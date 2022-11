Cele mai importante momente din cliff diving ale lui Cătălin Preda în 2022

La începutul sezonului Red Bull Cliff Diving 2022, Cătălin Preda a spus direct ce-și dorește: să câștige sezonul competițional . Chiar dacă a încheiat Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2022 pe podium, locul al treilea, el se gândește la cât de aproape a fost de trofeul King Kahekili.

Cătălin a ocupat locul 3 în etapa de la Sydney și-n clasamentul general © Romina Amato

Cătălin Preda este perfecționist. Deși este recunoscător pentru toate experiențele prin care a trecut în 2022, se întreabă adesea dacă ar fi putut da mai mult, dacă ar fi putut face mai bine anumite lucruri. Autoanaliza prin care trece în această perioadă îl ajută să ”digere” tot ce s-a întâmplat în acest an, să interiorizeze succesele obținute și lecțiile învățate, să își stabilească strategia pe care o urmează în continuare și să muncească cu inima senină și mintea limpede pentru provocările viitoare.

Cătălin Preda este cel mai nou atlet din familia Red Bull © Dean Treml

”Count your blessings, not your problems” (Numără-ți binecuvântările, nu problemele), spune o maximă americană. Iar lui Cătălin îi trebuie mai mult decât degetele de la o singură mână să inventarieze toate momentele minunate de care a avut parte în acest an. Iată cum a arătat 2022 pentru sportivul român:

Bine ai venit în familia Red Bull, Cătălin Preda © Dean Treml

Ne-am întâlnit cu Cătălin Preda și-am vorbit cu el despre sezonul care tocmai s-a încheiat, despre ce înseamnă pentru el intrarea în familia Red Bull și despre planurile de viitor.

Înainte de finala mondială de la Sydney ai aflat că ai devenit atlet Red Bull. Cum te face asta să te simți?

Am văzut întotdeauna statutul de a fi atlet Red Bull ca pe o recunoaștere. Inițial, mi-am dorit asta raportat la o recunoaștere externă, ca pe o validare. Ulterior, după ce am făcut mai multă pace cu mine și am învățat alte lucruri, simt acum că fac parte dintr-o elită la care am visat mult timp. Abia aștept proiectele speciale și inedite. Red Bull e acel brand care susține visul atleților lor, oricât de nebunesc ar fi, și-i ajută să-l împlinească.

Urmărește săritura câștigătoare de la Paris

1 min Săritura câștigătoare a lui Cătălin Preda de la Paris 2022

Anumite lucruri le poți face singur, dar când poți împărtăși cu cineva experiența situațiilor, aventurile, emoțiile, trăirile e cu atât mai special. Și am simțit asta mai mult decât oricând în acest sezon! Catalin Preda

Ai avut un sezon cu multe împliniri. Care sunt concluziile tale după acest an?

Încă procesez și integrez rezultatul și tot sezonul. Am simțit în mai multe puncte de-a lungul sezonului că am ratat, cumva, să obțin ce îmi doream. Și parcă este mai greu să faci față realității când ești constant foarte aproape de premiul cel mare și totuși nu reușești să pui mâna pe el. S-a întâmplat asta în anumite etape din Seria Mondială, s-a întâmplat în finala sezonului, s-a întâmplat la campionatele europene. Pragmatic aliniind și comparând rezultatele de anul trecut cu anul ăsta, tot pe locul al treilea am terminat, tot o singură victorie am avut în parcursul sezonului. Însă descompunând acest ultim sezon în toată complexitatea lui, conștientizând pașii urmați, analizând etapele, realizez că parcursul a fost unul plin de progres și mici victorii. Astfel, cum orice semieșec e plin de învățături, încerc să le identific și să mă concentrez pe ele.

În adâncul meu, îmi doream să câștig Seria Mondială mai mult decât orice. A fost un obiectiv pe care mi l-am stabilit la începutul anului și ținteam spre el cu toate resursele pe care le-am avut. E greu de acceptat că nu poți controla chiar toate aspectele și, într-un fel, poate ăsta e și reversul, e periculos să ai mindset-ul ăsta de perfecționist: te păstrează într-o cutiuță fixă și nu mai vezi restul realizărilor pe care le-ai avut pe parcurs. Iar eu am avut multe anul ăsta: am doborât un record mondial, am avut cea mai bună prestație de până acum, în ceea ce privește întregul sezon, am fost printre cei mai constanți de-a lungul lui și performanța mea a fost bună de fiecare dată. Toate astea trebuie să le folosesc drept combustibil pe mai departe!

Cătălin Preda își întinde aripile © Dean Treml/Red Bull Content Pool

De ce era atât de important pentru tine să câștigi Seria Mondială?

Anul ăsta am simțit mai mult decât oricând până acum că pot orice-mi pun în minte. Am avut un nivel de încredere pe care acum 5-10 ani nu mi-aș fi imaginat că îl voi dobândi. Încerc să procesez tot ce s-a întâmplat ca pe ceva încurajator, să fie un factor motivant în performanța de viitor. Poate că, dacă aș fi câștigat Seria Mondială anul ăsta, nu aș mai fi avut motivație pe viitor.

Ești un tip analitic. Te ajută un astfel de proces?

