Cine este prima româncă la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate

A patra ediție a Campiontului Mondial de Înot în Ape Înghețate va avea loc între 3-6 februarie 2022 la Glogow, în Polonia. Lotul României, format din 11 sportivi, profesioniști și amatori, va participa pentru prima dată. Ideea formării acestui lot i-a aparținut lui Paul Georgescu , campion mondial în ape înghețate la proba de 500 de metri.

Beatrice Ologeanu e singura femeie din lot. Ea a acceptat provocarea de a participa la această competiție pentru că, pur și simplu, îi place să-și testeze limitele. A început să înoate în urmă cu patru ani pentru că îi era frică de apă, iar azi se pregătește pentru Campionatul de Înot în Ape Înghețate, unde va participa la proba de individual 100m liber și proba de ștafetă pe țări 4 x 250m.

Sportiva în vârstă de 32 de ani practică și triatlonul de patru ani și jumătate și spune că e ”un stil de viață”. ”Când nu mă antrenez, sunt un artist pasionat și dedicat meseriei de fotograf full time, iar part time încerc să îi inspir și pe alții să facă sport ținând clase de cycling la o sală din București. Viața mea de zi cu zi se împarte între antrenamente de înot de la ora 6 dimineața, ședințe foto și editat, urmate de predat cycling și încă un antrenament. Pentru mine este dinamica perfectă și nu m-aș imagina având altă rutină,” povestește Beatrice.

Am vorbit cu ea înainte de plecarea spre Polonia și-am aflat cum este să înoți în apa înghețată, ce o motivează să nu renunțe când îi este cel mai greu și ce așteptări are de la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate.

Beatrice la Campionatul Național de Triatlon de la Mamaia © Arhivă personală

Cum ai început să practici triatlonul?

Triatlonul a fost un sport care m-a găsit pe mine după multe căutări și jonglări cu diverse sporturi, încă de mică. Am practicat altletism în copilărie pentru o perioadă și am rămas cu dragostea pentru alergat până mai târziu, în adolescență, participând la diverse concursuri de alergare, doar de distracție, nu pentru performanță. Pentru o perioada scurtă am jucat și baschet, după ce am fost selectată de un club, pe principiul “cei mai înalți din clasă, de luni veniți la club la antrenamente”. (râde) Însă nu am rezonat cu sporturile de echipă.

În urmă cu patru ani, am început înotul pentru că aveam o mare frică de apă și, oarecum, a fost provocarea mea, era ceva ce trebuia să fac până în 30 de ani. Am început mai întâi să învăț de pe YouTube, evident într-un mod limitat. Primul antrenor la care am mers ca să învăț corect și tehnic a fost foarte amuzat când i-am zis că am învățat sa înot crawl singură, de pe YouTube. M-a prins atât de tare acest sport și voiam într-atât să ajung la nivelul colegilor mei de grupă care făceau cam de un an, încât, încă de la început, țin minte că veneam, ca începător, de 4-5 ori pe săptămână în fiecare dimineață, uneori de la 5-5:30, și făceam antrenamente lungi, de două ore. Între timp, intrând în acest cerc al oamenilor care practică înotul, am auzit și de triatlon, și prima competiție de acest gen urma să fie în patru luni din acel moment, la Mamaia.

Am decis să particip la proba olimpică, deși nu aveam pregătire și să parcurg următoarele distanțe: 1,5km de înot în mare, 40km de bicicletă și 10km de alergat. Nu aveam cursieră, am închiriat pentru concurs de la un centru de închirieri, dar eram foarte entuziasmată de ce urmează să fac. Gândul cu care am participat a fost să termin concursul, orice ar fi. Încă merg la concursuri cu gândul acesta. Spre surprinderea mea, am reușit la acel concurs să iau locul 1 la categoria mea de vârstă și, de aici, am prins avânt și drag de sportul acesta. Așa a început parcursul meu în lumea triatlonului.

