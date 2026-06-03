6 artiști care duc muzica electronică înainte la nivel mondial

Dacă muzica live îți curge prin vene – mai ales atunci când este însoțită de o linie de bass pulsantă – cu siguranță vei adora Red Bull Midsummer, un eveniment global sincronizat de o zi, desfășurat pe parcursul a 28 de ore, care va reuni unii dintre cei mai buni DJ din lume pe 20 iunie. Începând din Tokyo, evenimentul va celebra o gamă diversă de artiști internaționali și locali, reprezentând tot ce are mai bun de oferit unul dintre cele mai variate genuri muzicale din lume. Imaginează-ți DJ-ul și producătorul australian FISHER dominând platanele în Viena, DJ Seinfeld antrenând mulțimile în Berlin și fondatorul LINK UP!, Andre Power, aducând esența petrecerii fanilor din New York City.

Da, va fi cu adevărat epic, însă muzica electronică este mult mai mare decât chiar și cele mai impresionante evenimente. Este mai bogată, mai profundă, mai încărcată de istorie și mai inovatoare decât poate cuprinde vreodată un singur festival, un singur DJ sau chiar un singur fan. De aceea am creat această listă cu unii dintre cei mai interesanți artiști ai muzicii electronice din prezent. Pe unii îi cunoști deja, iar alții s-ar putea să te trimită direct pe Spotify pentru a le descoperi muzica. Cu toții contribuie la evoluția genului — și a numeroaselor sale subgenuri și scene de nișă — în moduri diferite și originale. Fie că readuc la viață un sunet îndrăgit, creează unul complet nou sau aduc în prim-plan muzica unui întreg subcontinent, fiecare dintre ei merită un loc în playlistul tău. Hai să le oferim recunoașterea pe care o merită.

01 Fred Again..

Sau, așa cum glumește chiar el în numele său de pe Instagram, Fred Again, Again, Again, Again, Again . La 32 de ani, Frederick John Philip Gibson poate fi considerat, pe bună dreptate, unul dintre motivele pentru care o întreagă generație de tineri se îndreaptă către festivaluri și își dezvoltă, pe parcurs, o pasiune de durată pentru muzica electronică. Pentru mulți, el reprezintă primul contact cu acest gen muzical. Da, știm că popularitatea nu este întotdeauna sinonimă cu talentul, însă Fred Again nu este un fenomen trecător. Este un adevărat multi-instrumentist, compozitor și producător, pe lângă faptul că este un DJ recunoscut la nivel mondial. Tocmai această versatilitate i-a adus respectul unor nume uriașe din industrie, precum Skrillex, Anderson.Paak și Lil Yachty. Toate acestea după ce a devenit cunoscut la scară largă în urma aparițiilor sale la Boiler Room, în urmă cu doar patru ani, în 2022. De atunci, a atins două borne importante în carieră: a câștigat un premiu GRAMMY pentru Cel Mai Bun Album Dance/Electronic și pentru Cea Mai Bună Înregistrare Dance/Electronic în 2024 și a fost cap de afiș la festivalul Glastonbury în 2023. Indiferent dacă îl iubești sau nu, influența sa asupra scenei muzicii electronice pare să fie destinată să dureze încă mulți ani.

02 Sara Landry

Am fi nechibzuiți să vorbim despre muzica electronică fără să o menționăm pe „Marea Preoteasă a Hard Techno-ului”. La 32 de ani, DJ-ul mexicano-american Sara Landry a făcut, probabil, mai mult decât oricine altcineva pentru a populariza estetica întunecată, gotică și dominată de negru asociată acestui gen. Însă Landry nu este doar o creatoare de tendințe — ea contribuie activ la evoluția hard techno-ului. Cu o comunitate impresionantă de 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, este adesea creditată pentru renașterea acestui stil muzical în Europa și America de Nord. Rezultatele vorbesc de la sine. Clasată pe primul loc în sondajul DJ Magazine dedicat DJ-ilor de hard music în 2025, Sara Landry este o prezență constantă în seturile de festival ale altor DJ, datorită unor piese precum GIRLBOSS, Heaven și Because They Want Our Seat. Și, deși este deja o figură legendară în spatele platanelor marilor festivaluri, Landry este la fel de dedicată susținerii comunității și promovării noii generații de artiști. Prin casa sa de discuri din Austin, Hekate Records, oferă o platformă pentru talente emergente precum CARV și SIKOTI. Pe scurt: tot respectul pentru Sara Landry.

