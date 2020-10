, o absolventă de Inginerie Electrică la Universitatea Politehnică București și de master în management la Maastricht School of Management România, pentru care arta a avut mereu un rol important în viața sa, și-a dorit să împartă pasiunea ei pentru culori cu lumea din jur, ”să aduc culoare în viețile tuturor pentru că am observant o lipsă și o necesitate în acest sens.”

Motivul pentru care am venit cu această idee este simplu, am crezut cu tărie că aducând arta în stradă o putem dărui oamenilor ca bun comun de care să se folosească pentru a-și redefini conceptual și emoțional orașul, întărind conexiunea dintre conceptele de "locuitor" și "loc” și să implicam activ comunitatea prin educație și să aducă împreună artiștii, organizațiile și oamenii orașului.

Tema este #staipadureacasa. Am selectat concepte prin care să aducem pădurea în oraș fără să o luăm de la ea de-acasă, să facem conștientizare pe importanța pădurilor și să vorbim despre tăierile ilegale care se întâmplă în România. Ne dorim să injectăm viață în oraș și comunitate, deoarece acum, mai mult ca niciodată, Bucureștiul are nevoie de culoare și bucureștenii au nevoie de un oraș în care să se simtă bine. Locațiile noilor opere de artă murală vor fi în zona Romană, Dorobanți și Universitate.

4 murale și poveștile lor