Descoperă bicicletele cu care Vlad Dascălu a pedalat spre titlul mondial

Prima bicicletă a lui Vlad Dascălu: Mondraker Play de dirt jumping

Deși poate că nu era evident, bicicletele lui Vlad din 2018 și 2019 au fost foarte diferite una de cealaltă. Vlad detaliază: „În primul an m-am dat pe mărimea L și mi-a fost puțin mare. Apoi am trecut la M și m-am simțit mai bine. Prima bicicletă era destul de standard, cu suspensii RockShox, componente SRAM și power-meter Rotor; doar roțile din carbon de la Doctor Wheel și cauciucurile MSC erau mai deosebite. Bicicleta din al doilea an a fost mult mai competitivă. Am trecut la suspensii Fox, transmisie wireless SRAM AXS, roți din carbon de la Prototype, inserții pentru tubeless și rulmenți ceramici peste tot pe unde se putea. Bicicleta avea 10.5 kg și ce-mi plăcea cel mai mult la ea era cât de bine cobora. Era foarte confortabilă și sensibilă la șocurile mici.”