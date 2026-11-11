Antrenamentul HYROX: de ce mai multă forță nu înseamnă rezultate mai bune

Începătorii probabil că nu dedică suficient timp exercițiilor la care nu se descurcă foarte bine și petrec prea mult timp făcând lucrurile la care excelează deja. Așadar, dacă ai experiență în alergare, este important să menții un volum ridicat de alergare, dar, în același timp, ar trebui să te concentrezi pe îmbunătățirea tehnicii și a performanței la celelalte probe.

Sau, dacă ai experiență în canotaj, nu îți petrece tot timpul antrenându-te la aparatul de vâslit, pentru că această probă reprezintă doar o mică parte din competiție. Așadar, în funcție de experiența și abilitățile tale, folosește datele și instrumentele de analiză disponibile pentru a identifica punctele la care excelezi și dedică-le ceva mai puțin timp. Cu excepția alergării, desigur, pe care ar trebui să o antrenezi foarte mult.