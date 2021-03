7 motive pentru care breaking-ul e ca orice altă disciplină sportivă

Part of this story

1. Antrenament și pregătire

Shigekix a spus: ”Trebuie să exersez mișcările de dans, însă, în plus, trebuie să fac antrenamente pentru energia explozivă. De asemenea, trebuie să îmi construiesc rezistența pentru că breaking-ul e greu, și am nevoie de rezistență, așa că fac multe tipuri de antrenamente.”

Shigekix a spus: ”Trebuie să exersez mișcările de dans, însă, în plus, trebuie să fac antrenamente pentru energia explozivă. De asemenea, trebuie să îmi construiesc rezistența pentru că breaking-ul e greu, și am nevoie de rezistență, așa că fac multe tipuri de antrenamente.”

Shigekix a spus: ”Trebuie să exersez mișcările de dans, însă, în plus, trebuie să fac antrenamente pentru energia explozivă. De asemenea, trebuie să îmi construiesc rezistența pentru că breaking-ul e greu, și am nevoie de rezistență, așa că fac multe tipuri de antrenamente.”

2. Includerea în Oimpiada din 2024

3. Recunoaștere oficială a sportivilor și sponsorizări

4. Campionate mondiale internaționale

5. Cea mai bună grijă și educație pentru sănătate

6. Acoperire impresionantă cu ajutorul jurnalismului, fotografiei și videografiei