E un proces pe mai multe planuri: cum mă simt acum, în punctul în care sunt, ca experiență, ca maturitate, ca omul care am devenit în decursul ultimilor ani. Descompun rezultatele, pe de-o parte, după care mă uit și mă întreb cât de mult m-am atașat de rezultatul dorit, cât de mult m-am atașat de rezultatele pe care le-am atins în decursul ultimului sezon sau sezonului trecut, cât de mult m-am identificat cu rezultatul în sine și, de asemenea, cât de mult am uitat, poate, în anumite puncte, esența - bucuria, plăcerea, iubirea pentru sportul meu. Bineînțeles, rezultatul final este cel care se vede, deznodământul și ce văd toți ceilalți din exterior se raportează la rezultatul final, care e piesa finală a întregului proces. E important să te întrebi și cât de multă importanță acorzi manierei în care e interpretat rezultatul tău, așteptările pe care oamenii din jurul tău și le-au creat și câtă presiune se revarsă asupra ta, adică cât lași toate astea să te afecteze.

Însă cel mai important este să-ți reamintești constant motivul tău personal pentru care faci și iubești ceea ce faci, ce te împinge și te motivează în fiecare zi să continui; alegerea și dorința trebuie să fie numai ale tale. Eu mă văd pe mine însumi ca fiind singurul meu adversar în cursa către excelență spre care țintesc.

Mereu concentrat pe obiectivele sale © Dean Treml Totul este un constant proces de creștere – tot ce se întâmplă, toate rezultatele. Catalin Preda

Simți că oamenii au așteptări de la tine?

Sunt oameni care sunt alături de mine în călătoria asta și o trăiesc prin mine și își doresc alături de mine să-mi ating obiectivele. Însă nu au cum să știe vreodată cum se simte personal întreaga tensiune, intensitatea întregului proces – a pregătirii, a concursului – însă, cumva, încearcă să se raporteze la experiență prin ochii mei și prin ce văd din exterior. Asta include familia, prietenii, chiar și oamenii pe care nu-i cunosc personal, dar care mă contactează fie cu mesaje de încurajare, fie cu mesaje de felicitări, uneori chiar și de consolare, fiindcă așa au procesat ei anumite momente. E super interesant, dar e și ușor să te afecteze așteptările celorlalți, căci ele pot ”încărca” propriile așteptări.

Totul este un constant proces de creștere – tot ce se întâmplă, toate rezultatele. Sunt cărămizi pe care tu alegi cum vrei să le folosești, în ce direcție o să clădești mai departe structura pe care să stai.

Cătălin în etapa de la Boston © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Ce ai câștigat sezonul ăsta?

Experiență prin expunere. A fost primul meu sezon ca diver permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving . Deci experiență prin expunerea la medii diferite, la situații diferite, mai mult decât oricând până acum. E un lucru care, până la urmă, fortifică prezența mea personală ca sportiv și ca om pe scena disciplinei sportive. Cu experiența dobândită anul ăsta vine și un mare boost de încredere, fiindcă am reușit să-mi dovedesc mie că ce fac, fac bine, și ce am învățat să fac pe parcurs funcționează. Chiar dacă e o reconfirmare a lucrurilor bune pe care le fac, e un reminder de care am nevoie.

Am mai învățat că susținerea oamenilor apropiați și a celor din jurul meu vine dintr-un loc foarte special mie, care e greu de pus în cuvinte. Să știu că mă pot baza pe acei oameni din cercul meu, din tribul meu, e grozav. Anumite lucruri le poți face singur, dar când poți împărtăși cu cineva experiența situațiilor, aventurile, emoțiile, trăirile e cu atât mai special. Și am simțit asta mai mult decât oricând în acest sezon!

Cătălin Preda în etapa de la Polignano a Mare, Italia © Dean Treml

După finala mondială de la Sydney, ai avut două săptămâni de vacanță, dar acum te-ai apucat de treabă, deși următorul sezon e la o distanță de peste jumătate de an depărtare. De ce ai dat startul pregătirii așa repede?

Să păstrezi acel momentum al pendulului e important. Cum fiecare punct a contat anul ăsta, la fel contează și fiecare minut, fiecare secundă, fiecare zi pe care o acorzi pregătirii. Atunci când ajungi să-ți dorești tot ce e mai bun pentru tine și să știi că e nevoie să muncești pentru asta, ajungi să acorzi o importanță diferită timpului și modului în care îți dedici timpul pentru a-ți atinge obiectivele, pentru a-ți atinge visul suprem.

Da, pare că e foarte mult timp înainte – doar că, după cum știm, timpul trece și foarte repede și e foarte ușor să fii distras de tot ce e în jurul tău. Și, atunci, pentru mine, progresul în direcția în care merg e cel mai important. Conștient, îmi dedic timp în direcția asta. Îmi place întreg procesul: de fiecare dată când mă antrenez, conștientizez fiecare săritură în apă sau pe uscat, fiecare exercițiu de forță în sală.

Toate sunt puncte care formează, în final, ceva cu mult mai frumos ca întreg decât dacă ar fi luate individual. În asta constă frumusețea: să te bucuri de proces. Odată ce ajunge să-ți placă drumul până la rezultat, totul e mult mai mișto!