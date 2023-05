Cine e Andrei Bogaci, locul trei mondial la Wings for Life World Run

După 160 de ture de alergare pe stadionul Dinamo, care au însumat 63.15km, în patru ore, alergătorul Andrei Bogaci a închiat evenimentul Wings for Life World Run pe locul trei mondial. A fost foarte aproape de prima treaptă a podiumului fiindcă japonezul Jo Fukuda, care a ocupat-o, a adunat 69.01 km.

Pentru Andrei a fost atât prima participare la Wings for Life World Run, cât și prima dată când a alergat un ultramaraton. Specialitatea lui sunt maratoanele și, de obicei, 42km este distanța maximă pe care o aleargă într-un concurs. De aceea, el a privit evenimentul WfLWR drept un antrenament pentru Semimaratonul București din 14 mai.

Am aflat pentru voi cine este Andrei Bogaci, de cât timp practică alergarea și ce l-a motivat la Wings for Life World Run să alerge din toată inima, cu toate resursele pe care le-a avut la dispoziție.

De cât timp alergi?

Sunt din Republica Moldova și fac sport de 12-13 ani. Am practicat mai multe tipuri de sport. La început am făcut kickboxing, apoi înot, și ulterior, am început să alerg la maraton, de plăcere, nu cunoșteam multe despre acest sport. Am cinci ani de când practic ca amator; nu fac performanță, nu trăiesc din alergare. În România, am venit de doi ani. Am ales să vin aici ca să-mi continui cariera sportivă. Știam că există mai multe posibilități și că sunt oameni alături de care pot obține rezultate bune.

Cunoșteam mulți sportivi de performanță înainte de a alege să mă stabilesc aici. Am mai fost în România în 2019, la multe concursuri de alergare: la Cluj, la București, la Brașov (unde am fost premiant pe locurile I, II, III), alături de campionii României, și am făcut cunoștință cu mulți atleți.

Când am ales să vin în România și să continui aici cariera sportivă, am zis că vreau să reprezint România și să reprezint și Moldova. În plus, nu am vrut să mai pierd timpul cu deplasările. Am ales să stau în București, pentru că aici sunt multe concursuri și condiții bune de antrenament. Am ales să fac pregătirea fizică la World Class, unde mă pot recupera prin înot.

Andrei Bogaci © Bogdan Zop

De ce, dintre toate sporturile pe care le-ai practicat, ai ales alergarea?

E un sport individual. Dar alături de o echipă, poți să ajungi oriunde dorești, nu sunt limite. Nu depinzi de nimeni în sportul ăsta, poți să mergi în orice zi la un concurs internațional, să faci baremul olimpic și, apoi, să mergi la Olimpiadă. În schimb, în alte sporturi, depinzi de club, de alte chichițe administrative. Am luptat în România, în Ucraina, în Italia, la Campionatul Mondial de Kickboxing, unde am fost pe primul loc în 2015. După Campionatul Mondial, nimeni nu a dorit să mă susțină în sportul de contact. Nu am știut atunci ce sport să aleg, nu știam de maraton când am lăsat kickboxing-ul, și am ales înotul. Nu știam să înot, pentru că sunt de la țară și, acolo, nu aveam condițiile necesare, așa că am zis să învăț. Când făceam înot, am mers la un concurs de alergare și, după aceea, am zis că ăsta e genul de sport pentru mine. Și am început să-l practic.

Cum arată pentru tine o zi în care incluzi și sportul?

Într-o zi obișnuită, sunt la serviciu. După serviciu, merg ori la recuperare, dacă mă simt obosit, ori la antrenament, la sală sau la înot. În fiecare zi, fac sport după programul de lucru.

Lucrez ca tehnician și mai am o pasiune, sculptez în lemn. Am un frate geamăn, Mihail, care e sculptor în lemn. El a fost primul care a ales să-și continue cariera de artist sculptor în România, apoi eu, ca sportiv. Ne ajutăm unul pe altul, mă învață și pe mine sculptură. (râde)

Cum ai aflat de evenimentul Wings for Life World Run?

A fost prima mea participare la acest eveniment. Am aflat de el de la prietenul meu, Horațiu Dumitrescu , instructor de fitness și project manager la World Class. Noi am făcut cunoștință pe social media: ne-am scris, am vorbit și l-am rugat să mă ajute cu antrenamentele, iar el a acceptat.