Beatrice e vicecampioană la categoria ei de vârstă la X-MAN Oradea © Claudiu Szabo

După aproximativ jumătate de an, a urmat un concurs pe distanța Ironman, care este și cea mai lungă: 3,8km înot, 180km de bicicletă și 42,2km de alergat, concurs care a fost mult mai greu la acel moment decât pregătirea mea, pentru că era diferență de nivel destul de mare la bicicletă și nu știam traseul. Cu toate astea, am obținut în acel an locul 3 la categoria mea de vârstă la X-Man Oradea. Uitandu-mă în urmă, cred că la niciun concurs nu mi-a venit să plâng de mai multe ori ca la acela.

Ce te bucură cel mai mult până acum din tot ce ai realizat în triatlon?

Lucrul cu care mă mândresc cel mai mult până acum este evoluția mea de la an la an, iar faptul că încă nu am ajuns acolo unde îmi doresc și mă consider la început, nu face decât să mă încurajeze să muncesc mai tare și mai consecvent. Momentan sunt Campioană Națională la categoria mea de vârstă (30-34 ani) pe distanța Half la Mamaia și Vicecampioană la categorie, pe distanța Full, la Oradea.

În mod ironic poate, cursa de care sunt cea mai mândră este și una dintre cele mai slabe din punct de vedere al performanței, iar asta nu se traduce decât prin faptul că motivațiile mele sunt mai puternice și depășesc un loc pe podium sau niște timpi astronomici. În 2020, la Hero Mamaia, la distanța Half, am luat locul 3 la categorie, după o penalizare de o oră și un accident destul de urât cu bicicleta, unde m-am chinuit și aproape că m-am târât până la finiș ca să termin cursa. Satisfacția că nu am renunțat a fost mai mare decât orice altceva și este un reper în drumul meu în acest sport.

Beatrice se întrece, în primul rând, cu propriile ei limite © Vasile Mihai Antonio

Care sunt lecțiile pe care triatlonul ți le-a adus?

Triatlonul a adus în viața mea de artist boem și mai puțin organizat acea ordine de care aveam nevoie. Dorința de a perfecționa un skill, sau trei în cazul acesta, care țin de pregătirea fizică și mentală, cu scopul autodepășirii, m-a mobilizat și în alte domenii ale vieții. A scos un spirit competitiv din mine, nu neapărat față de alții, cât față de limitele mele. Eu mereu înot, pedalez și alerg contra mea, față de mine, cea de ieri, de săptămâna trecută și de anul trecut și nu îmi pot imagina că o să renunț prea curând la această competiție. Am devenit un om matinal și îmi e greu să mă mai trezesc târziu, mănânc organizat, nu sar mesele și am ajuns să prețuiesc fiecare oră în care am timp să mă pregătesc pentru acest sport și să o fac cu cap.

Este, per total, un stil de viață, nu doar un hobby, pentru că investești timp, resurse și energie. Nu cred că m-a făcut neapărat un om mai bun acest sport, ci a adus în viața mea niște provocări de care aveam nevoie, rupturile de ritm care te obișnuiesc cu schimbarea și cu creșterea ta ca om, evoluția.

Beatrice se antrenează pentru una dintre probele triatlonului, alergarea © Vasile Mihai Antonio

Un alt lucru pe care l-am mai învățat este că ajungi să performezi atât cât te antrenezi. Investești mult timp, te ții de antrenamente, o să culegi roade pe măsură. Triatlonul, chiar și la nivel amator, este un sport care necesită pregătire la trei discipline, iar dacă te duci nepregătit, te poate lua prin surprindere la oricare dintre ele. La asta aș mai adăuga și condițiile meteo de care depinzi în acest sport (posibile valuri la înot sau apă rece, vânt la bicicletă, caniculă la alergat etc.).

Gândul cu care eu încerc să merg este că trebuie să dau tot ce am mai bun, nu există opțiunea de a renunța, și să fac lucrurile după planul de antrenament, nu după cum simt pe moment, iar asta am învățat-o the hard way.

Care au fost cele mai dificile momente prin care ai trecut în sportul tău și cum ai reușit să treci peste obstacole?

Cele mai grele momente au fost acelea în care m-am accidentat în timpul competiției și a fost greu să continui nu doar fizic, dar mai ales mental. Nu am o explicație pertinentă pentru cum am reușit să trec peste ele, dar este ceva în mine care nu mă lasă să renunț sub nicio formă odată ce am început o cursă. Am un buton de switch care, odată apăsat, mă deconectează de la orice se poate întâmpla în timpul concursului și se stinge abia la finiș. Nu mai văd în stânga, nu mai văd în dreapta, cine, ce face, eu am un țel de atins și mă concentrez pe el.

