𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Ultimul artist de pe Arthur Verona

La începutul acestui an, calcanul de pe strada Arthur Verona, un simbol al artei urbane din București, a fost demolat. După 15 ani de zile și tot atâtea desene care și-au făcut loc în acest spațiu, an de an, în cadrul evenimentului

din Timișoara, ediția 2017. O altă murală a fost acoperită din motive necunoscute. Arta urbană, în general, are un statut solid în ceea ce privește efemeritatea, ea este în continuă schimbare, iar asta o face dinamică și mereu în concordanță actuală cu evenimentele,” spune Alex.

e ultimul artist care a mai desenat acest perete. În 2020, el a realizat lucrarea ”The world needed a break anyway”, dedicată lumii aflată-n plină pandemie. ”Sunt obișnuit cu efemeritatea propriei mele arte. În urmă cu doi ani a fost demolată o poartă de fabrică pe care am pictat-o integral, parte din programul bienalei de artă

Defectul meu este că vreau să știu tot despre tot. Îmi place să fiu la curent cu majoritatea lucrurilor care evoluează în jurul meu, să fiu un erudit, să îmi încarc ADN-ul. Pentru mine contează mult recognoscibilitatea artistului, care se vede în evoluția sa, chiar dacă acum 10 ani picta într-un stil, iar acum lucrările sunt într-o totală altă direcție. Motivația stă la baza alegerii mele din copilărie, atunci când am ales drumul ăsta, indiferent de consecințe. Cred în moștenirea lăsată de fiecare dintre noi, de orice natură ar fi ea, este o predare a unei epoci pentru următoarele vremuri.

Gimnaziul și liceul le-am terminat la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” din Constanța, apoi m-am mutat în Timișoara, unde am studiat la Facultatea de Arte și Design la Universitatea de Vest. Anul terminal l-am făcut în Portugalia, în Porto și Braganca, cu o bursă Erasmus. Am continuat cu Master tot la secția pictură ‚ ’’Surse și resurse ale imaginii’’, în Timișoara.

Pânza, peretele indoor și cel oudoor sunt trei suporturi diferite pentru care, zic eu, e nevoie de trei perechi de ochi, și ei, diferiți. Diferența o face nivelul de detaliu, căci același detaliu de pe pânză nu corespunde cu detaliul de pe o murală și nici de pe un perete indoor, ele schimbându-se în funcție de raportul suprafeței. Nu am un suport preferat, diferența o face cantitatea de adrenalină și mood-ul pe care ți-l dă înapoi peretele sau o pânză, nivelul de satisfacție fiind aproape identic. Cu siguranță faptul că am pictat în vremea studenției câteva biserici, m-a făcut să-mi dau seama că pot comunica cu un perete la fel de bine cum pot și cu o pânză, chiar dacă sunt alte noțiuni de care trebuie să ții cont. La final, ele se îmbină, doar raportul rămâne diferit.

