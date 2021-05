Fă cunoștință cu Andrei Minea, un dansator care învață de peste tot

Unii oameni nu pot, pur și simplu, să stea locului! Iar dansatorii sunt printre ei. Cum aud muzică, picioarele lor încep să se miște și, dacă totul durează suficient de mult, un freestyle se poate transforma într-o clipă într-o coregrafie bine gândită.

Andrei Minea , în vârstă de 29 de ani, este dansator profesionist, coregraf, profesor de dans și antrenor de trupe de dans. Dar e pasionat și de multe alte lucruri precum muzica - momentan învață chitara și pianul - și sportul - a jucat baseball timp de șapte ani. A dansat pe scenă cu Inna, Smiley, Antonia și Alex Velea, a jucat în două filme americane și-a participat la concursuri internaționale de dans, solo ori alături de un crew.

Citește interviul de mai jos cu Andrei și află mai multe despre tot ceea ce-l pune în mișcare.

Când ți-a atras dansul atenția pentru prima dată? Mai ții minte când ai avut primul gând în care ți-ai spus, ”Aș vrea să încerc și eu câteva mișcări de dans?”

Țin minte foarte bine când am decis că vreau să învăț să dansez. Era pe vremea trupelor 3SE și Animal X. Eram în clasa întâi și, împreună cu alți doi colegi de-ai mei, am decis să formăm trupele Mini 3SE și Mini Animal X. Ne-am ales fiecare câte un personaj și, de aici, a pornit totul. La serbările de sfârșit de an tot timpul aveam câteva piese de interpretat. Coregrafiile erau cele originale, deci ne-a luat ceva timp să le învățăm și chiar dacă nu le știam la fel de bine sau nu le dansam în sincron, lumea se bucura de prestația noastră. Dar cel mai mult ne bucuram noi pentru că ne puteam exprima creativ.

Cine au fost primii artiști care te-au inspirat cu mișcările lor și te-au făcut și pe tine să îți dorești să faci mai mult?

Primii artiști care m-au inspirat enorm au fost James Brown și Michael Jackson. Țin minte că înregistram MTV Top 10 Michael Jackson pe casetele audio ale lui tata, doar ca să am piesele și să pot dansa ca el. Mai târziu, Chris Brown a fost cel care m-a inspirat pentru o perioadă lungă de timp, împreună cu dansatorii lui.

Cum ai început să dansezi pe cont propriu și care este prima melodie pe care îți aduci aminte că ai încercat să te miști și să creezi o coregrafie?

Pe cont propriu am început să dansez după ce am devenit fan MJ, însă ”You Got Served” a fost filmul care a avut un impact imens în felul în care vedeam dansul. De când am văzut filmul, am început să dansez în fiecare zi. Începusem să dansez foarte des și intens și știam de atunci că asta o să vreau să fac toată viața. Soundtrack-ul original al filmului a fost ascultat și învățat pe de rost chiar dacă engleza mea nu era cea mai strălucită, mai ales când era vorba de slang-uri sau prescurtări de care nu aveam de unde să știu sau să aud. O piesă pe care am făcut coregrafie pentru prima oară este ”Bounce” de la Timbaland, care este parte din soundtrack-ul filmului ”Step Up 2”. Am făcut coregrafia pentru spectacolul de sfârșit de an din clasa a IX-a și, de atunci, am fost desemnat să mă ocup cu asta. (râde)

Andrei Minea își dezvoltă în permanență aptitudinile de dans © Arhivă personală

Țin minte foarte bine cuvintele mamei, „Dacă vrei să faci ceva în viață, fă-o cum trebuie!” Andrei Minea

Când ți-ai dat seama că te miști bine și că dacă te ții de treabă, vei evolua?

