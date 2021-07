Tot ce contează pentru Andrei Ilie este să danseze

Pe la șase ani, ţin minte că mi-au zis părinţii să merg la karate „că mă disciplinează, învăţ şi autoapărare” şi, surprinzător, au funcţionat replicile lor. Am practicat karate opt ani şi atunci am luat contact, fără să îmi dau seama, cu anumite elemente de Breakin’ (stat în cap, în mâini, „cauciucul”). Ulterior, am făcut dans sportiv, deci pot să spun că aici am început să experimentez prima oară cu ceea ce înseamnă un concurs de dans propriu-zis.

Faptul că făceam un sport la care mergeam 100% de plăcere şi nu pentru că eram bun sau pentru că ajunsesem într-un punct în care era greu să renunț. Pur şi simplu ideea că puteam să merg într-un loc în care să ascult muzică şi să dansez era tot ce conta pentru mine. Hip Hop-ul a fost şi este singurul „sport” la care abia aşteptam să merg şi la care nu aş renunţa niciodată. Nu ştiu dacă a fost un moment anume în care am hotărât că asta este ce vreau să fac mai departe. Mai degrabă, pe parcursul anilor şi pe măsură ce am văzut că asta îmi aduce echilibru, am realizat că nu este doar un hobby şi că vreau să mă implic total. Asta e de fapt cel mai important în viaţă: să găseşti ceva ce îţi aduce echilibru şi să pui totul în acel ceva.

Îmi plac majoritatea stilurilor aflate sub „umbrela” Hip Hop, însă rezonez mai mult cu Hip Hop Freestyle, Bboying, House Dance şi Afro Dance. De departe, Hip Hop Freestyle este stilul pe care mă axez pentru că simt că îmi oferă cea mai mare putere de creativitate. Mi se pare că poţi lua un pas din orice alt stil de dans şi să îl transformi într-unul de Hip Hop. Pe lângă muzică, asta mă atrage cel mai mult, faptul că pot să îmi pun mai mult amprenta şi ideile, conceptele. House şi Afro mi se par două stiluri energice, fresh din care îmi place foarte mult să mă inspir şi să învăţ de fiecare dată când am ocazia. Iar despre Bboying, dacă nu ar fi existat el, nu ar fi existat nimic, aşa că nu are cum să nu îmi placă „baza Hip Hop-ului”.

