Un eveniment precum Red Bull Under My Wiiings este prin definiție o pepinieră de talente și unul dintre cele mai faine lucruri este că fiecare asemenea talent are personalitatea lui distinctă, chiar dacă numitorul lor comun este performanța. Rareș Alecu , Răzvan Grec , Eduard Kubat și Patrick Pescaru concurează toți la cross-country, în categoria de vârstă Under 23. Fiecare s-a altoit cum a știut mai bine și a înflorit cât de frumos s-a putut.

Tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu

01 Rareș Alecu - The Builder

Tăcut și retras, Rareș Alecu pare să fie un introvertit. Asta până când se apucă să-ți povestească despre mountainbiking și ochii încep să-i sclipească, zâmbetul își face loc pe chip, iar vorbele încep să-i alerge din gură, într-un fluviu de entuziasm. E ca un adolescent care-ți povestește despre prima lui iubită. Rareș are 19 ani, a început să se dea pe bicicletă la 9 ani, și pe mountainbike, mai serios, la 15 ani. „M-am apucat de sportul ăsta de când eram mic.”, spune el. „Mi-aduc aminte primele dăți la Bacău, eram cu băieții pe afară și aveam niște trasee în spatele blocului. Am început să mă dau pe ele, mi-a plăcut și am început să fac curse cu ei.” Lucrurile au evoluat firesc, odată cu mutarea familiei în sânul munților, dar datul pe bicicletă a rămas o constantă: „M-am mutat la Brașov. La Brașov am găsit poteci faine, n-a fost nevoie decât să mă dau. Veneam de la școală, făceam teme, mergeam în pădure și mă întorceam acasă și asta era. [...] Ăsta e sportul pe care simt că trebuie să-l fac și mă simt liber; de fiecare dată când îl fac, parcă aș fi în al nouălea cer.”

Rareș Alecu în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

Rareș a bifat până acum o seamă de podiumuri la Campionatele Naționale, la categoria lui de vârstă, dar cel mai mult prețuiește participările în cursele de afară, unde competiția este mai intensă. Despre Red Bull Under My Wiiings, Rareș crede că a fost un succes, care nu doar că i-a îndeplinit așteptările, ci chiar i le-a depășit. A avut ocazia să învețe de la Vlad lucruri importante care țin de antrenament, tehnică, nutriție sau de partea mentală. Întrebat care a fost partea lui favorită din tabără, mărturisește: „Mi-a plăcut cel mai mult ultima zi, în care ne-am dat pe niște trasee foarte tehnice și am văzut care e diferența dintre noi și Vlad, care se dă de foarte mult timp și o face foarte bine.”

De asemenea, Rareș apreciază că a putut petrece timp alături de ceilalți rideri, pe care-i cunoaște de mult timp și se înțelege foarte bine cu ei: „Mi-am imaginat că o să fie super fun, mai ales că mergem toți băieții, toți cei de la categoria mea. Știam că sunt ceva trasee foarte faine!”

Rareș Alecu în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Mostra de antrenament mental pe care a primit-o în cadrul Red Bull Under My Wiiings a contat mult pentru Rareș Alecu și speră să-l ajute să obțină rezultate cât mai bune în sezonul actual. El țintește prima treaptă a podiumului, atât la XCO, cât și la maraton, și vrea să participe la cât mai multe curse în afara țării, ca să vadă unde se situează față de alții mai buni decât el.

Rareș Alecu în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Ceea ce-l face pe Rareș un mountainbiker complet este pasiunea de a lucra la trasee. Puțini știu că el a săpat în ultimii ani la potecile din jurul cartierului unde locuiește și că-i place mult să-și petreacă timpul cu lopata în pădure. „Da, am făcut prin Noua (N.R.: cartier al Brașovului) câteva trasee, cât a avut timp.”, recunoaște cu modestie Rareș. „Acum nu prea mai pot să merg după antrenamente, că-mi obosesc corpul, dar știu că zona aia are foarte mult potențial. De fiecare dată când mă duc pe acolo și văd câte o bucată nouă, ceva de sărit, mă simt inspirat. Aș vrea să le lucrez în timp, vreau să mă dezvolt și pe direcția asta. E ca și când mi-aș aranja biroul în fiecare zi!”

