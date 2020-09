În spatele aparatului foto cu Christian Pondella

Americanul de 49 de ani vorbește în rândurile următoare despre călătoria sa în spatele aparatului foto și alege câteva dintre imaginile care-l definesc.

Introducere

Începuturile mele într-ale fotografiei au legătură cu iubirea mea pentru natură, schi și escaladă. Însă în primul meu an la colegiul din Colorado am ales o clasă de fotografie alb-negru și m-am îndrăgostit de tot procesul tehnic. A fost ca un hobby și nu m-am gândit niciodată că va deveni cariera mea.

De câte ori fac fotografii în munți, mi se pare că acela e proiectul ideal Christian Pondella

Cel mai nebunesc proiect

Cel mai nebunesc a fost cu Will Gadd. Totul a început în 2007 când am avut un job foto în Suedia unde ne-am cățărat pe ghețari în niște puțuri ale unor foste mine și am luminat totul cu lanterne.

Însă acele proiecte s-au schimbat de atunci către unele dedicate mediului înconjurător, căci abilitățile lui Will i-au permis să ducă oameni de știință pe acești ghețari pentru a studia topirea lor, ceea ce, până la el, nu a mai fost posibil.

Proiect de vis

Am avut o mulțime de proiecte ideale și, pentru mine, ele sunt atunci când merg la munte. Dacă nu aș fi fotograf, m-aș da cu schiurile în fiecare zi. E pasiunea mea. De fiecare dată când fotografiez în munți, pentru mine e proiectul ideal. Viața mea se învârte în jurul munților.

Fotografiază lucruri care te pasionează, pentru că atunci te vei simți conectat cu subiectul și vei face o muncă grozavă Christian Pondella

Sfat pentru fotografii aspiranți

Fotografiază lucruri care te pasionează, pentru că atunci te vei simți conectat cu subiectul și vei face o muncă grozavă. Dacă ești pasionat de oameni, fotografiază oameni și fii fotograf de portrete și lifestyle. Pentru mine, preferate sunt munții și natura.

Cinci dintre imaginile lui favorite

1. Hole in the Wall (Gaură în perete)

Bernie Rosow schiază prin Hole in the Wall © Christian Pondella

E numele unui traseu din Mammoth, California, unde locuiesc și e un traseu unde poți schia printr-o peșteră, intri pe o parte, ieși pe cealaltă. Am fotografiat-o și-n alte ocazii, dar de data asta am avut o viziune în care am vrut s-o fotografiez de sus, în timp ce un schior trece pe lângă ea.

I-am spus prietenului meu Bernie Rosow despre asta și am mers acolo după o furtună. Era zăpadă proaspătă, care zbura prin peșteră și știam că am o șansă unică să iasă cum îmi doream. E probabil una dintre cele mai grozave imagini pe care le-am făcut vreodată.

2. Chris Davenport în Chile

Chris Davenport la Portillo, Chile © Christian Pondella

Am petrecut o săptămână cu Chris Davenport în Portillo, Chile, unde era un lac faimos. Când am ajuns acolo, apa din lac era albastră, dar începuse să înghețe încet, în modele ciudate.

În ultima zi a excursiei noastre, norii s-au împrăștiat și am știut că zăpada va fi perfectă în acea zi. După ce am schiat toată dimineața, am văzut valul perfect de zăpadă în stânga mea și am strigat cu toată forța la Chris ”aici e fotografia.” S-a dus imediat în punctul respectiv, s-a pus în poziție, și-a dat drumul și eu am tras încontinuu. Ultima fotografie din toată excursia e fix cea pe care mi-am imaginat-o. E probabil cea mai publicată fotografie de schi pe care am făcut-o vreodată.

3. Muntele Kilimanjaro cu Will Gadd în 2014

Will Gadd urcă un ghețar pe Kilimanjaro © Christian Pondella

Will a venit cu ideea de a urca ghețarii de pe cele șapte continente și Africa a fost ultimul dintre ele. Știam că sunt ghețari pe Kilimanjaro și am văzut imagini cu ei, însă nu știam la ce să ne așteptăm.

Am avut mereu viziunea de a fotografia de deasupra, astfel încât să avem întinderi ale Africii în fundal. Am avut un plan nebunesc de a urca până pe vârf începând cu 3.30 dimineața în frigul groaznic dinainte de răsărit. Will a început să se cațere pe acest traseu vertical din gheață și la mijlocul drumului soarele a răsărit și a aprins totul așa că imaginea cu Will urcând și cu unul dintre vârfurile muntoase ițindu-se printre nori e ceea ce a ieșit.

4. Fața nordică a lui Aiguille du Midi

Dave Rosenbarger pe Aiguille du Midi © Christian Pondella

Eram cu Dave Rosenbarger și Arne Backstrom. Fac fotografii și, deodată, îl văd pe Dave la distanță, pregătindu-și un loc unde să facă o coborâre în rapel. Amuzant e că nu îmi aduc exact aminte când am făcut fotografia.

Am mers înapoi în oraș și beam o bere când un prieten a cerut să vadă fotografiile. Uitându-se prin ele, a spus, ”Hei, uită-te la asta, asta e imaginea.” Asta e imaginea care spune povestea și rezumă întreaga situație.

5. Reflecția unor prieteni care urcă pe Buttermilks

Bouldering dintr-un unghi neobișnuit © Christian Pondella

Am văzut o fotografie făcută ca reflecție într-un ochi. Din memorie, imaginea schiorului arăta OK și mi s-a părut inspirațională. Am vrut să fac ceva similar.