Mi-am dat seama că mă pricep la dans și că pot să urmez o carieră dacă mă antrenez atunci când lumea din jurul meu a început să mă vadă ca fiind mai mult decât un puști care face niște mișcări de dans, ci ca pe un copil talentat care ieșea în evidență cu mișcări aparte. Pot spune că sunt norocos pentru că am crescut cu muzică în familie și am avut ritm încă de mic. Cei care m-au încurajat tot timpul, dar și cel mai mult, au fost părinții. În ciuda faptului că nu am fost bogați să zici că nu avem nicio grijă pentru ziua care urmează, părinții nu m-au obligat să fac o anumită facultate sau să urmez un anume tipar care să îmi aducă siguranță financiară. Țin minte foarte bine cuvintele mamei, „Dacă vrei să faci ceva în viață, fă-o cum trebuie!” Am mers pe premiza asta tot timpul. Primul lucru care a dus la a dansa în mod mai organizat a fost apartenența la o trupă de dans. De când am văzut ”You Got Served”, mi-am dorit să fac parte dintr-o trupă. Datorită sportului, am fost disciplinat de mic și asta m-a ajutat enorm să îmi mențin pasiunea în viață și să o hrănesc cu roadele cele mai bune.

Cum ai descrie azi stilul tău de dans și ce anume crezi că te reprezintă când vine vorba de dans?

Stilul meu este o combinație de groove-uri și mișcări foarte precise. Îmi plac slide-urile și glide-urile, deci îmi place să plutesc pe ringul de dans. Sunt foarte energic și profit de mecanica corpului ca să produc mișcări dinamice.

Care a fost cea mai semnificativă experiență de învățare de care ai avut parte până acum?

Au fost foarte multe și îmi este foarte greu să aleg una. Am avut multe momente care au fost decisive pentru mine ca dansator. Una dintre devizele mele în viață este #LearningIsMySuperPower. Folosesc hashtagul ăsta la toate postările mele. Învăț oricând și orice! Încerc tot timpul să fiu un elev activ. Fie că învăț o direcție de la un om oarecare de pe stradă sau că plătesc să mă antrenez cu un dansator preferat care mă scoate din zona de confort, încerc să profit de acel profesor la maxim.

Andrei crede că cel mai important în dans e să transmiți emoție © Arhivă personală

Cine este coregraful cu care ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi?

Este foarte greu să aleg unul, așa că o să aleg doi. Primul este Dave Scott, cu care am lucrat pentru filmul ”Highstrung Movie”. Sunt fanul lui de când eram copil și urmăream ”So You Think You Can Dance” pe YouTube. De la el am învățat și am simțit pe pielea mea cum este să lucrezi cu dansatori internaționali și cu un coregraf de renumele și calibrul lui. Am învățat ce înseamnă să fii dansator pe platoul de filmare al unui film și ce fel de dans trebuie să livrez astfel încât să fie în temă cu tot ce se întâmplă în cadru/film. Este unul dintre highlight-urile carierei mele de unde am învățat multe și am rămas cu amintiri foarte faine de care mă bucur cât de des pot.

Un alt coregraf cu care mi-a plăcut foarte mult să lucrez este Clifford McGhee. În prezent este dansatorul lui Usher, a lucrat cu numele mari ale industriei muzicale mondiale, și este și regizor, și scriitor. Pentru mine a fost și va rămâne unul dintre dansatorii din filmul care mi-a dat energia să merg mai departe. Îi învățam toate coregrafiile și mișcările din film și le-am repetat mult timp. În momentul în care am văzut că am ocazia să lucrez cu el, viața mea s-a transformat brusc în film. A fost o onoare și am rămas în relații bune încă de atunci, în urmă cu șase ani. Pe lângă că este una dintre inspirațiile mele de când eram mic, stilul lui de dans este foarte apropiat de ce îmi place mie să dansez și a fost un mare impuls din punctul de vedere al evoluției pentru mine, ca dansator.

Dar artistul alături de care ai simțit că ai putut să mergi un pas mai departe cu viziunea ta?

