Un pictor și un tatuator și-au unit forțele la începutul acestui an și împreună au desenat prima lor lucrare de mari dimensiuni în cadrul Festivalului Internațional de Artă Urbană Strad'Art , care a avut loc la mijlocul acestui an la Târgu Jiu.

Bogdan Cazacincu și Alin Mihail și-au unit forțele artistice din curiozitate pentru că au vrut să vadă ce-ar putea să iasă din colaborarea lor, mai ales că fiecare dintre ei are un alt istoric creativ. În vreme ce Bogdan a studiat pictura bizantină și azi trăiește din pictură, lucrările sale putând fi găsite în galerii de artă precum Galateca și Artmark, și-n colecții private, Alin a absolvit Facultatea de Arte Decorative și Design din cadrul Universității de Arte București, specializarea Artă Murală și azi lucrează ca artist tatuator.

Am vorbit cu ei despre ceea ce i-a adus împreună și care sunt lucrările pe care le-au realizat în acest an, dar și ce face fiecare dintre ei în viața de zi cu zi și cum influențează asta colaborarea lor ... la perete.

Bogdan și Alin la Festivalul Internațional de Artă Urbană Strad'Art © Strad'Art

Cum a apărut desenul în viețile voastre?

Bogdan Cazacincu : În școala generală desenam în pauze orice îmi trecea prin minte, iar în liceu am studiat iconografia. Am început să lucrez în domeniul picturii bizantine încă din vacanțele de vară din perioada liceului, iar în momentul acela eram foarte fascinat de dimenisunea la care se pictau pereții interiori ai bisericii. Am lucrat aproape șapte ani în acest domeniu. Educația pe care am primit-o în toată această perioadă mă ajută și în viața de zi cu zi, dar și când realizez o pictură murală. În pictura bizantină, tehnica se împarte în pictură în frescă și pictură secco, iar street art-ul este legat de pictura secco.

Pictură bisericească realizată de Bogdan Cazacincu © Bogdan Cazanciuc

Alin Mihail: Încă din școala generală știam că vreau să studiez și să fac arte plastice. Eram fascinat de orele de desen și stiu că-mi tot repetam în gând că „eu voi face școala de arte și meserii”. Nu știu unde auzisem de această școală, dar în mintea mea era asociată studiului artei. Și primul pas a fost Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, iar ulterior am absolvit Facultatea de Arte Decorative și Design din cadrul Universității de Arte București, specializarea Artă Murală, licență și master.

Pe drumul de a fi tatuator am pornit acum aproape cinci ani, din curiozitate pentru tehnică. Pot spune că am fost oportunist și am profitat de șansa de a învăța arta tatuajului, pentru că nu implică costuri mari. Mentalitatea pe care o aveam atunci și modul în care vedeam eu tatuajul nu m-ar fi împins să plătesc un curs de tatuator.

Alin, care sunt asemănările și deosebirile între desenul pe piele și desenul pe pereți?

Diferența dintre a desena pereți și a desena pe piele este una foarte mare. În primul rand, când vine vorba de atenție. Pe piele, fiecare milimetru este prețios și orice mișcare lasă urme pe care cu greu le poți corecta. Pe pereți însă, lucrurile sunt mult mai ușoare, cel puțin din punctul meu de vedere. Aici totul se poate corecta/modifica sau șterge. În al doilea rand, suprafața desenată raportată la timpul de lucru. Într-o zi la studio, mai exact în șase ore, pot realiza un tatuaj cât palma mea de mare, pe când la un perete, câțiva metri pătrați sunt cu mult mai mult. Ce au în comun cele doua? Publicul. În ambele cazuri, cineva se bucura de existența lor.

Sunteți printre noii veniți în street art. Când v-ați făcut debutul în această disciplină și care e primul desen realizat public și povestea lui?

Bogdan: Prima lucrare realizată cu Alin a fost la Târgu-Jiu, la Strad'Art. Anul 2020, pentru salvatorii din sistemul medical, reprezintă o adevărată provocare. Cu toții sunt puși la grea încercare, nu doar în România, ci în întreaga lume. Am ales ca prin tema festivalului, Solidaritate, să arătăm recunoștință față de cadrele medicale și, prin lucrarea noastră, să prezentăm pasiunea, munca și dedicarea lor. Trandafirul, de-a lungul timpului, a căpătat tot felul de semnificații. În cazul de față, el reprezintă respectul și onoarea, valori pe care le regăsim în relația cadrului medical cu pacientul său.

”Hope” e prima lucrare realizată de Bogdan și Alin în acest an la Tg. Jiu © Bogdan Cazacincu și Alin Mihail

Titlul lucrării este „ H O P E” și prin el dorim să subliniem sentimentul de încredere în rezolvarea favorabilă a problemelor medicale.

De ce ați ales să lucrați împreună?

Alin: Am ales să lucram ca duo din curiozitate. Amândoi am simțit nevoia unei colaborări și am fost curioși de ceea ce poate ieși din asta, mai ales că fiecare venea cu un mod de lucru diferit. Nu considerăm că funcționam mai bine împreună sau separat. Fiecare mod de lucru are farmecul lui, însă stilul abordat împreună nu va avea niciodată același impact asupra publicului, dacă va fi realizat doar de unul dintre noi.

Cum arată procesul de lucru în echipa voastră?

Bogdan: În funcție de tema pe care o abordăm, fiecare își face documentarea și propune o schiță, după care le discutăm și încercăm, dacă este nevoie, să îmbunătățim propunerile.

Alin: Completarea în timpul realizării unei lucrări vine în mod natural, de la sine. Fiecare știe ce are de făcut, nu are emoții când vine vorba de celălalt și ne dăm cu părerea des despre ce am făcut și ce urmează să facem, ca rezultatul final să fie acceptat de amândoi.

Bogdan: Ne înțelegm din priviri și avem încredere că fiecare își duce treaba bine până la capăt.

Awareness © Bogdan Cazacincu și Alin Mihail

Citește mai jos povestea lucrării Awareness:

Mai mult ca oricând suntem cu toţii conştienţi de cât de dăunător este plasticul pentru natură. Oceane întregi sunt pline de plastic, ţări întregi sunt poluate cu acest material, devenit din ce în ce mai prezent în viaţa noastră.

Ce înseamnă arta stradală pentru voi?

Bogdan : Ca oricare alt domeniu, și pictura a evoluat, iar street art-ul poate să se adreseze unui public mult mai numeros decât o pictură pe pânză. Consider că street art-ul este un nou curent artistic. Lucrările pe care le-am realizat până acum subliniază anumite probleme pe care societatea le trece cu vederea.

Alin: Pentru mine, arta stradală este o modalitate prin care poți transmite mesaje. Scopul ei nu este doar de a înfrumuseța spațiul public, ci și de a informa. Prin intermediul ei doresc să transmit mesaje puternice, valabile nu doar pe termen scurt. Mai degrabă sfaturi general valabile pentru a fi o societate conștientă de mediul înconjurător, printre altele.

Awareness II © Bogdan Cazacincu și Alin Mihail

Citește mai jos povestea lucrării Awareness II: