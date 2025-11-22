Descoperă cele mai bune antrenamente pentru alergarea pe distanțe lungi

În lumea sporturilor de anduranță, ultra-alergarea reprezintă testul suprem. Acoperind distanțe mult mai mari decât maratonul tradițional, aceste curse necesită în egală măsură curaj, strategie și inimă.

Pentru ultra-alergătorul Dylan Bowman , inițierea în acest sport nu a fost inițial o modalitate de a participa la curse de 100 de mile - ci o modalitate de a se menține în formă după ani de zile în care a jucat lacrosse: „Nu aveam un obiectiv, așa că am început să alerg pentru a rămâne în formă".

Dylan Bowman aleargă pe Muntele Tamalpais lângă San Francisco, California © Jed Jacobsohn/Red Bull Content Pool

Multora dintre noi le place să alerge pentru a-și îmbunătăți forța , rezistența și starea generală de sănătate și wellness. Dar alergarea pe distanțe lungi nu este la fel de simplă ca încălțarea pantofilor de sport. Este nevoie de gândire și planificare pentru a te antrena corespunzător și pentru a-ți atinge potențialul. Antrenamentele potrivite pentru alergătorii pe distanțe lungi te pot ajuta să ajungi acolo și să te pregătești pentru alergări.

Cauți un motiv să alergi? Alătură-te Wings for Life World Run pe 10 mai 2026, un eveniment care conectează alergători și utilizatori de scaune cu rotile din întreaga lume printr-un format distractiv, unic și cu un scop caritabil puternic.

Wings for Life World Run în Australia © Mark Watson/Red Bull Content Pool

01 Înțelegerea principiilor de bază ale alergării pe distanțe lungi

Alergarea pe distanțe lungi este cea mai bună pentru îmbunătățirea rezistenței. Acest tip de alergare se bazează pe fibrele musculare cu contracție lentă, care utilizează oxigenul pentru perioade mai lungi, astfel încât poți alerga mai mult timp. Dacă obiectivele tale sunt să alergi mai mult timp sau să menții un ritm de alergare constant în timp ce practici un sport precum baschetul, alergarea pe distanțe lungi poate fi sportul potrivit pentru tine. Totul, de la 5 km la semimaraton și până la maraton, intră sub umbrela alergării pe distanțe lungi.

Viteza și rezistența sunt doar două dintre numeroasele aspecte pe care alergătorii încearcă să le îmbunătățească. Un mix de sprinturi, odihnă, nutriție și alte exerciții, precum antrenamentele cu greutăți, este esențial pentru a progresa spre noi recorduri personale.

02 Antrenamente pentru dezvoltarea rezistenței

Rezistența este unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să te concentrezi în timpul antrenamentului. Este esențială pentru susținerea oricărui exercițiu precum alergarea, unde este necesară o performanță susținută. Aceste trei antrenamente au un loc în rutina ta de alergare pe măsură ce îți îmbunătățești durata și ritmul alergărilor.

Nina Zarina și Dylan Bowman în timpul cursei mondiale Wings for Life 2024 © Long Nguyen for Wings for Life World Run

Începe cu o încălzire

Nu sări direct în antrenament. Începe-ți sesiunea cu o alergare ușoară pentru a-ți pune corpul în mișcare, a-ți relaxa mușchii și a-ți accelera ritmul cardiac, toate acestea putând reduce riscul de accidentare. Poți combina această alergare de cinci minute cu exerciții tehnice precum genunchi la piept și fandări în mers, concentrându-te pe forma corectă la fiecare exercițiu.

Alergări lungi

Cu cât alergi mai mult, cu atât îți crești mai mult capacitatea aerobă, sau cantitatea de oxigen pe care o arde corpul tău în timpul unui antrenament. Alergarea în sine este esențială în acest sens - la urma urmei, practica duce la perfecțiune.

Antrenamentul în intervale de intensitate ridicată (HIIT)

Antrenamentele pe intervale te pot ajuta să îți dezvolți rezistența prin îmbunătățirea valorii VO2 max, adică rata maximă la care corpul tău poate folosi oxigenul în timpul exercițiului. Prin HIIT, îți vei împinge corpul la limită în scurte explozii de energie, care durează de obicei aproximativ 30 de secunde, urmate de odihnă activă. În alergare, acest tip de antrenament ar putea arăta astfel:

Sprintează cât de repede poți pentru o perioadă de 30 de secunde, apoi mergi pentru a te recupera

Alergarea pe un deal, apoi coborârea dealului pe jos

Care este diferența dintre anduranță și rezistență?

Dylan Bowman aleargă pe traseu în Oregon © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Deși sunt adesea folosiți interschimbabil, termenii „rezistență” și „anduranță” sunt, tehnic vorbind, două lucruri diferite. Rezistența se referă la cât de mult poți alerga în total, în timp ce anduranța se referă la perioade scurte de activitate de intensitate ridicată. Ambele sunt importante pentru alergătorii de cursă lungă, însă rezistența este una dintre cele mai esențiale valori de îmbunătățit.

03 Antrenamentul de viteză pentru alergătorii pe distanțe lungi

Deși nu trebuie să fii cel mai rapid alergător din lume pentru a fi un alergător de cursă lungă desăvârșit, viteza este cu siguranță o componentă a alergării pe distanțe lungi.

