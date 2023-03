Descoperă cum poți să-ți antrenezi creativitatea

Aveam nevoie să numesc cumva ceva ce face parte din viața mea, ceva ce mă bucură poate chiar mai mult decât arta pe care o fac, și anume conexiunea pe care o simt cu procesul creativ din spatele tuturor formelor artistice. Viața m-a purtat prin tot felul de domenii creative, fără să am timp niciodată să-mi găsesc un loc și să zic, de exemplu, „Gata, sunt regizor și asta o să fac toată viața”. Venea un „vânt” de undeva, o neliniște creativă care mă întorcea și mă ducea să fac muzică sau piese de teatru. În loc să mă mai simt frustrat că nu pot să-mi găsesc un loc în care să pot să persist și să ajung la rezultate din ce în ce mai mari, am început să-mi dau seama că experiența vieții mele mă poartă tocmai spre a cerceta si a înțelege cum funcționează creativitatea.

Un antrenor de creativitate e un om care te ajută să îți cunoști și să îți dezvolți procesul creativ. Care a lucrat el însuși cu uneletele pe care ți le propune. Cum am ajuns să mă gândesc la un astfel de program? Cumva, a fost cumulul experiențelor mele pe care am reușit să le combin într-un sistem. În spațiul ăsta enorm al imaginației noastre sunt tot felul de ieșiri din diferite camere în care te-ai pierdut sau în care te-ai plictisit să stai. Hai să vedem cum reușim, pentru fiecare om, să găsim un sistem, un program de exerciții, prin care lucrurile să înceapă să curgă cât mai firesc, să deblocheze curgerea creativă. Starea aceea de creativitate naturală pe care o au copiii, de exemplu.

