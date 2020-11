Pentru cei mai mulți dintre noi desenele pe pereți sunt o imagine comună a marilor orașe. Iar pe multe am învățat să le recunoaștem datorită unor elemente care se repetă, a unui personaj pe care îl întâlnim în fiecare cartier și chiar a autorului, a cărui mână o recunoaștem.

Pentru cei mai mulți dintre noi desenele pe pereți sunt o imagine comună a marilor orașe. Iar pe multe am învățat să le recunoaștem datorită unor elemente care se repetă, a unui personaj pe care îl întâlnim în fiecare cartier și chiar a autorului, a cărui mână o recunoaștem.

Pentru cei mai mulți dintre noi desenele pe pereți sunt o imagine comună a marilor orașe. Iar pe multe am învățat să le recunoaștem datorită unor elemente care se repetă, a unui personaj pe care îl întâlnim în fiecare cartier și chiar a autorului, a cărui mână o recunoaștem.

Am intrat în casele a trei bucureșteni care au ales să-și pună graffiti pe pereți. Fiecare are o legătură specială cu artistul sau artiștii pe care i-a invitat să le transforme casa într-o galerie de artă.

Am intrat în casele a trei bucureșteni care au ales să-și pună graffiti pe pereți. Fiecare are o legătură specială cu artistul sau artiștii pe care i-a invitat să le transforme casa într-o galerie de artă. Sînziana , Cristian și Florian se mândresc cu alegerea lor și au și de ce: apartamentele lor sunt unice. Haide să îi cunoști mai bine și să facem împreună un tur al caselor lor!

Am intrat în casele a trei bucureșteni care au ales să-și pună graffiti pe pereți. Fiecare are o legătură specială cu artistul sau artiștii pe care i-a invitat să le transforme casa într-o galerie de artă. Sînziana , Cristian și Florian se mândresc cu alegerea lor și au și de ce: apartamentele lor sunt unice. Haide să îi cunoști mai bine și să facem împreună un tur al caselor lor!

în 2005. ”M-am născut și am crescut în Pantelimon. Părinții mei au cumpărat acest apartament, apoi ni l-au dat fratelui meu și mie,” spune Cristian.

, în jur de 20 de oameni au trecut pragul apartamentului lui Cristian și au lăsat acolo un desen. ”Akira (n.red. vezi desenul mai sus), care mie mi se pare unul dintre cei mai buni ilustratori de benzi desenate din România, a venit la mine într-un weekend. După ce am stat de vorbă toată seara, m-am dus să mă culc, iar el a rămas în bucătărie, pe scaun, privind la peretele gold in hol. Dimineața, când m-am trezit, desenase cu o țigară înmuiată în vopsea,” povestește Cristian.

”Asta e una dintre primele fresce desenate de Irlo la mine în apartament, e cumva despre prietenia noastră, așa am interpretat-o eu. Povesteam noi atunci ce mult am vrea să mergem la Barcelona, așa că din portavocea lui Irlo ies niște viermuși care strigă Barcelona,” spune Cristian.

”Asta e una dintre primele fresce desenate de Irlo la mine în apartament, e cumva despre prietenia noastră, așa am interpretat-o eu. Povesteam noi atunci ce mult am vrea să mergem la Barcelona, așa că din portavocea lui Irlo ies niște viermuși care strigă Barcelona,” spune Cristian.

”Asta e una dintre primele fresce desenate de Irlo la mine în apartament, e cumva despre prietenia noastră, așa am interpretat-o eu. Povesteam noi atunci ce mult am vrea să mergem la Barcelona, așa că din portavocea lui Irlo ies niște viermuși care strigă Barcelona,” spune Cristian.

, singurul artist stradal care i-a și desenat ceva, pentru că de la restul a luat desene pe care apoi le-a înrămat. De ce a făcut asta? ”După primul desen pe perete făcut de Aeul, mi-a părut rău că nu îl voi putea lua cu mine dacă plec de acolo. Mi-am făcut tot felul de filme că tai bucata de perete și o iau cu mine. Apoi n-am mai făcut nimic pe pereți, ci am început să cumpăr tablouri de la street artists.”

Pe Aeul l-a ales să-i deseneze în casă după ce i-a văzut personajul prin oraș. ”Prima dată am văzut porcul la Universitate, era desenat vizavi de apartamentul unde locuiam atunci. Mi-a atras atenția și, de atunci, am început să-l văd peste tot. Mi-a rămas aproape de suflet,” își aduce aminte Sînziana care, într-o zi, i-a dat un mesaj pe Instagram, întrebându-l dacă ar accepta să-i deseneze personajul celebru în casă.

Pe Aeul l-a ales să-i deseneze în casă după ce i-a văzut personajul prin oraș. ”Prima dată am văzut porcul la Universitate, era desenat vizavi de apartamentul unde locuiam atunci. Mi-a atras atenția și, de atunci, am început să-l văd peste tot. Mi-a rămas aproape de suflet,” își aduce aminte Sînziana care, într-o zi, i-a dat un mesaj pe Instagram, întrebându-l dacă ar accepta să-i deseneze personajul celebru în casă.

Pe Aeul l-a ales să-i deseneze în casă după ce i-a văzut personajul prin oraș. ”Prima dată am văzut porcul la Universitate, era desenat vizavi de apartamentul unde locuiam atunci. Mi-a atras atenția și, de atunci, am început să-l văd peste tot. Mi-a rămas aproape de suflet,” își aduce aminte Sînziana care, într-o zi, i-a dat un mesaj pe Instagram, întrebându-l dacă ar accepta să-i deseneze personajul celebru în casă.

”Mi-a răspuns și mi-a zis <Vin azi, la 16.00>. Eu eram la părinți, la Câmpina, așa că m-am urcat în mașină și am venit val-vârtej la București,” râde Sînziana. După ce au discutat despre cum să fie și ce să transmită personajul, realizarea lui a durat în jur de șase ore. ”E un desen în care mă regăsesc, fie în veselia căciulii, fie în disperarea cuțitului, fie în limba scoasă a extenuării.”

”Mi-a răspuns și mi-a zis <Vin azi, la 16.00>. Eu eram la părinți, la Câmpina, așa că m-am urcat în mașină și am venit val-vârtej la București,” râde Sînziana. După ce au discutat despre cum să fie și ce să transmită personajul, realizarea lui a durat în jur de șase ore. ”E un desen în care mă regăsesc, fie în veselia căciulii, fie în disperarea cuțitului, fie în limba scoasă a extenuării.”

”Mi-a răspuns și mi-a zis <Vin azi, la 16.00>. Eu eram la părinți, la Câmpina, așa că m-am urcat în mașină și am venit val-vârtej la București,” râde Sînziana. După ce au discutat despre cum să fie și ce să transmită personajul, realizarea lui a durat în jur de șase ore. ”E un desen în care mă regăsesc, fie în veselia căciulii, fie în disperarea cuțitului, fie în limba scoasă a extenuării.”