Breaking Attitude: primul album foto din România dedicat breakingului

Am vorbit cu Cătălin Soto despre drumul lui în fotografie, despre munca la albumul ”Breaking Attitude” și despre proiectul în lucru ”Street Culture Romania.” Să-i dăm drumul!

Am intrat în zona asta de cultură hip-hop în 2001, când m-am apucat de breaking. Nu știam mare lucru despre breaking, nu știam că face parte din cultura hip hop. M-am apucat fix în perioada în care au apărut cei de la Simplu, Music Instructor, Flying Steps; erau trupe de breaking, care activau ca noi, dar care cântau și își scoseseră videoclipuri. Atunci a fost un boom în România datorită celor de la Simplu pentru că au apărut pe TV, au promovat foarte bine breakingul și s-au apucat foarte mulți de asta, printre care și eu.

