Cătălin Chirilă îți spune de ce în sport munca este singura cale

Întâi de toate, este nevoie de foarte multă putere din punctul de vedere al stăpânirii psihice. Acum mă aflu înaintea unei competiții importante și presiunea există, emoțiile se conturează și, pe măsură ce se apropie startul, o să fie și mai intense. Presiunea vine inevitabil, de la staff și din partea mea; și eu, prin dorința pe care o am de a câștiga o medalie, pun presiune pe mine. Apoi, mă gândesc la toți oficialii care, cumva, așteaptă un rezultat din partea mea, ca sportiv. Deci, cu toată această presiune existentă, am nevoie de stăpânire de sine.

Îmi aduc aminte de Tokyo. Pentru mine a fost o competiție pe care nu am resimțit-o ca fiind la nivelul la care era din punctul de vedere al importanței. Fiind destul de tânăr, obiectivele erau mărețe, vorbeam în fiecare zi cu Victor (Mihalaci, colegul său din echipajul de canoe dublu 1000m, cu care a ocupat locul 5 în 2021) despre un posibil rezultat, aveam șanse reale. Nu făceam parte din categoria sportivilor care doar visau la o medalie; noi participasem la campionate europene și mondiale, câștigasem medalii în fața unor ambarcațiuni foarte puternice. Însă, acolo, a fost rampa mea de lansare la simplu, când m-am clasat destul de bine pentru pregătirea pe care o aveam (locul 11). Am învățat câteva lecții.

Pe la începutul clasei a 8-a au venit la școală doi antrenori, Adina Cuculici și Ionuț Manolache, care au făcut acea selecție clasică despre care știe foarte multă lume că se practică în sportul de înaltă performanță. Probabil dorința dânșilor a fost să facă o grupă cât mai numeroasă, de unde să aibă ce să „culeagă” după o perioadă de timp, să înțeleagă fiecare copil în parte și să-și dea seama dacă vreunul are potențial pentru a deveni un mare sportiv. La început, am făcut parte dintr-o grupă de 11 copii. Am fost dintre acei 11 care au ridicat mâna la școală că ar vrea să încerce acest sport, deși nu știam nimic despre el.