02 Razvan Grec - The Silent Assassin

Auzim extrem de des clișeul „tace și face”. Pentru Răzvan Grec acesta pare să fie laitmotiv în viață. Liniștit, în banca lui tot timpul, Răzvan își vede de treabă, dar de cele mai multe ori treaba lui este pe drumul înspre victorie. Politicos și calm, foarte bine crescut, el a avut un 2020 excelent, în care și-a dominat rivalii, dar a rămas discret și echilibrat, așa cum îi șade bine.

Răzvan Grec în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Răzvan n-are zor de povești romantice și o dă direct: ”M-am apucat de 3 ani si un pic, din cauza unui concurs care s-a ținut aproape de unde locuiesc; e un deal, pe unde-mi plăcea să mă dau și de atunci am prins microbul ăsta. După aceea, în al doilea an, m-am înscris la un club, la Măgura Cisnădie, și am tot ieșit cu băieții. De atunci pot spune că fac asta la un nivel de performanță.”

Răzvan Grec în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

Tânărul și talentatul domn Grec este, printre altele, Vicecampion Național, a terminat pe 42 în etapa de Cupă Mondială de la Nove Mesto și pe 47 la Campionatele Europene de XCO. Și el a venit în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu niște așteptări: ”Am venit să învățăm cât mai multe lucruri noi de la oameni care știu ce fac. Cam asta e. Și să ne distrăm!”

În fiecare zi, Răzvan simte că a aflat câte un lucru nou și că fiecare detaliu poate face diferența, de la ce mănânci, la ce emoții ai, până la ce poză postezi pe Instagram, dar dacă ar trebui să tragă linie, ar fi destul de simplu: „Am rămas uimit că încă sunt atât de multe lucruri pe care nu le știam și îi mulțumesc lui Vlad, că ne-a împărtășit atât de multe chestii și și-a rupt timp din timpul lui, ca să stea cu noi și să ne arate lucruri importante pentru noi.”

Răzvan Grec în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

03 Eduard Kubat - The Entertainer

Cu Eduard Kubat ne-am mai întâlnit, ca membru al familiei extinse a lui Vlad Dascălu. Talentat și veșnic zâmbăreț, elegant și fluid, el arată foarte bine pe bicicletă aproape orice ar face: la deal sau la vale, în aer sau prin viraje. Zici că bicicleta este pentru el o altă parte a corpului și să-l privești e tare distractiv. Edi vine dintr-o familie de sportivi; părinții lui au făcut handbal și schi de performanță, iar sora lui, Karina, are și ea niște medalii de Campioană și Vicecampioană Națională de șosea și cross-country la junioare în palmares și este și o excelentă schioare.

Eduard Kubat în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

„Am început mountainbiking-ul pe la 7 ani”, spune Edi. „La 8 ani am mers la prima competiție, la Geiger (N.R.: Geiger MTB Challenge), în 2010. Am participat la proba Family, cu tatăl meu și de atunci revin în fiecare an. În 2011 am reușit să și câștig la Family. Am mai mers pe atunci și la Șugaș MTB Race și prima mea cursă de cross-country a fost la Stejarii Seculari (N.R. - la Cristian, lângă Brașov) în 2013. Dar între timp mă dădeam și cu BMX-ul și mă dădeam foarte mult și prin pădure.”

Eduard Kubat în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Tiberiu Hila / Red Bull Content Pool

Edi este Vicecampion Național de XCO la juniori și este o prezență permanentă pe podiumurile naționale ale acestei discipline. A luat locul 49 la Campionatele Europene și locul 27 în ultima etapa de Cupă Mondială de juniori la care a participat, în Polonia. Edi se antrenează, ca și Vlad Dascălu, tot cu Paulo De La Fuentes și a pășit în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu niște curiozități firești. ”Am venit să învăț cât mai multe lucruri cu putință și să petrec niște timp cu antrenorul meu, Paulo.”, explică el. „Dar vreau să aflu și alte lucruri, de exemplu pe partea de social media sau ce responsabilități are un sportiv de top, cum e Vlad.”

L-am întrebat pe Edi care sunt lucrurile importante pe care le-a reținut din tabără și el a răspuns: „Micile detalii contează pentru mine. Să fiu atent la ce mănânc, la odihnă, cum să gestionez emoțional o cursă. Mi-a plăcut să petrec timp cu oamenii de aici, cu Vlad, cu Ede (N.R.: Molnar, colegul lui de echipă), cu toți ceilalți. Am rămas cu un sentiment foarte plăcut, că cei mari pot învăța pe oricine.”

