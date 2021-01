10 filme pline de adrenalină pe care le-ai vizionat în 2020

Filmele despre sport și muzică au ceva special. Poate e abilitatea de a surprinde momente sincere, cu durere, bucurie, angoasă și triumf, care stârnesc asemenea răspunsuri emoționale. Tot ce știm e că nimic nu e mai bine decât a sta pe canapea, cufundați într-un documentar bun. Iată care sunt cele mai vizionate 10 filme din 2020 de pe platforma Red Bull.

Saturdays

1. Saturdays

Acțiunea nu se oprește niciodată în acest film iconic de la Birdhouse Skateboards. Filmat timp de peste trei ani în locații faimoase din jurul lumii, Saturdays prezintă cel mai progresiv skateboarding văzut vreodată în vreun film. De la celebrități precum Andy Samberg, Jason Sudeikis și Eric Andre, până la trucurile epice ale lui Tony Hawk și echipa Birdhouse, acest film nu trebuie ratat.

North of Nightfall

2. North of Nightfall

Ascunse printre ghețarii unei insule nelocuite, la Cercul Arctic, sunt o serie de linii de mountain biking, prea grozave pentru a fi ratate. Însă ce rideri sunt suficient de nebuni să exploreze terenul înghețat cu temperaturi dure și o vreme volatilă? Ei bine, în North of Nightfall descoperim răspunsul la întrebare pe măsură ce Carson Storch, Cam Zink, Darren Berrecloth și Tom van Steenbergen se dau pe vârfurile grozave și pe pantele foarte abrupte.

K2: The Impossible Descent

3. K2: The Impossible Descent

Dacă mai aveai nevoie de vreo dovadă că Andrzej Bargiel e cel mai dur schior și alpinist în viață, atunci urmărește ascensiunea solo a polonezului pe K2 - fără oxign. Filmul se concentrează pe coborârea de peste șapte ore a lui Andrzej pe schiuri, de pe vârful asiatic de 8611m.

Going In

4. Going In

Când vine vorba de competițiile de MTB, fiecare moment ca rider contează pentru că ocaziile grozave sunt numărate pe degete, iar să trăiești o asemenea presiune nu e deloc ușor. Acest film explorează ce înseamnă să concurezi la cel mai înalt nivel de profesionalism și intră în culisele sportivilor de la Trek.

Andrea Dovizioso: Undaunted

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

În lumea MotoGP™ puține personaje sunt mai neînțelese decât Andrea Dovizioso. În acest document vedem un portret intim al riderului în sezonul din 2019 când se află sub o presiune uriașă de a da ce a mai bun și de a face față criticilor săi. Autentic și emoționant, nu doar fanii motosportului se vor bucura de acest film fascinant.

The History of the Pit Stop

6. The History of the Pit Stop

Oprirea la boxe a fost mereu importantă în lumea F1. Arta realimentării, schimbarea cauciucurilor și reparațiile care pot face diferența dintre victorie și înfrângere, pe toate le poți vedea în acest film care explorează luptele și provocările pe care echipele le-au avut de înfruntat de-a lungul anilor.

On the Pipe 7: The Last Hit

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Patru ani pentru a fi realizat pe orice fel de teren imaginabil, acesta e cu siguranță cel mai tare film cu dirt bike de la regizorul Jay Schweitzer. Purtând publicul într-o aventură în jurul lumii, OTP7 te va lăsa cu gura căscată.

Moto 9

8. Moto 9

Îl provocăm pe orice rider să se uite la acest film și apoi să nu pornească imediat afară pentru a se da cu bicicleta. Serios, e o provocare. Cu cei mai entertaining sportivi de moto din lume, al nouălea film din această franciză de mare succes îi duce pe privitori în unele dintre cele mai incredibile locații de pe planetă.

The Moment

9. The Moment

Pentru toți cei interesați cât de cât de lumea freeride-ului, acest documentar trebuie urmărit. The Moment spune povestea nașterii acestui sport în British Columbia prin ochii a trei găști de aventurieri.

Quebonafide: Romantic Psycho

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film