Din nou, o să aleg doi artiști. De când eram mic, îmi doream să dansez pentru Alex Velea pentru că era cel mai apropiat ca sound de ce îmi plăcea mie și, pe lângă asta, era și dansator. Am fost fanul lui și al dansatorilor lui, Freek Kotoy și Sharpe, și le-am învățat coregrafiile până într-o zi când i-am cunoscut în incinta studioului de dans la care mă antrenam și din care făceam parte, One Beat Dance Studio. Eram unul dintre dansatorii de elită ai studioului, așa că proprietara ne-a făcut cunoștință. De atunci, m-am împrietenit cu dansatorii lui, cu care am reușit să leg o prietenie pe viață, ne-am antrenat non stop și am trăit cele mai tari clipe împreună.

Alex mi-a zis atunci în sală că „dacă continui să te antrenezi, o să dansezi pentru mine într-o zi”. Așa a și fost! Peste câțiva ani am ajuns să fiu dansatorul și coregraful lui timp de șase ani. A fost una dintre cele mai tari experiențe din viața mea în care am evoluat enorm și ne-am împins unul pe altul ca artiști către mai bine și mai frumos. Am învățat enorm de la el ca artist și performer, dar mi-a fost aproape și din punct de vedere personal, considerându-l un frate mai mare.

Andrei Minea (dreapta) urcă des pe scenă alături de Smiley © Cezara Cezy

Alt artist cu care am evoluat și cu care am reușit să îmi lărgesc orizonturile artistice este Smiley. Am dansat alături de el împreună cu trupa din care fac parte, WhoGonStopUs, cu care am câștigat Hip Hop International Romania și am fost prima trupă de dans finalistă la Românii Au Talent. Am fost dansator și coregraf sub îndrumarea bunului meu prieten Freek, care era Dance Captain și coregraf principal. Este foarte diferit să fii dansatorul și coregraful lui Smiley. El este un artist diferit și, automat, procesul de creație era diferit rezultând alte idei care te ajută să îți dezvolți perspectiva artistică. Anual, când face turneul național, ne vedem să punem țara la cale și aștept cu drag în fiecare an această aventură.

Cum ia naștere un dans creat de tine?

Dansul ia naștere în diferite forme și din diferite locuri. De-a lungul anilor, mi-a plăcut să descopăr noi feluri în care pot să creez și să experimentez mișcarea în sine, fie că era ceva practic legat de mecanica corpului sau un exercițiu vizual. Procesul de creație este vast și variază în funcție de rezultatul dorit. Este diferit să fac freestyle, unde sunt în totalitate scufundat în arta mea și este diferit să fac o coregrafie pentru Smiley sau Alex, unde trebuie să țin cont de mai multe aspecte artistice. Ambele sentimente provin din locuri diferite și aduc un vocabular și o viziune diferite, cu altfel de nuanțe. Ideea sau ideile de la care pornesc iau naștere ori în interiorul, ori în exteriorul meu. Sunt ori concepute de la zero cu ajutorul inspirației, al brainstorming-ului și al procesului de creație, ori sunt exprimate din propria experiență cu sentimentele și trăirile mele. Toate acestea aduc un anume vocabular și, automat, capătă o formă anume.

În general, îmi place să transmit energie pozitivă și să bucur lumea de arta frumoasă prin care pot să trăiesc. Andrei Minea

Ce este cel mai important pentru tine să transmiți atunci când dansezi?

Să transmit. Țelul este să transmit ceva, cuiva, indiferent ce este. În general, îmi place să transmit energie pozitivă și să bucur lumea de arta frumoasă prin care pot să trăiesc. Însă, câteodată, simțim nevoia să fim și triști, supărați, confuzi pentru că arta se naște din tot ceea ce trăim. Într-adevăr, contează foarte mult contextul și mai ales muzica, care dictează ce dansăm.

Cine este coregraful/dansatorul care te inspiră cel mai mult în acest moment?

Sunt mulți coregrafi care mă inspiră, însă Aakamon Jones a.k.a. AJ Styles este cel pe care îl consider un model de urmat. Îmi place foarte mult viziunea artistică pe care o are și pe care a îmbinat-o cu cinematografia. Sunt foarte puține filmări cu el, însă am avut oprtunitatea, prin prieteni comuni, să văd mai multe clipuri legate de cariera lui de coregraf în industria muzicală și de entertainment.

