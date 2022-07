Cătălin Preda a obținut cel mai mare punctaj din istoria cliff diving-ului

Am avut patru sărituri în etapa de la Paris pentru care am obținut numai note de 9 și 10 din partea juraților. Ăsta e vârful spre care țintești, știi? A fost un concurs foarte puternic. Săriturile au fost la un nivel super înalt în proba băieților, toți au sărit bine și faptul că am reușit să mă ridic deasupra tuturor și am fost în vârf, a fost cu atât mai special. La final, când am simțit că s-a terminat totul și am avut parcursul pe care l-am avut, m-am eliberat. E ca și cum am deschis butoiul cu energie și emoție și, tot ce am încercat să țin în frâu până în punctul ăla, a explodat. (râde)