În viața lui Andrei Pandrea, muzica a dat tonul

Uneori, când suntem copii, ne simțim atrași de anumite lucruri. Fără prea multe explicații sau încercări de-a găsi vreun sens pentru preferințele pe care le avem, ne lăsăm învăluiți de ceea ce ne face inima să vibreze și suntem fericiți.

Cam așa au stat lucrurile și pentru Andrei Pandrea aka Drei , dansator, producător muzical și DJ, pentru care muzica a fost importantă dintotdeauna. ”Aveam un walkman de care nu mă puteam dezlipi,” își amintește el.

Am vorbit cu Andrei și-am aflat cum a făcut primii pași în Street Dance, ce de ce călătoriile la New York rămân printre cele mai importante amintiri ale lui și cum a ajuns să facă muzică.

Muzica și dansul par să fie pe picior de egalitate pentru tine. Cum au apărut ele în viața ta?

Muzica e punctul principal de la care pleacă totul. Îmi place muzica de mic. Îmi aduc aminte că aveam un walkman de care nu mă puteam dezlipi, ascultam orice casetă prindeam, am ascultat toate casetele alor mei din casă până când m-am plictisit de ele, așa că am început să merg cu maică-mea la tarabele din piață ca să-mi cumpere casete. Îmi plăcea pur și simplu să stau și să ascult muzică, să nu fac nimic și totuși să fac ceva plăcut. E funny că nici nu mi-ar fi trecut prin cap atunci că o să descopăr atât de multe lucuri doar din plăcerea asta de a asculta muzică. Deci, pot să spun că pasiunea pentru muzică, în general, a fost acolo dintotdeauna, dar m-am îndrăgostit de dans undeva prin 2008, pentru că am văzut un battle de Street Dance în parcul Herăstrău, ceea ce pentru mine, în momentul ăla, a fost mind-blowing și am zis că trebuie să fac și eu asta. Și de atunci nu m-am mai oprit.

Andrei dansează în competiția ”De la Foame la Faimă” © Cătălin Soto

Așa că, în ciuda faptului că mi-era extrem de rușine să dansez la petreceri sau în club, m-am apucat de Street Dance cu încă doi prieteni din liceu, la o trupă locală unde am stat pe margine cam o lună și m-am uitat la ceilalți cum dansează, după care am început să mă mișc haotic câteva luni până când am mers la un curs intensiv la școala de dans Hard Beat (înainte de OneBeat Dance Studio), unde am descoperit că există mai multe stiluri de dans sub umbrela “Street Dance” și că există o comunitate internațională care pentru mine a fost ca un univers paralel de care n-aveam habar și care se potrivea perfect cu nevoia mea de libertate. Atunci am avut pentru prima oară dorința de a lua ceva în serios și de a învăța lucruri, nefiind constrâns de ceva din exterior.

Odată cu dansul, am început să fiu atras din ce în ce mai mult de cultura Hip Hop și am început să încerc și alte elemente cum ar fi Deejaying-ul, pentru că mă plictiseam doar de dans și simțeam nevoia să mă exprim și în alte moduri, dar în același cadru, într-un fel, iar Deejaying-ul a deschis ușa pentru producția muzicală și uite așa m-am trezit că fac mai multe lucruri care sunt conectate între ele și care îmi oferă o imagine mai largă despre muzică și Hip Hop, as a whole.

Dansez pe orice fel de muzică îmi place, dar în general playlist-urile mele conțin Hip Hop, Funk, Jazz, Disco, House, cu cât mai multă muzică, cu atât mai bine. Cu producția muzicală am început din dorința de a face muzică pentru dansatori, genul de muzică pe care ne antrenăm sau care se folosește la concursuri, dar după ceva timp orizonturile s-au mai lărgit și am început să cunosc diferiți artiști, să încep să studiez muzica sau să cânt la un instrument. Uite așa nu mă mai opresc niciodată din a învăța ceva nou.

Pe scena de la Electric Castle: când nu dansează, Andrei pune muzică © Miluță Flueraș

Călătorind mai mult și cunoscând diferiți oameni, am început să înțeleg cum funcționează lumea, ce consider eu că e greșit la ea și ce mi-aș dori să se schimbe. Lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut o minte deschisă. Andrei Pandrea

Cum arată lumea în care îți place să te învârți și care reprezintă gusturile și valorile tale?