03 Black Coffee

Black Coffee este un lider al muzicii Afro House © Jonathan Ferreira/Red Bull Content Pool

Afro House traversează în prezent o adevărată renaștere, iar influența DJ-ului Black Coffee este atât de mare încât l-a inspirat chiar și pe producătorul Travis Barker pentru cel mai recent album al pionierilor pop-punk Blink-182. Mai mainstream decât atât este greu de imaginat. Surprinzător este faptul că ascensiunea puternică a genului a început cu adevărat abia din 2023. De atunci, Afro House a propulsat în prim-plan artiști precum sud-africanul Black Coffee (pe numele său real, Nkosinathi Innocent Maphumulo). Printre realizările sale se numără opt premii South African Music Awards și un premiu Grammy pentru Cel Mai Bun Album Dance/Electronic. Însă poate cel mai important efect al succesului Afro House este faptul că acesta contribuie și la promovarea altor genuri muzicale din Africa Subsahariană, precum Amapiano și Gqom. Astfel, oferă o alternativă esențială la dominația tradițională a influențelor europene în muzica electronică și aduce în prim-plan sunete, ritmuri și perspective culturale noi.

04 Sammy Virji

La doar 29 de ani, DJ Virji, originar din nord-estul Angliei, se află în avangarda noului val de UK Garage, un gen muzical care cunoaște o revenire importantă după perioada sa de glorie din anii ’90 și începutul anilor 2000. Pentru Virji, această renaștere reprezintă și un omagiu adus muzicii care l-a format ca artist. Prin readucerea UK Garage în atenția publicului, el contribuie la păstrarea și dezvoltarea genului, atrăgând o nouă generație de fani în cadrul recentei revitalizări a scenei UKG. Deși UK Garage nu are poate aceeași influență asupra muzicii britanice pe care a avut-o rock’n’roll-ul în anii ’60, el rămâne o componentă esențială a culturii rave din Regatul Unit și unul dintre cele mai importante exporturi muzicale ale țării. Iar succesul unui gen îi ajută și pe ceilalți. Nu doar UK Garage revine în forță — stiluri precum jungle, speed garage, bassline și breakbeat și-au făcut din nou loc în topurile muzicii dance. Cu alte cuvinte, e momentul să scoți din nou fluierul și celebra pălărie tip „bucket hat”.

05 Polygonia

Potrivit revistei Clash, artista multidisciplinară Lindsey Wang, stabilită în München, este una dintre cele mai bune prezențe live din muzica electronică la ora actuală. Cunoscută sub numele de scenă Polygonia, talentul ei este atât de vast încât aproape că devine frustrant. Deja apreciată ca designer grafic, fotograf și ilustrator, Wang s-a remarcat însă în special prin activitatea sa de DJ, instrumentistă și producătoare, care a propulsat-o în avangarda muzicii electronice contemporane. Piesele sale îmbină elemente de techno, ambient și downtempo, creând adevărate peisaje sonore inspirate de natură, spiritualitate și dimensiuni mistice. Doar acest lucru ar fi suficient pentru a o transforma într-una dintre cele mai interesante reprezentante ale noii generații de artiști electronici. Însă Polygonia refuză să fie încadrată în categorii convenționale. Ea își construiește propriul drum, atât ca fondatoare a casei de discuri QEONE Records, cât și ca autoare a unei experiențe live imersive inspirate de albumul său Dream Horizons. Conceptul spectacolului a urmărit transformarea interpretării live într-o succesiune de 12 „scenarii de vis”, fiecare cu propria atmosferă și identitate artistică. Rezultatul este o experiență care depășește granițele muzicii electronice tradiționale și oferă o privire fascinantă asupra viitorului acestui gen.

06 Kordhell, INTERWORLD, DXRK ダーク

Faceți cunoștință cu reprezentanții neoficiali ai celui mai captivant gen din muzica electronică actuală. Nu este vorba despre house, electronică sau techno — genurile care domină de obicei marile playlisturi — ci despre Phonk, care a acumulat peste 11,5 milioane de salvări pe Spotify. Mai exact, Drift Phonk este un subgen aflat într-o continuă transformare, despre care se crede că își are originile, surprinzător, în scena rap din Memphisul anilor 1990. Stilul combină beaturi lente și apăsate, mostre melodice și ritmuri lo-fi caracteristice. O mare parte din farmecul său vine din estetica „DIY” (do-it-yourself), chiar dacă între timp genul a evoluat și a absorbit influențe din hip-hop, house și EDM. Drift Phonk, apărut inițial ca o variantă dezvoltată în Rusia, s-a transformat într-un fenomen global, asociat frecvent cu videoclipuri inspirate din anime, curse auto și cultura driftingului. Ceea ce îl face atât de interesant este caracterul său fluid și în continuă schimbare. Scene emergente din Argentina, Brazilia, India și multe alte țări își adaugă propriile influențe, contribuind la evoluția genului. Dacă vrei să descoperi acest univers muzical, câteva nume esențiale de la care poți începe sunt Kordhell, producătorul rus INTERWORLD și artistul algerian DXRK ダーク. Aceștia se numără printre cei mai reprezentativi artiști ai fenomenului Drift Phonk și sunt o excelentă poartă de intrare în acest stil aflat într-o ascensiune spectaculoasă.