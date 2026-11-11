Antrenamentul HYROX: de ce mai multă forță nu înseamnă rezultate mai bune
Cum abordează un antrenor de elită pregătirea pentru HYROX?
Ce obiceiuri de antrenament ale profesioniștilor ar trebui să adopte imediat și amatorii?
Abordează fiecare antrenament cu un obiectiv clar și cu rezultate bine definite. De exemplu, dacă scopul unei sesiuni este să dezvolți capacitatea de a genera forță maximă la nivelul genunchilor și șoldurilor, iar la final vrei să incluzi câteva intervale de intensitate foarte ridicată, concentrează-te pe aceste obiective. Nu adăuga la sfârșit exerciții suplimentare de rezistență aerobică doar ca să te epuizezi, pentru că riști să compromiți adaptările pe care urmăreai să le obții prin partea inițială a antrenamentului. Important este să știi exact ce vrei să obții din fiecare sesiune. Sportivii de elită fac foarte bine acest lucru, iar amatorii ar trebui să le urmeze exemplul.
Ce ar trebui să evite amatorii să copieze din antrenamentele profesioniștilor?
Să încerce să reproducă volumul total de antrenament al profesioniștilor. Aceștia au ajuns la un asemenea nivel după ani întregi de pregătire și un volum uriaș de muncă, construindu-și o bază solidă care le permite să susțină un volum mare de antrenament. În schimb, începătorii și sportivii amatori nu au aceeași experiență și pregătire în spate. Dacă încearcă să copieze volumul de antrenament al profesioniștilor, s-ar putea să reușească să țină pasul câteva săptămâni sau chiar luni, dar mai devreme sau mai târziu, organismul va ceda într-un fel sau altul. Așadar, este foarte important să evite această greșeală.
Pe ce pierd începătorii mult prea mult timp la antrenamente?
Începătorii probabil că nu dedică suficient timp exercițiilor la care nu se descurcă foarte bine și petrec prea mult timp făcând lucrurile la care excelează deja. Așadar, dacă ai experiență în alergare, este important să menții un volum ridicat de alergare, dar, în același timp, ar trebui să te concentrezi pe îmbunătățirea tehnicii și a performanței la celelalte probe.
Sau, dacă ai experiență în canotaj, nu îți petrece tot timpul antrenându-te la aparatul de vâslit, pentru că această probă reprezintă doar o mică parte din competiție. Așadar, în funcție de experiența și abilitățile tale, folosește datele și instrumentele de analiză disponibile pentru a identifica punctele la care excelezi și dedică-le ceva mai puțin timp. Cu excepția alergării, desigur, pe care ar trebui să o antrenezi foarte mult.
Care este un lucru pe care ți-ai dori ca sportivii să nu îl mai facă înainte de următoarea competiție HYROX?
Fiecare poate face ce își dorește. Nu am o părere categorică în privința asta. Dar cred că este foarte important să ai un obiectiv clar, ceva spre care să tinzi. Chiar dacă este ambițios, nu e nimic greșit în asta. În cel mai rău caz, nu îl vei atinge, dar vei putea să analizezi situația și să înțelegi diferența dintre nivelul la care îți dorești să ajungi și cel la care te afli în prezent.
Cum pot pune în practică aceste sfaturi de antrenament pentru HYROX?
Ziua întâi:
- Birch subliniază că HYROX solicită în special musculatura membrelor inferioare, așa că antrenamentele ar trebui să vizeze grupele musculare implicate în alergare: fesierii, ischiogambierii, gambele și cvadricepșii. De asemenea, nu trebuie neglijată întărirea musculaturii care stabilizează articulațiile gleznelor, genunchilor și șoldurilor. Un sportiv care concurează în HYROX are, de regulă, o greutate corporală mai mare decât un alergător obișnuit, ceea ce înseamnă un stres mecanic suplimentar asupra zonelor predispuse la accidentări.
Ziua a doua:
- Scopul acestei sesiuni este să acumulezi timp de efort și să îți dezvolți rezistența aerobică. Menține pulsul la un nivel scăzut și petrece ceva timp la aparatul de vâslit, la SkiErg sau chiar pe bicicletă, apoi continuă cu o alergare pe o distanță mai lungă. Volumul de antrenament poate fi crescut treptat, în timp. Nu încerca să reproduci volumul de pregătire al profesioniștilor. Alege o durată și o distanță potrivite nivelului tău actual de pregătire și crește-le progresiv, de la o săptămână la alta.
Ziua a treia:
- Birch le recomandă sportivilor să acorde o atenție deosebită antrenării mușchiului solear. „Pe măsură ce viteza de alergare crește, cresc și forțele de reacțiune ale solului, iar mușchiul solear absoarbe o mare parte din aceste forțe”, explică el. Exercițiile precum ridicările pe vârfuri cu genunchii îndoiți sau alte mișcări de izolare pentru întărirea mușchiului solear sunt printre cele pe care sportivii le pot include în programele lor de antrenament.
Ziua a patra:
- Birch îi sfătuiește pe sportivi să evite simulările HYROX mai frecvente de atât. „Din punct de vedere tehnic, îți vei îmbunătăți execuția mișcărilor”, explică el. „Vei înțelege mai bine cum să abordezi fiecare probă și cum să alergi mai eficient.” Totuși, antrenorul recomandă ca sportivii să se concentreze mai degrabă pe identificarea punctelor slabe din cadrul competiției și să aloce timp pentru îmbunătățirea acestora.
Cele mai importante cinci concluzii
- Programează separat antrenamentele solicitante, de intensitate ridicată, astfel încât să le poți aborda cu maximum de energie și concentrare.
- Abordează fiecare antrenament cu un obiectiv clar și cu rezultate bine definite. Evită să modifici exercițiile sau tipul de stimul urmărit pe parcursul sesiunii și respectă planul pe care ți l-ai stabilit.
- Evită să reproduci încă de la început volumul de antrenament al profesioniștilor. Crește-l treptat, pe măsură ce organismul se adaptează la solicitările fizice la care îl supui.
- Concentrează-te pe punctele slabe. Folosește datele și instrumentele de analiză disponibile pentru a identifica probele la care excelezi și alocă-le ceva mai puțin timp în antrenamente.
- Stabilește-ți un obiectiv clar spre care să tinzi, chiar dacă este ambițios. În cel mai rău caz, nu îl vei atinge, dar vei putea să îți evaluezi progresul și să înțelegi diferența dintre nivelul la care te afli în prezent și cel la care îți dorești să ajungi.
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