Îmi place să mă învârt în mai multe cercuri. De cele mai multe ori mă întâlnesc cu un grup de oameni când mă antrenez sau la sesiuni, cu un alt grup de oameni la studio, unde facem muzică, și apoi cu toată lumea când pun muzică la vreun party. Îmi place să mă conectez cu lumea sau să conectez lumea, just to have fun. E foarte important pentru mine să fiu înconjurat de persoane creative și open minded, de la care am ce să învăț și care mă împing să fiu mai bun. I don’t like the bad vibes! Tot ce fac se învârte în jurul artelor sau elementelor din Hip Hop, este modul prin care ideile mele iau forma în lumea fizică și prin care mă exprim cel mai bine. Tot prin prisma asta am asimilat și multe dintre lucrurile în care am ajuns să cred și pentru care mă lupt. Călătorind mai mult și cunoscând diferiți oameni, am început să înțeleg cum funcționează lumea, ce consider eu că e greșit la ea și ce mi-aș dori să se schimbe. Lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut o minte deschisă de la început, deci asta mi-a fost cel mai de ajutor on the way.

Stilul tău de dans preferat e Hip Hop-ul. Ce anume te-a atras la Hip Hop și care sunt mesajele care ți-au ajuns la inimă?

Pot să zic că ascultam niște Hip Hop pe vremea când m-am apucat de dans și mă îmbrăcam foarte larg, dar știam foarte puține lucruri despre cultură, în general. Dansul a fost o introducere în Hip Hop pe bune pentru mine, nu știam că înseamnă artă, muzică, dans, modul în care te îmbraci, modul în care vorbești. Am fost fascinat de tot ceea ce înseamnă Hip Hop și am aderat la stilul ăsta de viață devenind practic un student al culturii. Voiam să manifest asta într-un mod autentic, să fiu liber să creez și să-mi depășesc limitele, dar să păstrez principiile care sunt promovate. Poți să iei formele de exprimare și să le folosești doar pentru entertainment, dar dincolo de entertainment sunt lucrurile mai serioase, legate de latura social-culturală, care, de fapt, a dat naștere acestor forme de artă, it’s the artistic response to oppression.

DJing la evenimentul ”Turn It Up” © Cătălin Soto

Care a fost primul dansator de Hip Hop care ți-a atras vreodată atenția și de ce ți-a plăcut?

Primul dansator de Hip Hop pe care l-am văzut live și care mi-a schimbat total viziunea despre dans este Henry Link, care te molipsește cu pasiunea lui pentru muzică și modul în care exprimă asta prin dans. Poți să te uiți la el ore întregi fără să te plictisești, dar la cursurile lui nu puteam să țin pasul pentru că eram lemn.

La Street Dance Camp România 2012 l-am cunoscut pe partenerul lui Link, Buddha Stretch, care mi-a devenit mentor și prieten în următorii ani. El mi-a oferit toate uneltele necesare ca să înțeleg cu adevărat ceea ce fac și să pot să dezvolt mai departe, în felul meu, tot ce am învățat. Și asta nu e valabil doar pentru dans. Stretch e cel care m-a introdus în deejaying și, mai târziu, când am călătorit în New York și am avut ocazia să-l vizitez, am văzut că făcea “beat-uri” pe o mașinărie mai veche (E-mu SP1200), o piesă de muzeu aproape, si m-a inspirat și pe mine să încerc, mi-a explicat câteva lucruri de bază despre ritm, sampling, tobe și, de acolo, am continuat pe drumul meu. Tot el m-a introdus celorlalți pionieri ai stilului și ai culturii, prin intermediul lui am avut ocazia să cunosc artiști și dansatori cu care nu mi-aș fi imaginat că o să stau de vorbă. Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut la el de la început e că nu încearcă să te învețe cum să faci ca el, ci te învață cum să te descoperi pe tine, iar asta e tot ceea ce trebuie să facă un teacher. Chiar sunt foarte recunoscător universului că am avut o persoană ca el care să mă îndrume și să mă învețe aproape tot ce știu.

În New York, Andrei a avut parte de experiențe de învățare semnificative © Arhivă personală

Ce amintiri deosebite ai când vine vorba de dans și comunitatea pe care ai întâlnit-o?

