Află de la Cătălin Preda cum îl ajută tehnologia să fie un sportiv mai bun

Am fost șase sportivi, trei fete și trei băieti, care am mers la APC în urma unui proiect de monitorizare a pulsului în timpul săriturilor și a competițiilor din 2022. Băieții au avut pe braț un senzor de monitorizare a pulsului, iar fetele au purtat o centură similară la nivelul pieptului, cu scopul de a aduna mai multe informații în ceea ce privește starea fiziologică a sportivilor.

Am fost șase sportivi, trei fete și trei băieti, care am mers la APC în urma unui proiect de monitorizare a pulsului în timpul săriturilor și a competițiilor din 2022. Băieții au avut pe braț un senzor de monitorizare a pulsului, iar fetele au purtat o centură similară la nivelul pieptului, cu scopul de a aduna mai multe informații în ceea ce privește starea fiziologică a sportivilor.

Am fost șase sportivi, trei fete și trei băieti, care am mers la APC în urma unui proiect de monitorizare a pulsului în timpul săriturilor și a competițiilor din 2022. Băieții au avut pe braț un senzor de monitorizare a pulsului, iar fetele au purtat o centură similară la nivelul pieptului, cu scopul de a aduna mai multe informații în ceea ce privește starea fiziologică a sportivilor.