Ce înseamnă pentru tine un dans reușit?

Un dans reușit este un dans care transmite. Un dans care transmite este un dans asumat, susținut de un vocabular bogat, tehnici și o fundație solidă.

Mereu dornic să evolueze © Arhivă personală

Cu cine ți-ar plăcea să dansezi dacă ai avea ocazia?

Este o întrebare foarte grea! (râde) Mi-ar plăcea să dansez cu mulți dansatori. Sunt câțiva dansatori pe care aș putea să îi numesc, însă lista este foarte lungă. BouBoo the Crow, Icee, Shaun Evaristo, Tight Eyez, Sean Lew, Lyle Beniga, Shaadow Sefiroth, David Cottle, Dylan Mayoral, Keone and Mari Madrid etc.

Care este clipul tău preferat din punctul de vedere al coregrafiei și ce artist ți se pare ție că reușește să aibă azi cele mai cool coregrafii?

Chris Brown are cele mai tari clipuri de dans. În primul rând, este un dansator extraordinar și are multe aptitudini care îl ajută. A avut și are doar coregrafi de elită din lume și este normal să aibă un rezultat pe măsură. La fel pot spune și despre Beyonce, Usher, Jason Derulo, Justin Bieber, Madonna etc.

Ce pasiuni ai când nu dansezi?

Pasiunile mele s-au învârtit tot timpul în jurul dansului. Am multe pasiuni și, recunosc, îmi este greu să ofer atenție fiecăreia în egală măsură. Muzica este cea de-a doua pasiune a mea. Îmi place să învăț cât mai multe despre ea. Am studiat muzica în facultate și nu numai. Învârtindu-mă prin studiouri de muzică și printre oameni talentați, trebuia să fur niște meserie. Momentan, învăț chitară și pian, și este foarte complicat, dar mă bucur de proces și știu că îmi va fi de folos.

Pe lângă dans și muzică, mișcarea, în general, este una dintre pasiunile cele mai arzătoare. Am făcut sport toată viața, începând cu baseball la nivel profesionist timp de șapte ani, fotbal, baschet, handbal, parkour și arte marțiale. Îmi place foarte mult conceptul de „fighting choreography” și am studiat timp de doi ani Silat, un stil de arte marțiale din Indonezia, prin intermediul căruia am cunoscut maeștri renumiți din lumea artelor marțiale, ba chiar și luptători și cascadori de renume.

Mreu în căutarea unor noi forme de exprimare © The Phope

De câțiva ani a început să îmi placă să fiu și în spatele camerelor de luat vederi, nu numai în fața lor. Drept urmare, am început să studiez ce înseamnă să fii regizor de film sau clipuri și care sunt rolurile unui creative director sau art director și am reușit să îmi aplic viziunea artistică în niște clipuri video cu niște artiști foarte cool din România. Desigur, de-a lungul carierei de coregraf, am colaborat cu mulți regizori de clipuri și filme din țară și am avut destul timp să experimentez înainte să mă ocup personal de un clip.

O altă pasiune de-a mea este gaming-ul. Îmi place să mă joc de mic și tot timpul m-a atras forma asta de entertainment. Prin gaming, am descoperit fotografia virtuală, care mi-a completat viziunea artistică. Practic, fac poze în jocuri printr-un mod care se numește Photo Mode. Este un alt fel de a te exprima creativ și fotografia virtuală ia amploare din ce în ce mai mult.

La ce lucrezi acum și ce ți-ar plăcea să înveți în următorul an în ceea ce privește aptitudinile tale-n dans?

Lucrez constant la mărirea și îmbunătățirea vocabularului și, în momentul de față, lucrez la tehnici de izolări, poliritm, dinamica mișcării și interpretare. Mi-ar plăcea foarte mult ca în viitorul apropiat să învăț tehnici noi de mișcare și să experimentez feluri noi de a fi creativ.