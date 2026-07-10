Andrzej Bargiel cucerește Nanga Parbat fără oxigen suplimentar

La un deceniu după ce și-a început misiunea de a coborî pe schiuri cele mai înalte vârfuri ale lumii – și la doar un an după istorica sa coborâre de pe Everest – Andrzej Bargiel a reușit o nouă premieră mondială. Alpinistul și schiorul montan polonez a urcat pe Nanga Parbat fără oxigen suplimentar, apoi a realizat prima coborâre continuă pe schiuri de pe uriașul vârf de 8.126 m.

Deși alți schiori reușiseră anterior să coboare pe anumite porțiuni ale traseului, nimeni nu reușise până acum să rămână pe schiuri în mod continuu, de la vârf până la capătul ultimului petic de zăpadă al muntelui.

Janusz Gołąb și Andrzej Bargiel au escaladat Nanga Parbat împreună © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Bargiel a realizat ascensiunea alături de colegul alpinist Janusz Gołąb, căruia i-a mulțumit după urcare pentru că l-a susținut „pe tot parcursul ascensiunii”. El a declarat, de asemenea, că această coborâre încheie „un proiect la care lucrez de ani de zile”: urcarea și coborârea pe schiuri a tuturor vârfurilor de peste 8.000 de metri din Pakistan.

01 De ce nu reușise nimeni până acum o coborâre continuă pe schiuri de pe Nanga Parbat?

Impresionantul Nanga Parbat s-a dovedit a fi mortal de-a lungul anilor © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Nanga Parbat este unul dintre cei mai înalți și mai dificili munți din lume. Cu o altitudine de 8.126 de metri, în lanțul Karakorum din Pakistan, acesta i-a pus pe alpiniști la încercare timp de decenii. Pentru schiori, cel mai mare obstacol a fost întotdeauna fața Diamir, în partea superioară a muntelui. Un uriaș perete de zăpadă a blocat toate încercările anterioare de coborâre continuă, obligându-i pe schiori să-și care echipamentul pe jos înainte de a putea reveni pe zăpadă și continua coborârea pe schiuri.

Băutura energizantă originală Red Bull Red Bull Energy Drink Află mai multe

Însă Bargiel a găsit o soluție, trasând un culoar printre formațiunile de gheață și legând vârful de capătul ultimului petic schiabil de zăpadă al muntelui într-o singură coborâre neîntreruptă.

02 Atingerea vârfului a fost doar jumătate din provocare

Bargiel, în vârstă de 38 de ani, a petrecut câteva săptămâni aclimatizându-se pe munte înainte de a porni spre vârf din tabăra de bază (4.200 m), pe 28 iunie. După o ascensiune de două zile, realizată fără oxigen suplimentar, a ajuns pe vârful de 8.126 m, unde a rămas 45 de minute, înainte de a-și pune schiurile pentru coborâre. În total, a petrecut aproximativ două ore la peste 7.900 m altitudine, în așa-numita „Zonă a Morții”, unde lipsa oxigenului face ca fiecare decizie să fie mult mai dificilă.

Quotation Aș dori să mulțumesc întregii echipe și Red Bull pentru susținere Andrzej Bargiel

„Știam că succesul acestui proiect va depinde de momentul potrivit și de condițiile potrivite din munți. Mă bucur că am reușit să găsim o linie care a făcut posibilă parcurgerea întregii coborâri în siguranță. Aș dori să mulțumesc întregii echipe și Red Bull pentru susținere”, a declarat Bargiel după încheierea expediției.

03 De ce este Nanga Parbat unul dintre cei mai faimoși munți din lume?

Nanga Parbat este de multă vreme unul dintre cei mai faimoși munți din istoria alpinismului. Mulți alpiniști și-au pierdut viața încercând să-l cucerească, iar muntele a intrat definitiv în istoria acestui sport în 1970, când alpinistul italian Reinhold Messner a reușit celebra ascensiune pe Fața Rupal, impresionantul versant sudic al Nanga Parbat și unul dintre cei mai înalți pereți montani din lume.

Andrzej Bargiel: una din cele mai dificile performanțe din alpinism © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

„A fost unul dintre cele mai complexe proiecte de schi pe care le-am văzut vreodată în munții înalți”, a spus Janusz Gołąb, cel care l-a sprijinit pe Bargiel în ascensiune pe parcursul expediției. „Andrzej a trebuit să evalueze și să găsească soluții pentru teren în permanență, în timp real, pe tot parcursul coborârii. Pe Nanga Parbat nu există loc pentru întâmplare.”

Janusz Gołąb l-a susținut pe Andrzej Bargiel în încercarea sa © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

Coborârea lui Bargiel adaugă un nou capitol acestei istorii, deschizând un traseu care nu mai fusese niciodată parcurs continuu pe schiuri, de la vârf până la limita zăpezii.

04 Istoria coborârilor pe schiuri ale lui Andrzej Bargiel de pe cele mai înalte vârfuri ale lumii

Andrzej Bargiel se bucură de o pauză în timpul expediției pe Nanga Parbat © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool Quotation Pe Nanga Parbat nu există loc pentru întâmplare Janusz Gołąb, climbing support on the expedition

Bargiel are deja un istoric impresionant de premiere mondiale. În 2018, a devenit primul om care a coborât pe schiuri de pe K2, iar în 2025 a reușit o altă expediție istorică, urcând și coborând pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar.

Odată cu reușita de pe Nanga Parbat, Bargiel a realizat primele coborâri pe schiuri de pe mai multe dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii, toate după ascensiuni fără oxigen suplimentar, continuând astfel seria performanțelor începută în urmă cu mai bine de un deceniu pe Broad Peak.