Vlad Dascălu și Eduard Kubat în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

04 Patrick Pescaru - The Prince Of Cool

Familia Pescaru este una dintre constantele scenei locale de cross-country din ultimii 7-8 ani. La orice cursă mai serioasă mergeai, puteai fi sigur că te întâlnești cu tatăl familiei, Marius, și cu cei doi băieți ai lui, Mario și Patrick; tot timpul bine echipați, ca scoși din cutie. Și cum toate cursele acelea se transformă în kilometri de experiență, nu poate fi, de mirare că mezinul familiei a devenit în scurt timp cel mai iute dintre ei. Patrick e cel mai haios băiat din clasă: tot timpul cu hanoracul adecvat și cu adidașii care trebuie, dacă stai de vorbă cu el, o să-l afli super lejer și tot timpul cu o dumă bună la îndemână.

Patrick Pescaru în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

„Cam pe la 10 ani am început să bag ture de plimbare, prin pădure și prin afara Sibiului, unde locuiesc. De mountainbiking mai serios m-am apucat în 2013, când aveam 11 ani.”, își amintește Patrick primii pași.

Patrick Pescaru în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Tiberiu Hila / Red Bull Content Pool

„Atunci aveam un prieten bun într-a patra și m-a anunțat prin aprilie că ar fi un concurs în Cluj, că știa că suntem pasionați și ne place și ieșisem și la niște ture împreună. Era Făget Maraton, organizat de Clujul Pedalează. Nu aveau categorie de copii și, cum aveam 11 ani, nu m-au lăsat să mă înscriu, aveau doar de 18 ani, cred. Și atunci tata s-a înscris în cursa cea mai scurtă, de treizeci și ceva de kilometri și am mers cu el toată cursa aproape, dar mă dădeam eu cu numărul lui pe bicicletă. La final era o urcare, Golgota îi zicea, de băgam toți pushbike pe ea. Acolo m-a ajutat tata cu bicicleta, că mi-era greu și pe jos, și apoi urma o coborâre până la finiș și știu că acolo l-am lăsat în spate, că eram nebun când eram mic, coboram foarte tare. Am unele coborâri acasă, de mă uit acum de două ori înainte să mă duc pe ele. Și, na, când am ajuns la finiș m-au strigat după numele de Pescaru Marius, 30 și ceva de ani. Și m-a prins foarte bine de atunci pasiunea asta. Atunci imediat, al doilea weekend, l-am întrebat pe prietenul ăsta al meu unde ne putem uita de concursuri. Mi-a spus de calendarul competițional, nici nu știam că există așa ceva... Și în momentul ăla tot ce-mi doream era un trofeu. După un trofeu alergam, voiam să iau locul 1 la categoria mea, să iau o cupă.”

Patrick Pescaru și Eduard Kubat la Red Bull Under My Wiiings © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Câțiva ani mai târziu, în 2017, Patrick Pescaru devenea Campion Balcanic, în Grecia, într-o cursă alergată la 40 de grade. Însă cea mai mare satisfacție i-a adus-o 2020, când a devenit Campion Național de XCO la juniori și a luat locul doi la XCE la Elite, deși începuse sezonul cu stângul, cu niște căzături. După isprava de la Naționalele de cross-country și cu multă motivație la purtător, Patrick și-a încercat norocul și la cele de șosea. A luat locul 2 la contratimp individual, iar a doua zi a reușit să câștige la sprint următoarea cursă, după ce i-a prins pe cei doi evadați, cei mai buni juniori de la șosea.

Despre Red Bull Under My Wiiings, Patrick spune: „Plec din acest camp cu o motivație mult mai mare decât cea cu care am venit. Am învățat să fiu mai disciplinat în general, de când te trezești până te culci. Am găsit răspuns la unele dileme pe care le-am avut în ultimul timp și m-am regăsit în cursurile predate aici.”

Patrick Pescaru în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Momentul preferat? ”Nu cred că pot să aleg un moment preferat. Îmi plac toate momentele ăstea. Pur și simplu să stăm la masă toți. Mă simt bine și la tură... Să mai glumim, mai tragem de noi, mai luăm o curbă tare, mai alunecăm mai sărim; de căzut, nu, spre binele nostru. În general, mi-a plăcut vibe-ul de aici. Tot ce s-a întâmplat ne-a ajutat și ne-a motivat pe fiecare; a însemnat ceva faptul că am fost selectați în acest camp. Am fost fericit să dau un scroll pe Instagram și să văd o poză cu noi postată de Red Bull, m-a făcut să mă simt bine.”

Tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu, Viscri, România © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool