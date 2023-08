Participanții vor veni la București din toată țara. Din Mangalia și Iași, din Timișoara și Galați, din Brașov și Oltenița. Lacul Morii, locul în care va avea loc evenimentul, îi așteaptă pe toți piloții de ocazie să cucerească orizonturile și-apoi, inevitabil, să aterizeze în apa lacului. Tot ce urcă trebuie să și coboare. Iar la Red Bull Flugtag căderea este asigurată. Mai ales că am văzut planurile mașinăriilor de zbor și unele dintre ele vor la apă imediat ce-au părăsit pista de decolare... Ingineri, sunteți siguri că asta v-ați dorit?

