Am schimbat multe spații până acum și toate au avut avantaje și dezavantaje. Chiar în acest moment sunt în plin proces de mutare al atelierului și sunt entuziasmată că o să am în sfârșit atelierul meu, fără chirie, unde pot să îmi amenajez după bunul plac.

Atelierul din Cluj al Andradei Feșnic © Arhivă personală

În ultimii doi ani, ai avut trei expoziții personale – Fractured Realities I și II și Not Natural. Lucrezi la o nouă expoziție acum?

Da, am avut trei expoziții personale și am participat la două expoziții colective la Galeria Estopia. Având în vedere contextul actual, habar nu am ce o să urmeze. Am început un proiect nou legat de filmele care m-au mișcat pâna acum, dar nu știu când o să fie finalizat și nici dacă o să păstrez conceptul cu care am început. Este un proiect la care mă gândesc de multă vreme și o să îl concretizez chiar dacă îl fac sub formă de mini-serie.