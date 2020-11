𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Bogdan Scutaru desenează Danemarca

Când ai talent, poți să te faci remarcat oriunde! Iar arta stradală oferă șansa multor artiști să devină cunoscuți pentru cât mai mulți oameni care trec pe lângă desenele lor, zi de zi. Bogdan Scutaru e unul dintre cei care sunt remarcați azi de locuitorii din orașele daneze, pentru că, din 2009, el locuiește acolo alături de familie. E mutarea datorită căreia a început să picteze și mai serios decât o făcea și încet, dar sigur a intrat în lumea street art-ului de acolo, dar și a artei, în general.

În România, a făcut primul său desen de mari dimensiuni anul acesta cu ocazia festivalului ZidArt de la Bacău. Haide să îi cunoști povestea și să vezi unele dintre cele mai spectaculoase desene de mari dimensiuni pe care le-a realizat!

Cum e viața ta în Danemarca?

În Danemarca lucrurile se întâmplă mai încet și oamenii sunt, în general, relaxați. Acest ritm are și aspecte pozitive, și negative. Pentru mine, viața de zi cu zi depinde de proiectul la care lucrez. Uneori sunt la birou și îmi fac proiectele pe tabletă, alteori sunt în atelier, iar când sunt la o lucrare, pot fi la sute de kilometri de casă, lucrând noaptea sau ziua. Totul e în funcție de client. În restul timpului, care nu e foarte mult, sunt cu soția și fetița pe acasă.

Bogdan Scutaru desenează la ZidArt, în Bacău, 2020 © ZidArt

Care e background-ul tău în domeniul artei?

Desenez de când mă știu și, deși când eram copil nu mă gândeam că asta o să fie cariera mea, pictura m-a însoțit întotdeauna. Prin liceu, am prins microbul graffiti de la un prieten, iar ușor, ușor am migrat de la litere la personaje, apoi la realism.

Din graffiti am învățat că tehnica e importantă, așa că am lucrat destul de mult la asta. Am încercat să nu las punctele slabe să îmi dicteze stilul sau direcția în care pot să merg. “Your weakness is not your technique”, e ceva ce mi-a ramas în minte din filmul Matrix, iar rezultatul e că am încercat să mă perfecționez ca să nu fiu limitat.

Dar într-o direcție o ia fiecare, iar eu am fost atras de portret. Acum mă simt foarte confortabil în zona asta și încerc să experimentez cu teme de fantezie, explorarea altor lumi, ideea de liniște sau, mai rar, teme ușor distopice și integrarea lor în portret.

Abordez fiecare proiect ca pe o provocare, ca pe o problemă care trebuie rezolvată. Bogdan Scutaru

Când ai început să faci artă murală și de ce ai ales acest tip de exprimare?

A fost pur și simplu o întâmplare să mă apuc de desenat pereți, prin liceu. Nu mă gândesc prea mult la arta murală sau provocările ei. Mai degrabă încerc să abordez fiecare proiect în sine ca pe o provocare, ca pe o problemă care trebuie rezolvată. Totul e diferit în funcție de suprafață, anotimp, client sau, pur și simplu, faptul că nu ai un client.

Care este primul desen de mari dimensiuni pe care l-ai făcut?

Tordenskjoldsgade, Horsens, DK, 2013 © Bogdan Scutaru

Primul desen ceva mai mare l-am făcut în 2013, în Horsens. Locatarii unui bloc din oraș m-au contactat și am bătut palma imediat. Interesant a fost faptul că, deși în vârstă, au vrut un desen care să îi atragă pe cei care se dau cu placa în skatepark-ul de lângă bloc.

La vremea aceea nu știam cum să scalez un desen la dimensiuni mari, așa că am făcut totul “din ochi”. Soția mea stătea la distanță și verifica proporțiile și în felul ăsta am reușit să schițez cât de cât proporțional. O provocare a mai fost și faptul că foloseam pentru prima dată o nacelă.

Ce mural a fost cel mai dificil de desenat până acum?

Nygade, Silkeborg, DK, 2018 © Bogdan Scutaru

În 2018 am pictat un mural în Silkeborg (DK). A fost un proiect foarte dificil din cauza vremii care se schimba, cu ploaie continuă și temperaturi de îngheț. A durat aproximariv o lună să finalizez lucrarea și m-am întins cam până la jumătatea lunii noiembrie. Mulțumesc vecinului care mereu îmi aducea ceai și cafea în termos.

Când ai început să participi la festivalurile de street art și ce cunoșteai despre lumea asta și despre artiștii ei până în acel moment?

În mare, cei din lumea asta ne cunoaștem sau ne știm unii cu alții, mulțumită Internetului. Bineînțeles, prieteniile apar când te cunoști față în față, iar de cele mai multe ori nu au legătură cu arta sau cu faptul că, profesional, admiri pe cineva.

Aarhus Street Art Festival, Aarhus, DK, 2017 © Bogdan Scutaru

Primele festivaluri la care am fost nu erau de street art, ci de graffiti. Asta se întâmpla prin 2007 în București. Au mai trecut ani până au apărut și festivalurile de street art pentru că a fost nevoie ca acest fenomen să se dezvolte. Eu am fost invitat la Aarhus StreetArt Festival în 2017 prima dată, unde am cunoscut oameni de pe trei continente pe care mă bucur să îi revăd de fiecare dată.

Câte astfel de desene pe pereți mari ai în România?