Majoritatea amintirilor vizavi de dans și de experiențele pe care le-am avut prin intermediul ăsta sunt deosebite, dar pot să spun că prima interacțiune pe care am avut-o cu scena internațională, în 2009, la o tabără din Cehia, a avut un impact destul de puternic asupra mea, pentru că am fost bombardat cu tot felul de informații și chestii pe care nu le mai văzusem. Apoi a fost prima călătorie în New York, unde mi-am dat seama că fac parte din ceva mai mare decât puteam să-mi imaginez până atunci. Am trăit cele mai bune momente, iar când m-am trezit în aceeași încăpere cu legendele vii ale acestei comunități, mi-am dat seama că sunt pe drumul care trebuie și am crezut mai mult în ceea ce fac. Așa că am făcut drumul ăsta în New York o dată pe an, șase ani la rând, pentru că nu mă mai săturam de orașul ăla și de experiențele de care aveam parte acolo, toate evenimentele de dans, concertele, party-urile, panel discussion-urile, toată energia asta adunată într-un singur loc, amazing.

Care e cel mai mare efort pe care l-ai făcut vreodată de dragul dansului și de ce a meritat el?

Nu am considerat că fac eforturi de dragul muzicii sau al dansului, ci mai degrabă că le fac pentru mine, pentru că voiam să ating niște obiective și cam ăsta a fost drive-ul meu. Trebuie să faci niște sacrificii ca să ajungi acolo unde își dorești, să îți evaluezi altfel prioritățile, dar totul e un proces. Când mă uit înapoi, nu le văd ca pe eforturi, ci ca pe experiențe care m-au conturat.

Andrei spune că dansul și muzica i-au dat viața pe care o are azi © Elena Cornilă Dansul mi-a dat un sens în viață, m-a făcut să descopăr o voință și o dedicare pe care nu știam că le posed și m-a introdus într-o lume artistică și culturală în care pot să fiu eu însumi și să mă dezvolt ca atare. Andrei Pandrea

Cum a reușit dansul să transforme în bine viața ta?

În primul rând, dansul mi-a dat un sens în viață, m-a făcut să descopăr o voință și o dedicare pe care nu știam că le posed și m-a introdus într-o lume artistică și culturală în care pot să fiu eu însumi și să mă dezvolt ca atare. Apoi totul a fost despre asta, toate lucrurile pe care mi le doream erau legate de dans sau de muzică, nu m-a mai interesat aproape nimic altceva. Pe parcursul drumului, am devenit mai răbdător, mai tolerant, mai serios, mai disciplinat, mai plin de viață, în general, nu cred că aș putea să găsesc alt lucru care să aibă un impact atât de mare asupra mea din atât de multe puncte de vedere.

Ce înseamnă pentru tine să fii un dansator bun?

Să fii un dansator bun înseamnă în primul rând să iubești muzica și să faci asta din plăcerea pentru muzică. Apoi mai înseamnă să fii disciplinat, curios, tot timpul dispus să înveți lucruri noi, să îți faci “temele” vizavi de ce a fost înaintea ta și cum s-a ajuns până în punctul în care ești, pentru că nu poți să știi încotro te duci dacă nu știi de unde ai venit. Să te provoci în mod constant să fii mai bun e secretul longevității în domeniul ăsta. Când devine comod, e foarte ușor să stagnezi și să îți pierzi drive-ul.

Dacă ai avea ocazia să fii pe scenă cu un artist sau un dansator care-ți place, pe cine ai alege?

Ca dansator mi-aș dori să împart scena cu persoanele care m-au inspirat și datorită cărora am ajuns aici: Elite Force Crew/ Misfits Crew/ MOP TOP; nu cred că aș avea o satisfacție mai mare decât să dansez pe aceeași scenă with my heroes. Aș mai vrea să fiu Tour Dj pentru Method Man & Redman pentru că e unul dintre cele mai entertaining duo-uri din Hip Hop și nivelul de energie în timpul concertului e la un alt nivel.

Ce îți dorești să perfecționezi în dans în anul următor?

Cel mai mult aș vrea să-mi îmbunătățesc forma fizică, e ceva ce am neglijat dintotdeauna, și poate self-control-ul e un lucru la care trebuie să lucrez mai mult, pentru că uneori sunt prea ușor distras de lucruri care nu sunt atât de importante, dar care mă scot din film.