Beatrice a învățat să înoate la maturitate © Vasile Mihai Antonio

Când am început să practic triatlonul, unde înotul se desfășoară în ape deschise, am descoperit că am rău de mișcare din cauza valurilor și a trebuit să îmi educ corpul să treacă peste asta. Beatrice Ologeanu

Înotul este una dintre disciplinele din triatlon. Cum te descurci cu înotul și care e relația ta cu acest sport?

Relația mea cu înotul este una de love - hate și cred că am muncit cel mai mult la această disciplină, pentru că în majoritatea timpului mă antrenam cu oameni care făceau de mai mult timp înot sau chiar de mici și, inevitabil, apărea frustrarea că nu pot să ajung la nivelul lor, mai ales că eu trebuia să depun un efort dublu sau triplu în timpul antrenamentelor. De asemenea, când am început să practic triatlonul, unde înotul se desfășoară în ape deschise, am descoperit că am rău de mișcare din cauza valurilor și a trebuit să îmi educ corpul să treacă peste asta. Dar satisfacțiile pe care mi le-a adus acest sport sunt cu atât mai mari cu cât efortul a fost considerabil. Am ajuns să iubesc acest sport și, iată, chiar să particip și la o competiție de înot în apă înghețată.

Cum ai primit propunerea de a te alătura lotului care va merge la Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate și de ce ai acceptat provocarea?

Adevărul este că nu mi-am imaginat niciodată că o să particip la un astfel de campionat la nivel mondial. Recunosc că am stat puțin pe gânduri când am primit această propunere pentru că nu știam ce presupune, dar a venit la pachet în același timp și cu certitudinea că este o competiție căreia i-aș face față, iar asta mi-a dat încredere să o accept. Din momentul în care am spus ”da”, nu a existat nici măcar un moment în care să îmi doresc să fi dat înapoi și sunt sigură că și dacă ar fi existat, tot nu aș fi făcut asta.

Mă simt onorată să fiu în postura de prima, dar și singura fată din lot, și nu am fost niciodată intimidată de acest lucru. Ba dimpotrivă, am simțit că vine la pachet cu o mare responsabilitate, dar și bucurie că pot să fac asta și să deschid drumul pentru multe alte fete curajoase către acest sport. Din câte am observat, nu există nicio diferență fizică între rezistența unei femei față de cea a unui bărbat în acest caz, ci totul se rezumă la puterea mentală de care dai dovadă pentru a depăși temperatura extremă și durerea care îți cuprinde corpul în doar câteva secunde.

Sunt inspirată constant de femei din lumea triatlonului la nivel mondial, și nu numai, care doboară recorduri peste recorduri și setează un nou standard într-o lume dominată de bărbați. Acest lucru dovedește că femeile nu sunt doar sexul frumos, ci și cel ambițios.

Beatrice a început să înoate în urmă cu patru ani de zile © Vasile Mihai Antonio

Cum te-ai simțit prima dată când ai intrat în apa foarte rece cu ocazia începerii antrenamentelor?

Înainte să intru prima dată în apă, Paul și restul băieților îmi făcuseră oarecum instructajul și mă așteptam la ce e mai rău din punct de vedere fizic. Poate faptul că mă așteptam să fie extrem de dureros și greu a făcut ca experiența primei imersii să nu îmi producă un șoc atât de mare, ci o surpriză chiar plăcută când mi-am dat seama că nu este chiar imposibil să înoți în apă înghețată, ci îți trebuie doar răbdare și câteva antrenamente bune de acomodare. Prima dată am stat nemișcată aproximativ trei minute și jumătate în apa care avea în jur de 5 grade Celsius. Apoi, de la al doilea antrenament, am început să înot de la 50m la 100m și, treptat, tot mai mult. Distanța pe care eu o am de făcut la concurs în cadrul ștafetei este de 250 metri.