Cumulus de Bogdan Scutaru © ZidArt.ro

După mai bine de 10 ani, am pictat un perete anul acesta la Bacău pentru ZidArt. Mulțumesc celor de acolo pentru că m-au primit cu mare căldură. Lucian și echipa lui au reușit, în ciuda pandemiei și a dificultăților financiare, să organizeze un festival bine pus la punct, care strânge legătura dintre comunitatea locală și artă.

În Danemarca, în ultimii 10 ani, am realizat peste 50 de lucrări de toate dimensiunile și în tot felul de locuri. Bogdan Scutaru

Cine te invită să desenezi murale în Danemarca și cum e acolo lumea street art-ului?

În Danemarca, am avut lucrări din multe zone, de la primării, la persoane private, companii, asociații, cluburi sau muzee. În general, am avut relații foarte bune cu toți. Am încercat să îmi câștig respectul prin calitatea lucrărilor mele, iar dacă plecăm de la punctul în care ne respectăm, totul merge ușor. La fel și cu ceilalți artiști cu care am interacționat sau chiar lucrat. Nu spun că nu apar și mici răutăți sau invidii, dar nu are rost să ne concentrăm asupra unor astfel de lucruri. În total, în Danemarca, în ultimii 10 ani, am realizat peste 50 de lucrări de toate dimensiunile și în tot felul de locuri.

Kolding get down, Kolding, DK, 2019 © Arhivă personală

Cum a fost pentru tine anul 2020, la ce proiecte ai lucrat?

Anul ăsta am avut o mică pauză în care câteva lucrări au picat din cauza virusului. Am început mai târziu, dar am pus în portofoliu vreo două lucrări care îmi plac. M-am bucurat foarte mult că am desenat în România. Una peste alta, a fost un an bun și încă nu s-a terminat.

Dacă ți s-ar cere să faci un mural de dimensiuni mari într-un oraș din România, cu orice temă vrei tu, ce ai desena?

Am auzit ideea că peretele și desenul te aleg pe tine. Nu știu dacă e așa, dar pe mine mă inspiră forma peretelui, zona în care se află și comunitatea din jur. Sunt multe locuri în care aș vrea să desenez. Aș vrea să desenez din nou în locurile în care am copilărit, aș vrea să desenez în orașele mari sau la țară. În ultimii ani au tot apărut multe depozite și silozuri prin țară, care sunt foarte atractive pentru mine.

Fă cunoștință cu câteva dintre desenele lui Bogdan Scutaru și află poveștile lor:

Løgstør 2, DK, 2020

Løgstør 2, DK, 2020 © Bogdan Scutaru

Primul desen pe care aleg să vi-l prezint face parte dintr-un set de două lucrări pe care le-am realizat împreună cu Jamie Linley , un prieten pictor care m-a ajutat mult de-a lungul timpului. Am fost foarte mulțumit de lucrare pentru că am reușit să ne coordonăm foarte bine și totul a mers perfect din acest punct de vedere. Mulțumesc celor de la Kollossal Kunstbureau cu ajutorul cărora am realizat această lucrare și multe altele de-a lungul timpului.

Lucrarea face parte dintr-un proiect de dezvoltare urbană a orașului Løgstør, menită să se integreze tematic și cromatic în arhitectura orașului și să lege portul turistic de centrul pietonal. Ca multe dintre micile orașe turistice, comunitatea din Løgstør este foarte strânsă și de aceea am fost primiți cu multă căldură.

Mother and child, Horsens, DK, 2019

Mother and child, Horsens, DK, 2019 © Bogdan Scutaru

La sfârșitul anului trecut, cei de la (RED) au făcut o campanie internațională de conștientizare a riscurilor HIV/SIDA. Am fost foarte încântat să particip alături de artiști stradali de renume și să fiu singurul din nordul Europei care a fost selectat. Proiectul a venit pe neașteptate, dar am fost foarte mulțumit să mă alătur unei cauze umanitare.

Tank girl, HCA Ink, Odense, DK, 2019

Tank girl, HCA Ink, Odense, DK, 2019 © Bogdan Scutaru

Pictura de mai sus a fost realizată în cadrul convenției de tatuaje HCA Ink. Datorită contextului în care a fost făcut desenul, am avut ocazia să mă joc un pic, așa că am ales să fac propria versiuna a personajului de benzi desenate, Tank girl. Am ales să folosesc culori puternice și să ies puțin din ritmul și stilul obișnuite.

Private Commission, Aarhus, DK, 2019

Private Commission, Aarhus, DK, 2019 © Bogdan Scutaru

Acest desen mi-e foarte drag pentru că a fost realizat într-un cadru foarte intim. E o lucrare privată într-un apartament vechi din centrul istoric al Aarhus-ului. Am încercat să mă ghidez după filosofia daneză de design și să integrez ideea unei alte lumi în acest portret, care să pară oarecum eteric.

Meeting of Styles, Copenhaga, 2019

Meeting of Styles, Copenhaga, 2019 © Bogdan Scutaru

Meeting of Styles este un festival de graffiti, un fel de franciză care se organizează în multe țări din jurul lumii. Ideea evenimentului este să aducă împreună artiști cu stiluri divese și din locuri diverse. Asta e și ceea ce mă atrage la acest festival. Am ocazia să cunosc oameni cu aceeași pasiune, din lumea întreagă, și să mă revăd cu mulți dintre artiștii din Danemarca și să petrecem un weekend prelungit împreună.