Alergări Tempo

Alergările de tip „tempo” îți antrenează corpul să mențină un ritm constant pentru o perioadă susținută. Ele sunt o parte esențială a pregătirii pentru maraton, unde alergarea constantă pe distanțe mari este obligatorie. Acest ritm este conceput pentru a-ți îmbunătăți pragul de lactat – adică cantitatea de lactat, un produs secundar al procesului de producere a energiei, pe care corpul tău o poate gestiona. O alergare „tempo” poate face parte din rutina ta săptămânală de antrenament.

Antrenamente pe scări

Antrenamentele de tip „ladder/ scară” prioritizează alergarea în ritmuri diferite pe parcursul întregii sesiuni. Fiecare interval este cronometat între unu și cinci minute și include ritmuri variate, separate de perioade scurte de recuperare de un minut.

04 Antrenamentul de forță

Antrenamentul de forță este esențial pentru protejarea articulațiilor, îmbunătățirea stabilității și dezvoltarea rezistenței musculare. Include antrenamente de forță în zilele în care nu alergi, pentru a-ți susține obiectivele legate de alergarea pe distanțe lungi. Aceste antrenamente te pot ajuta să începi.

Antrenamentul de forță pentru partea inferioară a corpului

Genuflexiunile și fandările te ajută să îți îmbunătățești echilibrul și amplitudinea mișcărilor, în timp ce îți întăresc picioarele, șoldurile și articulațiile. Adaugă câteva seturi din fiecare în antrenamentele tale de forță.

Pentru a efectua fandări:

Ca alergarea, fandările necesită forță și stabilitate © Dan Sheridan/INPHO

Stai cu umerii aliniați deasupra șoldurilor și genunchii deasupra gleznelor.

Fă un pas mare înapoi (începi cu piciorul drept sau stâng, cum preferi) în timp ce îndoi ușor piciorul din față. Îndoaie genunchiul din spate spre sol cât de mult poți fără să îți pierzi stabilitatea. Apasă în călcâiul piciorului din față pentru a reveni în poziție verticală.

Repetă pe cealaltă parte. Asigură-te că îți găsești echilibrul când schimbi părțile. Pentru un plus de dificultate, poți sări în timp ce schimbi picioarele.

Pentru a efectua genuflexiuni:

Stai cu picioarele depărtate la lățimea șoldurilor, cu genunchii și gleznele aliniate.

Menținând spatele drept și șoldurile împinse înapoi, îndoaie genunchii – ca și cum te-ai așeza pe un scaun. Ține degetele de la picioare orientate înainte în timp ce îți cobori corpul în această poziție.

Menține poziția atât timp cât îți este confortabil. Împinge în călcâie pentru a reveni la poziția inițială.

Dacă ești începător, poți folosi un perete pentru sprijin. Pentru un plus de dificultate, ține o greutate în fiecare mână.

Planșele

Planșele laterale îți antrenează mușchii de bază © Daniel Sommer/Red Bull Content Pool

Acest exercițiu de întărire a întregului corp este excelent pentru a lucra zona mediană, șoldurile, brațele, umerii, spatele și mușchii oblici. Diferitele variații se concentrează pe anumite zone ale corpului, așa că include câteva dintre ele în rutina ta.

Planșa clasică lucrează toate grupele musculare.

Planșa pe un braț adaugă un plus de dificultate pentru zona mediană și brațe.

Planșa inversă te așază cu fața în sus pentru un antrenament suplimentar al umerilor.

Planșa laterală adaugă un plus de dificultate pentru mușchii oblici și șolduri.

05 Recuperarea

Odihna este la fel de importantă ca activitatea atunci când vine vorba de antrenamentul pentru alergări de lungă distanță. Creează-ți obiceiuri sănătoase integrând aceste activități de recuperare.

Alergări ușoare

Poate suna contraintuitiv, dar alergarea face parte din recuperare. O alergare ușoară îi oferă corpului tău șansa de a-și reveni după antrenamentele solicitante prin care treci. Fie că alergi într-un ritm mai lent, pe o distanță mai scurtă sau ambele, alergările de recuperare îți îmbunătățesc forma, circulația sângelui și performanța generală.

Întinderea

Întinde partea din față a coapsei © Red Bull Content Pool

Mușchii flexibili îți protejează corpul și ajută la prevenirea accidentărilor. Întinderea stimulează circulația sângelui către mușchi și poate ajuta la prevenirea durerilor musculare cu debut întârziat, abreviate DOMS. Integrarea întinderilor dinamice (cu mișcare) și statice (fără mișcare) ajută la menținerea flexibilității mușchilor pe termen lung.

06 Cum să îți adaptezi planul de antrenament

Fiecare alergător este diferit. Tipul de antrenament care ți se potrivește depinde de obiectivele tale și de abilitățile actuale. Pe lângă a ști de ce vrei să începi alergarea pe distanțe lungi sau să îți îmbunătățești timpii, câteva întrebări care îți pot ghida planul de antrenament includ:

Care este rata mea de efort perceput (RPE)?

Care este rezistența mea de bază și unde vreau să ajung?

Care este viteza mea de bază?

Care este pragul meu de lactat (cât de încordat sau dureros mă simt după alergare)?

Trebuie să lucrez la elementele de bază, precum poziția în timpul alergării?

07 Parcurgerea distanței

Indiferent unde te afli în parcursul tău de alergare pe distanțe lungi, rutina potrivită de antrenament este esențială pentru a-ți îmbunătăți rezistența, viteza și forța. Concentrează-te pe dezvoltarea rezistenței pentru a crește distanța, pe viteză pentru a-ți îmbunătăți timpii, pe antrenamente de forță pentru a-ți proteja corpul și pe recuperare pentru a-i oferi corpului odihna de care are nevoie pentru a merge mai departe.