Pregătirea pe care Paul ne-a învățat să o facem înainte de intrarea în bazin, dar și la ieșire, constă în câteva reprize de respirații a la Wim Hof, care ajută la circulația oxigenului către organele vitale și către extremități, cele mai afectate de vasoconstricția ce se produce din cauza temperaturii foarte scăzute a apei.

Având onoarea să lucrăm cu Paul, care emană prin fiecare por, ca sportiv, o motivație și o putere mentală cum rar îți e dat să vezi la un om, am înțeles că acest corp uman este o mașinărie incredibilă, care se poate adapta la condiții extrem de greu de imaginat, și ne-a dat încredere că ceea ce vrem să facem este totalmente posibil.

Nu ți-a fost frică de apa rece?

În general, frica este întemeiată și alimentată de necunoscut, iar noi am trecut de această etapă după primul antrenament în care am văzut cum este să intri și să înoți în apa înghețată. Toate celelalte antrenamente au fost pentru acomodare și performare în aceste condiții grele, unde viteza de deplasare se diminuează, iar membrele îți amorțesc după aproximativ 20 secunde și trebuie în continuare să dai din mâini și din picioare, deși nu mai simți exact ce faci. Trebuie să treci peste durere. Cea mai rece apă în care am înotat până acum a avut 2,8 grade Celsius, iar la Campionat apa va avea între 1-5 grade Celsius, conform regulamentului, și este interzisă purtarea oricărui echipament de neopren. Înotul se face în costum de baie normal, cască de silicon și ochelari.

Viața lui Beatrice înseamnă multă mișcare © Vasile Mihai Antonio

Cum te pregătești pentru Campionat?

Antrenamentele specifice pentru Campionat le-am început în luna decembrie, de aproximativ două ori pe săptămână, la o piscină deschisă din București, în paralel cu antrenamentele de triatlon pe care le fac în continuare pentru competițiile de anul acesta. Într-o zi obișnuită am unul sau două antrenamente, care implică cel puțin una din cele trei probe de triatlon.

La ce probe vei participa în cadrul Campionatului și care sunt provocările lor?

Aștept cu mare bucurie această competiție, indiferent de rezultat. Participarea în sine la acest Campionat Mondial, drumul până aici, incluzând pregătirea fizică și mentală, este în sine o realizare pe care nu credeam că o să o am ca sportiv amator. Mi-am propus să am constant provocări inedite, lucruri care mă sperie și mă scot din zona de confort și să nu spun ‘’nu’’ doar pentru că par grele și intimidante în primă fază. De partea cealalată se află o satisfacție pe care nu o poți exprima în cuvinte. Voi participa la proba de individual 100m liber și proba de ștafetă pe țări 4 x 250m, unde este și cea mai mare provocare, pentru că trebuie să rezist o perioadă mai îndelungată în apă.

Multă muncă pentru rezultatele dorite © Vasile Mihai Antonio

Ce așteptări ai de la Campionat?

Avem o echipă tare frumoasă de 11 sportivi cu care participăm pentru prima dată la Campionat și Paul ne-a strâns de ici, colo, înotători, foști înotători, triatloniști, sportivi amatori și ne-a învățat de la zero ce înseamnă înotul în apa înghețată. După această competiție și aceste pregătiri, nu o să rămân numai cu o experiență inedită și frumoasă. Pentru mine capătă o altă definiție cuvintele ‘’motivație”, ”limite” și ”echipă’’.

Așteptările sunt să ducem la bun sfârșit ceea ce am început și să avem o prestație frumoasă și curajoasă în cadrul concursului, care să ne aducă și câteva medalii.

Abia aștept să am o poză cu toată echipa de la Campionat, la care să mă uit când o să ajung la bătrânețe și să îmi aduc aminte că ceea ce am reușit pentru România la această competiție a fost o performanță unică în istorie și că am deschis niște drumuri.

Iar acesta este cel mai mare câștig. Nu știu încotro va duce acest drum pe viitor sau dacă îmi va deschide alte orizonturi legate de înotul în ape înghețate, încerc să iau lucrurile pas cu pas și să văd cum mă va mai suprinde parcursul meu sportiv. Până atunci muncesc în liniște si îmi pun tot sufletul în aceste lucruri pe care le fac cu pasiune!