Cu o săptămână înainte de cursă m-a invitat să mă alătur echipei Keep On Moving (el fiind antrenorul și organizatorul clubului) și să alerg alături de ei. Am acceptat și l-am anunțat că o să vin și o să alerg o distanță mai scurtă. I-am zis că vin și fac ce pot, fiindcă m-a ajutat și el să mă pregătesc mai bine pentru următoarele competiții din România și internaționale.

Și ce s-a întâmplat în timpul cursei de ai alergat peste 60km?

Când am venit la stadion, nu știam pe nimeni în afară de Horațiu. Nu vorbeam cu nimeni, decât cu el. Mi-a dat tricoul și am început să alerg. Ulterior, în timpul cursei, la km 30, a venit și m-a anunțat că suntem în top 10 mondial, că se face istorie. Eu mă simțeam ca la o alergare ușoară în parc și, când m-a anunțat că suntem în top 10 mondial, am început să-mi fac o strategie, să mă gândesc cum să abordez cursa, care să fie ritmul. Am început împreună cu Horațiu să stabilim un ritm, m-a ajutat pe traseu cu vitamine, cu geluri energizante, cu apă la fiecare tură. Am alergat, în total, 160 de ture de stadion. (râde)

M-a motivat mult anturajul, echipa care a fost alături de mine și mi-a dat încredere că pot alerga mai mult. Andrei Bogaci

Cum te-ai mobilizat?

Datorită oamenilor care m-au susținut. Au rămas mulți sportivi care au făcut parte din această competiție până la final, să vadă cât rezist eu, cât pot să alerg. M-a motivat mult anturajul, echipa care a fost alături de mine și mi-a dat încredere că pot alerga mai mult. La km 50, eram în top 4 mondial. Am zis că trebuie să urcăm mai mult. I-am spus lui Horațiu că pot mai mult, m-a întrebat dacă mă simt bine și dacă putem crește ritmul. Ultimii 10 km m-au motivat mult. Când se termina competiția, urma o tombolă unde se putea câștiga o pereche de pantofi de alergare. La ultimii 10 km, Horațiu mi-a zis: ”Andrei, dacă suntem în top 3 mondial, o să vorbesc cu toți participanții să amânăm tombola și să primești tu pantofii de alergare”. Eu știam modelul, cât de buni sunt, și nu-mi permiteam să mi-i cumpăr. A fost uimitor când am auzit că îi pot primi, așa că am zis că alerg până nu mă mai țin picioarele. (râde)

Adrian Bogaci (stânga) și Horațiu Dumitrescu © Arhivă personală

Alergi în mod obișnuit ultramaratoane?

Nu, nu sunt alergător de ultra. Recordul meu personal la maraton este de 2h 29 min, iar la semimaraton am 1h 10 min. La Wings for Life World Run am alergat primul meu ultra. Am vorbit deja cu Horațiu și pentru la anul vreau să abordez din timp pregătirea pentru acest eveniment. Îmi doresc să mai fac parte din el.

Ce a avut de spus Horațiu Dumitrescu, instructor de fitness la World Class, despre performanța lui Andrei Bogaci:

Omul acesta extraordinar a alergat 63.15 km (peste 150 de ture de stadion) cu o usurință și o naturalețe pe care nu prea le-am întâlnit la alergătorii de anduranță. Nu cunoșteam un om care să fi alergat o asemenea distanță, la un asemenea pace, într-o competiție internațională de un asemenea nivel. Uită cineva vreodată această zi? Cu siguranță, nu! Mai ales că cele mai memorabile zile sunt acelea în care pare că nu are să se întâmple nimic ieșit din tipar, dar în care se întâmplă totul! Tot ce nu ai îndrăznit să crezi vreodată că se va petrece. Și, din fericire, tu ești acolo, parte din ceva măreț și special.

George Baltă la WfLWR 2023 © Bogdan Zop

Află cele mai importante cifre de la ediția a 10-a a Wings for Life World Run 2023:

206.728 de participanți în toată lumea

5.802.595 de euro care vor merge în cercetări vitale și studii clinice pentru a găsi un remediu pentru leziunile măduvei spinării

192 de naționalități participante

1.573.221 km alergați de toți participanții înscriși în cursă

distanța totală alergată la această ediție reprezintă de 39.06 ori înconjurul lumii

14.505 participanți au alergat echivalentul unui semi-maraton

332 de participanți au alergat echivalentul unui maraton

Data celei de-a 11-a ediții Wings for Life World Run este 5 mai 2024, iar înregistrarea va fi disponibilă cu mult înainte ca amintirea cursei 2023 să dispară. Te poți înscrie pentru a fi notificat când se deschide înregistrarea la www.wingsforlifeworldrun.com .